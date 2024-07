Das Goodwood Festival of Speed, erstmals 1993 vom Duke of Richmond organisiert, ist eine der bedeutendsten Automobilveranstaltungen weltweit. Jährlich im Juli versammeln sich Automobilenthusiast:innen im südenglischen Goodwood House, um eine einzigartige Mischung aus historischen und modernen Fahrzeugen zu erleben. Die Veranstaltung würdigt die Geschichte des Motorsports, bietet aber auch eine Plattform für Premieren neuer und spannender Autos. Das Highlight bildet das berühmte Hillclimb-Rennen, bei dem Fahrzeuge eine 1,86 km lange Strecke hinauffahren. Das Teilnehmerfeld reicht von klassischen Rennwagen und Oldtimern bis hin zu aktuellen Formel 1-Boliden. Die Mischung aus Historie, Technik und Geschwindigkeit macht das Goodwood Festival of Speed zu einem einzigartigen Event.