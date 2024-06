Lange Luxusliner im Duell

Das MBUX-Infotainment mit Navigation und Augmented Reality ist serienmäßig. Bedient werden sämtliche Funktionen via Sprache ("Hey Mercedes") oder über den 12,8 Zoll großen Touchscreen. Beides funktioniert sehr gut – trotz der Komplexität des Systems. Apple CarPlay und Android Auto holen das Smartphone auf den Bildschirm, geladen wird serienmäßig kabellos oder über USB-C. Eine integrierte 5G-SIM-Karte erlaubt Remote-Funktionen. Ordert man eines der Burmester-Soundsysteme (ab 1488 Euro), beherrscht MBUX auch Videostreaming. Ein Fond-Entertainmentsystem mit zwei 11,6-Zoll-Bildschirmen kostet 4034 Euro, ein optionales Tablet (595 Euro) fungiert als Fernbedienung.

Die Karosserie der S-Klasse ist zwar sanft, aber deutlich mehr in Bewegung.

In Anbetracht der Abmessungen und des Luxuslevels haben beide sehr dezent gestaltete Karosserien.

Die Langversionen von Audi A8 und Mercedes S-Klasse wollen formidables Fahrvergnügen für ihre Passagier:innen im Fond bieten. Dazu mobilisieren beide Verbrenner über 450 PS (331 kW) und strecken sich auf 5,30 m Länge – ist das noch zeitgemäß?

Audi A8 L & Mercedes S-Klasse lang im Vergleichstest

Weil es den Dritten im Bunde, der BMW 7er, in dieser Leistungsklasse nur noch als Plug-in-Hybrid oder Vollelektriker mit Stecker gibt, bleibt es hier beim Zweier-Vergleichstest zwischen Audi A8 L gegen Mercedes S-Klasse lang. Im Audi wummert ein 460 PS (338 kW) starker Biturbo-V8 unter der langen Haube, dem der Mercedes mit einem 449 PS (330 kW) starken Turbo-Reihensechszylinder entgegentritt – unterstützt von einem elektrischen Verdichter sowie einem Startergenerator, der weitere 22 PS (16 kW) beisteuert. Das soll die Fahrleistungen auf ein ähnliches Niveau hieven, den Verbrauch nach WLTP aber ganze drei Liter unter den des A8 drücken – ein sehr ambitioniertes Unterfangen, frei nach dem Markenmotto "Das Beste oder nichts".

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den Mercedes-AMG 63 S E Performance (2023) im Video:

Karosserie: Audi für vier, Mercedes für fünf

Dass es den aktuellen Audi A8 seit mittlerweile sieben Jahren gibt, merkt man verstärkt im Innenraum. Im Gegensatz zur stärker digitalisierten Mercedes S-Klasse weht durch den Audi eine analoge Brise. Über die zusätzlichen Tasten und Schalter freut man sich, über die zu tief positionierten Touchscreens, die zudem einen verstärkten Druck verlangen, eher weniger. Fürstlich fällt hingegen das Platzangebot aus. Auch wenn im A8 L die zweite Reihe im Fokus steht, so können die Personen vorn ebenfalls nicht über mangelnde Bewegungsfreiheit klagen.

Ordert man das volle Luxusornat für den Fond – wie im Fall dieses Vergleichstests –, bietet der Innenraum jedoch nur Platz für vier Personen. Mit durchgehender Mittelkonsole und Ruhesitz hinten rechts wird der Audi A8 zur Chauffeurslimousine, wie sie im Buche steht. Dass es hinten die besseren Plätze gibt, unterstreichen die zahlreichen Ablagen, die in dieser Hülle und Fülle vorn schmerzlich vermisst werden.

Neuheiten Audi A8 (L) Facelift (2021): D5/Preis/Innenraum A8 Facelift kommt mit neuer Front

Wie es besser geht, zeigt die Mercedes S-Klasse im Vergleichstest, die besonders für Smartphones mehr und zudem bessere Verstaumöglichkeiten bietet. Auch sein Touchscreen präsentiert sich durchdachter – sowohl von der Positionierung her als auch von der Software. Das muss aber auch so sein, weil die Zahl physischer Bedienelemente deutlich reduziert wurde und die berührungsempfindlichen Multifunktionstasten des Lenkrads eher schlecht bedienbar sind. Beim Platzangebot schenkt er sich mit seinem Konkurrenten nichts – verzichtet in der Konfiguration allerdings auf eine durchgehende Mittelkonsole.

