Hommage an das Schöne

Mit dem BMW Concept Skytop (2024) möchten die Münchner die schönen Dinge im Leben zelebrieren. Kein Wunder also, dass dieses Konzeptauto im Rahmen des Concorso d'Eleganza rund um die Villa d'Este am Comer See enthüllt wurde. Die Boote auf dem See und der BMW Z8 dienten dem Design des Cabrios genauso als Inspiration, wie die Verbrennermotoren in den Oldtimern. Aufbauen auf Basis der BMW 8er-Cabrios, erweckt ein stattlicher V8 das Designstück auf Wunsch zum Leben. Was fast zu schön klingt und wahr zu sein, könnte aber tatsächlich Realität werden. BMW zieht in Erwägung, eine Kleinserie des Skytops zu produzieren, sollten sich genügen Interessenten finden. Eine Preisvorstellung haben die Bayern dabei aber noch nicht geäußert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten BMW M4 Facelift (2024) Endlich auch als CS

Mit einer Sharknose-Front samt schmalen LED-Leuchten, beleuchtete Niere und farblichen Verlauf des Lackes am Heck, steht der Skytop eindrucksvoll vor einem. Die zwei Dachmodule können schnell entfernt und im Kofferraum verstaut werden, um den bis zu zwei Insassen Frischluft zu spenden. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut stellt diesen besonderen Targa im Video genauer vor!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.