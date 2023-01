Anfang 2024 startet die dritte Generation des Porsche Panamera, von der wir erste (Innenraum-) Bilder haben. Die luxuriöse Sportlimousine bleibt bei Verbrennern, bietet künftig aber auch vier Plug-in-Hybrid-Varianten mit bis zu 700 PS.

Ende 2023 soll das Tuch vom Porsche Panamera (2024) fallen, der parallel zum Elektro-Pendant Taycan auch weiterhin die Wahl zwischen der klassischen und der vollelektrischen Antriebslösung lässt. Der Marktstart der G3 genannten, dritten Generation könnte im Frühjahr 2024 erfolgen. Der intern als "972" geführte Luxusliner führt dabei die vertraute Formensprache weiter. Dazu gibt es gestraffte Front- und Heckschürzen, neue Scheinwerfer vorn und ebenfalls neue am Heck, die schmaler ausfallen als bislang. Wie gehabt wird ein LED-Leuchtenband die ganze Breite des Porsche Panamera (2024) betonen. An den Abmessungen von knapp 5,05 Metern Länge, 1,43 Metern Höhe und an der Breite von 2,17 Metern wird sich nicht viel ändern. Wie das Serienmodell aussehen könnte, deuten die neuesten Fotos eines Erlkönigs mit dezenter Folierung sowie unsere Computer-Illustrationen an. Außerdem zeigen Bilder einen dezent weiterentwickelten Innenraum mit zahlreichen Touchflächen sowie einer verräterischen 3D-Darstellung des Panamera im Infotainment-Bildschirm. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erlkönig-Fotos vom Porsche Panamera (2024)

Da er neben dem Taycan im Verkaufsraum steht, wird der Porsche Panamera (2024) nicht zum Elektriker, sondern noch auf Verbrenner und Hybrid-Antriebe setzen, um auch in jenen Märkten verkauft werden zu können, die bei der Elektrifizierung noch nicht weit genug vorangeschritten sind. Statt drei Hybriden wird es in Zukunft sogar vier geben. Derzeit startet die aktuelle Palette der Plug-in-Hybride beim 462 PS (340 kW) kräftigen 4 E-Hybrid und reicht über den 560 PS (412 kW) starken 4S E-Hybrid bis hin zum 700 PS (515 kW) starken Turbo S E-Hybrid. Während die beiden kleineren Antriebe auf von Elektromotoren unterstützen 2,9-Liter-V6-Zylindern basieren, steckt beim Topmodell ein 4,0-Liter-V8 im mächtigen Bug. Dessen Leistung dürfte zum Modellwechsel nochmals zulegen, sodass darunter Platz für eine vierte, bis zu 650 PS (478 kW) starke Variante entsteht. Generell werden alle Antriebsstränge, darunter auch der des weiterhin denkbaren Panamera GTS, überarbeitet. Dazu gehören noch leistungsfähigere Batterien, modifizierte E-Maschinen und die ebenfalls stark überarbeitete Software. Hier hat Porsche speziell eine Verkürzung der Ladezeiten im Blick. Was die weiteren Antriebe angeht, so sollen der 2,9-Liter Sechs- und der 4,0-Liter Achtzylinder sparsamer und abgasärmer werden. Beide Antriebe gelten als uneingeschränkt zukunftsfähig. Mit dem kommenden Porsche Panamera (2024) ist das Verbrennerangebot bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert.