Bei Qualität und Anmutung trifft sich das Duo auf hohem Niveau – mit Vorteilen für den Audi A8, der insgesamt solider und steifer wirkt. Der Mercedes, der mit edlem Leder umschmeichelt, zeigt sich im Detail verbesserungswürdig: Sichtbare Schweißnähte bei geöffneten Türen, mechanische Cupholder aus einfachstem Plastik und die knarzenden Türgriffe passen nicht ganz zum noblen Anspruch.

Foto: Frank Ratering

Fahrkomfort: Audi mit souveränerem Fahrwerk

Dieses Kapitel des Vergleichstests muss einfach sitzen in dieser Klasse – im wahrsten Sinne des Wortes. Gegen entsprechende Aufpreise lassen sich Audi A8 und Mercedes S-Klasse mit bis ins Detail anpassbaren Fauteuils ausstatten, die nicht nur wärmen, sondern auch kühlen und massieren. Weil beide die Konfigurierung der Sitze auf eine klassische Sitzeinstellung und Untermenüs auf dem Touchscreen aufteilen, vergeht einige Zeit, bis man seine perfekte Sitzposition eingestellt und per Memoryfunktion gespeichert hat. Vorteil Audi: Vorne links und rechts profitiert man von längeren Lehnen im Schulterbereich. Die flauschigen Kissen des Mercedes umschmeicheln den Kopf – das muss man allerdings auch mögen.

Die Liegeposition auf dem Sitz hinten rechts bietet hier nur der Audi A8. Auf Knopfdruck fährt der Beifahrersitz nach vorn, eine Fußstütze klappt aus, und der Einzelsitz rutscht in eine sehr angenehme Schräglage – natürlich im Detail an die eigenen Vorlieben anpassbar. Der Mercedes kontert mit ebenfalls stark konturierten, sehr bequem gepolsterten und elektrisch einstellbaren Sitzen.

Neuheiten Mercedes S-Klasse Facelift (2025) Die S-Klasse sieht Sterne

Bei den Geräuschmessungen brillieren beide Kontrahenten mit sehr guten Werten. Erst unter Last und bei höheren Geschwindigkeiten offenbaren sich subjektiv erste Unterschiede: Der V8 des Audi hat ein deutlich angenehmeres Klangbild, und die Windgeräusche fallen hier weniger auf. Der kleinere Motor der Mercedes S-Klasse klingt unter Leistungsabfrage angestrengter, der Wind säuselt ab 130 km/h vernehmbar um die Außenspiegel.

Dass Mercedes bei der Konfiguration für diesen Vergleichstest auf das kostspielige E-Active Body Control-Fahrwerk (7735 Euro) verzichtet, wird schon auf den ersten Metern deutlich. Die Luftfederung des Schwaben federt zwar selbst grobe Anregungen sauber weg, hält seine Karosserie dabei aber immer sanft wogend in Bewegung. Das kann man wohlwollend als wattig beschreiben, auf Dauer ist das Fahren im satter liegenden Audi A8 aber angenehmer – ein Verdienst des vorausschauenden Aktivfahrwerks mit Wank- und Nickausgleich (5450 Euro). Dass der ebenfalls luftgefederte Audi auf Querfugen bisweilen zum Dröhnen neigt, gleicht er mit seinem besseren Abrollkomfort mehr als aus.

Fahrdynamik: Fast auf Sportwagen-Niveau

Auch auf dem Handlingkurs des Contidroms bei Hannover kann der Audi A8 sein hochgerüstetes Fahrwerk effektiv einsetzen. Trotz seines höheren Gewichts umrundet er die Strecke im Vergleichstest ohne große Rollbewegungen und mit einer ausgewiesenen Neutralität. Der Motor hängt währenddessen gierig am Gas, und die Bremse lässt sich gut dosieren. Die Lenkung passt – verheimlicht aber auch gekonnt, dass alle vier Räder mitlenken. Das Ergebnis all dessen ist eine gestoppte Zeit, die noch vor ein paar Jahren Sportwagen vorbehalten war.

