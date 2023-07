Das Cockpit mit Head-up-Display und zentralem 8,8-Zoll-Bildschirm ist klar auf die Person am Steuer ausgerichtet.

In der Modellpalette reiht sich der Mazda CX-30 unterhalb des CX-5 ein.

Der Mazda CX-30 (2019) ordnet sich in der Modellpalette unterhalb des CX-5 ein. Wir haben alle Informationen zum Innenraum und Preis, zur Homura-Ausstattung und zu den Hybridvarianten des kompakten SUV-Modells!

Preis: Mazda CX-30 (2019) ab 27.990 Euro

Der Mazda CX-30 (2019) basiert zu einem Preis ab 27.990 Euro (Stand: Juni 2023) als zweites Modell nach dem neuen Mazda3 auf der Skyactiv-Plattform. 2023 folgt eine Modellpflege, die vor allem den Innenraum und die Assistenzsysteme aufwertet. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Mazda CX-60 (2022) im Video:

Antriebe: alle Motoren mit Mildhybrid

Die Motorenpalette des Mazda CX-30 (2019) besteht ausschließlich Skyactiv-Benzinern. Die Verbrenner mit wahlweise 122, 150 oder 186 PS (90, 110 oder 137 kW) sind dabei serienmäßig mit einem Mildhybrid-System ausgestattet, das über einen Elektromotor sowie eine 24-Volt-Lithium-Ionen-Batterie verfügt. Frontantrieb ist serienmäßig, Allradantrieb optional verfügbar. Gleiches gilt für das Schaltgetriebe und die Sechsstufen-Automatik.

Exterieur: robuste & dynamische Formen

Optisch setzt der Mazda CX-30 (2019) auf das weiterentwickelte Kodo-Design. Geschmeidig fließende Coupé-Formen werden dabei mit SUV-typisch robusten Elementen kombiniert – etwa in der schwarzen Verkleidung im unteren Karosseriebereich. An der Front fällt vor allem der flügelförmige Kühlergrill ins Auge, das Heckansicht wird von der schmalen Bogenform der Heckklappe dominiert. Die Maße von 4395 Millimetern Länge, 1795 Millimetern Breite und 1540 Millimetern Höhe ordnen ihn eindeutig im Kompakt-SUV-Segment ein.

Interieur: neues Display ab 2023

Foto: Mazda

Der Innenraum des Mazda CX-30 (2019) wirkt hochwertig und das Cockpit mit Head-up-Display und zentralem 8,8-Zoll-Bildschirm ist klar auf die Person am Steuer ausgerichtet. Letzterer erhielt mit der Modellpflege 2023 ein Upgrade auf 10,25 Zoll Bildschirmdiagonale. Zudem können sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto kabellos genutzt werden. In den Ausstattungslinien Exclusive Line und Homura ist nun außerdem eine induktive Ladeschale enthalten. An den verhältnismäßig großzügig bemessenen Platzverhältnissen ändert die Modellpflege nichts. Auch im Kofferraum mit einem Gepäckvolumen von 430 Litern ist nach wie vor ausreichend Stauraum vorhanden.

Assistenzsysteme: verbesserter Notbremsassistent & Crashtest-Ergebnis

Zahlreiche Assistenzsysteme, darunter ein Aufmerksamkeits-Assistent, sollen für die Sicherheit an Bord des Mazda CX-30 (2019) sorgen. Mit der Modellpflege 2023 hat Mazda dort nochmal Hand angelegt und unter anderem den Notbrems-Assistenten modifiziert, der Passant:innen bei Dämmerung und Dunkelheit noch besser erkennen soll. Der Aufmerksamkeits-Assistent kann dank Infrarot-Kamera und LED-Sensoren nun auch die Blickrichtung der Person am Steuer erkennen und damit besser vor Ablenkungen warnen. Die Stauassistenz-Funktion wiederum arbeitet jetzt bei Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h.

Im Crashtest der Euro NCAP hat der Mazda CX-30 (2019) ein nahezu perfektes Ergebnis für den Schutz erwachsener Insass:innen eingefahren. Hier holte das Kompakt-SUV 99 von 100 möglichen Punkten. Ingesamt schloss der CX-30 mit der bestmöglichen Gesamtwertung von fünf Sternen ab. Kinder genießen laut der Crashtest-Ergebnisse einen 86-prozentigen Schutz, für ungeschützte Verkehrsteilnehmer:innen liegt die Quote bei 80 Prozent. Und auch bei den Assistenzsystemen reichte es für gute Wertungen. Abzüge gab es hier lediglich für den Spurassistenten.

Fahreindruck: Dynamiker mit Komfort-Talenten

Der von uns gefahrene Mazda CX-30 (2019) mit dem 186 PS (137 kW) starken Skyactiv-X erweist sich schon auf den ersten Metern im mittleren Drehzahlbereich als spontan und durchzugsstark. Wer aber wirklich flott unterwegs sein möchte, muss häufig in das exakt geführte Sechsganggetriebe greifen. Bei entspannterer Fahrt fällt die gelungene Fahrwerksabstimmung auf, die eine stabile Kurvenlage mit vernünftigem Komfort verbindet. Auch die agile Lenkung trägt zum Fahrspaß bei. Der Innenraum vermittelt ein für diese Klasse großzügiges Raumgefühl und muss nur bei der Variabilität (keine Durchreiche und kein ebener Ladeboden) Federn lassen.