Startschuss für den JCW Countryman-Dauertest

Die Bezeichnung John Cooper Works dient als Synonym für sportliches Fahren mit überschaubaren Außenmaßen. Gilt das auch für den SUV Mini JCW Countryman All4? Als Neuzugang im Dauertest-Fuhrpark wird der Mini ein unverhohlenes Fahrgefühl genauso unter Beweis stellen müssen wie seine Alltagstauglichkeit und Haltbarkeit.

Der Mini John Cooper Works Countryman All4 im Dauertest

Seit Mitte Juni 2024 bereichert ein Mini John Cooper Works Countryman All4 in Legend Grey mit einem Dach in Kontrastfarbe Chili Red den Dauertest-Fuhrpark. JCW steht dabei für John Cooper Works und definiert nicht nur ein betont sportives Ausstattungspaket, sondern vor allen Dingen auch einen kraftvollen Antrieb: Der Vierzylinder-Turbo kommt auf stramme 300 PS (221 kW) und ein bulliges Drehmoment von 400 Nm.

Leslie & Cars zeigt den Mini Countryman (2024) im Video:

Das gefällt uns

Selbst als Crossover gelingt es dem Mini, das echte Gokart-Feeling zu verbreiten, was keineswegs allein an der üppigen Leistung liegt, auch wenn der Maxi-Mini aus dem Stand laut Hersteller in nur 5,4 s auf 100 km/h und bis zu 250 km/h schnell rennt. Entsprechend flott ist man im Mini unterwegs, zumal der All4-Allrad die Power verlustfrei auf den Boden bringt. Das Sportfahrwerk mit frequenzselektiven Adaptivdämpfern sorgt zusammen mit der optionalen Sportbereifung in 20-Zoll für enormen Grip in Kurven.

Die JCW-Performance-Bremsen (Bestandteil des XL-Pakets für 7900 Euro) packen bissig zu und verzögern den Mini JCW Countryman auch aus hohem Tempo mit wilder Entschlossenheit. An den kurzen Pedalweg muss man sich aber gewöhnen. Gleiches gilt für den sehr spontanen Antritt: Der Mini vermittelt stets einen ausgesprochen aufgeweckten, fast schon nervösen Eindruck. Doch daran gewöhnt man sich beim Dauertest gern.

Das nervt uns

Komfort zählt nicht unbedingt zu den Vorzügen des Mini. Egal in welchem Modus – das Fahrwerk bleibt hoppelig. Der Geradeauslauf auf den 245er-Reifen dürfte stabiler sein, und beim scharfen Angasen auf unebenem Asphalt zerrt das kompakte Kraftpaket heftig am Lenkrad.

Alltagstauglichkeit

Die Alltagstauglichkeit leidet unter dem aufgeweckten Verhalten nicht im Mindesten. Im Gegenteil erfreut der Mini John Cooper Works Countryman im Tagesgeschäft des Dauertests mit einem ordentlichen Raumangebot und Variabilität: Die um 13 cm verschiebbare Rückbank erlaubt einen großzügigen Knieraum im Fond oder vergrößert bei Bedarf das Stauvolumen. Klappt man die dreigeteilten Lehnensegmente um, entsteht ein 1530 l großer Frachtraum, dachhohe Beladung sichert ein Trennnetz. Bestandteil des XL-Pakets ist unter anderem eine elektrisch aus- und einklappbare Kugelkopfkupplung. Sie ist allerdings nicht für den Anhängerbetrieb gedacht, sondern dient etwa als Aufnahme für einen Fahrrad-Heckträger. Stütz- und Dachlast liegen jeweils bei 75 kg.

Multimedia

Auch in die Bedienung per Touchscreen und Kippschalter muss man sich beim Mini JCW Countryman einfuchsen, doch dann läufts wie von selbst. Sprachsteuerung, ein Avatar und Augmented-Reality-Einblendungen erleichtern das Leben.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 19/2024 Mini John Cooper Works Countryman All4 Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1998 cm³ Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Allrad Leistung 221 kW/300 PS, 5750-6500 U/min Max. Drehmoment 400 Nm, 2000-4500 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4447/1843 (2069)*/1645 mm Leergewicht (Werk/Test) 1660/575 kg Kofferraumvolumen 505-1530 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h 5,4 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 8,3 l SP *Breite mit Außenspiegel; alle Daten Werksangaben