Foto: Frank Ratering

Die Mercedes S-Klasse hadert trotz nachgeschärfter Dämpfer im Sport+-Modus mit seinem lebhaften Aufbau. Lebhaft geht auch seine Allradlenkung zu Werke, die ihn nur subjektiv agil wirken lässt, dafür aber beim Rangieren und beim Geradeauslauf bei hohem Tempo einen echten Mehrwert bietet. Auf dem Handlingkurs kämpft der Mercedes zudem mit seinem weniger souveränen Antrieb und einem gefühllosen Bremspedal, das unter starker Beanspruchung zusätzlich leidet. Den guten Bremswerten, die im Vergleichstest auch der Audi bietet, tut dies allerdings keinen Abbruch.

Motor/Getriebe: V8 vs. R6

Die Vorteile des lediglich mildhybridisierten V8-Motors des Audi A8 L 60 TFSI quattro haben sich bereits in den vorangegangenen Vergleichstest-Kapiteln angedeutet: Bei Laufkultur und Ansprechverhalten kann ihm der kleinere Mercedes-Motor nicht das Wasser reichen. Weil die Schwaben aber mit dem elektrischen Verdichter eine füllige, spontane Aufladung implementiert haben, hält der Mercedes S 500 4Matic lang bei den Fahrleistungen gut mit. Rollt man gelassen dahin, verrichtet auch die neunstufige Automatik unauffällig ihren Dienst. Ruft man die volle Kraft ab, werden die Gänge aber schon mal über Gebühr ausgedreht, was Getriebe und Ohren unnötig unter Stress setzt.

Dass der Mercedes-Antrieb aber alles andere als unzeitgemäß ist, wird auf der Verbrauchsrunde deutlich. Der Reihensechszylinder benötigt auf 100 km drei Liter weniger als der Achtzylinder des Audi A8 – 9,2 l sind angesichts der Größe, des Gewichts und der Leistung der langen S-Klasse ein wahrer Fabelwert, der dem Mercedes viele Punkte einbringt und der die Unterhaltskosten deutlich drückt. Womit wir beim letzten Kapitel des Vergleichstests wären …

Vergleichstest So testet die AUTO ZEITUNG 5000 Punkte in fünf Kapiteln

Umwelt/Kosten: Mercedes trumpft mit Effizienz auf

Einstiegspreise von über 130.000 Euro machen die beiden Limousinen nur für einen sehr kleinen, sehr exklusiven Kundenkreis interessant. Ein Kreis, den der hohe Wertverlust ebenso wenig abschrecken dürfte wie die hohen Folgekosten für Wartung, Versicherung und Kraftstoff. Dass man unterm Strich mit der Mercedes S-Klasse günstiger fährt, versteht sich angesichts der viel geringeren Kraftstoffkosten von selbst.

Technische Daten & Messwerte von Audi A8 L TFSI quattro & Mercedes S 500 4Matic lang

AUTO ZEITUNG 12/2024 Audi A8 L 60

TFSI quattro Mercedes S 500

4Matic lang Technik Motor V8-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo;

48-V-Startergenerator, 3996 cm³ R6-Zylinder, 4-Ventiler, elektrischer Verdichter;

48-V-Startergenerator; 2999 cm³ Antrieb 8-Stufen-Automatik;

Allrad, permanent 9-Stufen-Automatik;

Allrad, permanent Leistung 338 kW/460 PS, 5500 /min 330+16 kW/449+22 PS, 6100 /min Max. Drehmoment 660 Nm, 1800-4500 /min 560 Nm, 1800-5800 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5320/1945 (2130)*/1488 mm 5289/1954 (2107)*/1503 mm Leergewicht (Werk/Test) 2080/2277 kg 2030/2178 kg Kofferraumvolumen 505 l 550 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 4,7 s 4,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 250 km/h 250 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 34,7/34,0 m 34,5/33,8 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 12,2/11,5 l SP 9,2/8,3 l SP Preise Grundpreis 130.850 € 136.731 € Testwagenpreis 157.275 € 146.370 € *Breite mit Außenspiegel

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) Audi A8 L 60

TFSI quattro Mercedes S 500

4Matic lang Karosserie (1000) 727 748 Fahrkomfort (1000) 911 898 Motor/Getriebe (1000) 660 691 Fahrdynamik (1000) 741 749 Eigenschaftswertung (4000) 3039 3086 Kosten/Umwelt (1000) 160 184 Gesamtwertung (5000) 3199 3270 Platzierung 2 1