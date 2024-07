Eiligs Blechle

Vom 11. bis zum 14. Juli 2024 wird in Goodwood wieder die jährliche Messe für alle Fans von schnellen, alten, teuren oder seltenen Automobilen zelebriert. Dabei entwickelt sich das Goodwood Festival of Speed immer mehr zum Neuheitensalon. Wir haben alle Informationen zum Programm und die Ticketpreise.

Ein Fest für die Sinne für Leute mit Benzin im Blut

Wer Geschwindigkeit, Autos und den Geruch von heißem Motoröl mag, dürfte beim Goodwood Festival of Speed feuchte Augen bekommen. In dem südenglischen Örtchen steigt ab dem 11. Juli 2024 wieder die exklusive PS-Party des Jahres, die das Benzin im Blut der Besucher:innen einmal mehr in Wallung bringt. Vier Tage lang feiert die Fangemeinde dort alte und zeitgenössische Sport- und Rennwagen, Motorräder und sogar Flugzeuge. Und nicht nur das! Das Festival mutiert langsam zum Salon für Neuheiten, darunter auch Elektrisches und eher Alltägliches. Unter dem Motto "Horseless to Hybrid: Revolutions in Power" präsentieren die Hersteller ihre Modelle, die 130 Jahre mobilen Fortschritt erlebbar machen. MG begeht in Goodwood sogar sein 100-jähriges Jubiläum und stellt den Elektro-Roadster Cyberster und das Hybrid-SUV HS vor. Auch BMW nutzt die Bühne, um ein ganzes Bündel an Neuheiten und Facelifts vorzustellen, darunter den neuen X3.

Die Ticketpreise für das Festival in Goodwood

Die Ticketpreise für das Goodwood Festival of Speed 2024 beginnen bei 40 Pfund (rund 47 Euro, alle Preise: Stand Juni 2024) für einen Tribünenplatz beim Bergrennen, das traditionell den Höhepunkt des Events markiert. Auch Parken wird mit mindestens 47 Euro pro Tag berechnet. Doch das Preisgefüge ist nach oben weit offen. Wer etwa im Surtees Pavilion von einem Michelin-besternten "Chef" bekocht werden will, muss dafür pro Person 2750 Pfund berappen (rund 3240 Euro). Und Vorsicht: Die Zahl der Tickets ist begrenzt und manche Events erfordern einen strengen Dresscode. Wer nicht stilecht im Look der Vierziger-, Fünfziger- oder Sechzigerjahre kommt, bleibt draußen.

Das Bergrennen markiert den Programmhöhepunkt in Goodwood

Dennoch dürften wieder bis zu 150.000 Wallfahrer:innen pro Tag durch das Idyll im Grünen pilgern. Zu sehen gibt es einiges: exklusive Ausstellungen, ein Concours d’Elégance, und das berühmte Paddock, in dem Le Mans-Renner neben historischen und aktuellen F1-Boliden um Aufmerksamkeit heischen. Auch an Action mangelt es nicht: Bergrennen, Driftkhana, und Rally-Parcours durch den Wald stehen auf dem Programm, dazu noch eine eindrucksvolle Flugshow und viele weitere Events.