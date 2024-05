Jubiläums-Version heißt California Special

Außerdem spendiert Ford an der Hinterachse größere Stabilisatoren, an der Vorderachse belastbarere Stoßdämpfer und größere Bremsscheiben für die Brembo-Bremsanlage.

Ab sofort ist der Ford Mustang (2024) in Deutschland bestellbar. Der GT (Fastback & Cabrio) und der Mach 1-Nachfolger Dark Horse fahren mit 5,0-l-V8. Zum Jubiläum biete Ford auch den GT California Special als Convertible an. Und das ist die Kleinserie Ford Mustang GTD mit über 800 PS!

Preis: Ford Mustang (2024) weiterhin ab 59.900 Euro

Nach insgesamt über zehn Millionen Exemplaren seit 1964 gibt sich ab sofort die neue Generation des Ford Mustang (2024) die Ehre – klassisch proportioniert und weiterhin mit Verbrennungsmotoren sowie als Cabrio. Will heißen: Mustang ist und bleibt Mustang. Der Bestellstart in Deutschland schließt neben dem GT auch die Performance-Version Dark Horse mit ein. Der Preis steigt auf 59.900 Euro für den GT. Der Dark Horse ist ab 72.500 Euro zu haben (Alle Preise: Stand Mai 2024). Zum Jubiläum gibt es auch den Ford Mustang GT California Special (2024), der ebenfalls als Cabrio vorfährt und noch kein Preisschild hat.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Ford Mustang Mach-e (2021) im Video:

Antriebe: V8 im GT, Cabrio, Dark Horse & GTD

GT (Fastback & Convertible)

Unter der Haube des Ford Mustang (2024) steckt bei Bestellstart ausschließlich ein 5,0-l-V8. Der Vierzylinder, der in Deutschland vorerst nicht angeboten wird, hat laut Ford US eine Leistung von 319 PS (235 kW) – 29 PS mehr als zuletzt – und ein maximales Drehmoment von 474 Nm. Der GT mit V8-Motor atmet hörbar aus einem aktiven Klappenauspuff aus und wurde für noch besseres Ansprechverhalten und mehr Leistung umfassend überarbeitet. Unter anderem hielt ein neues Ansaugsystem mit doppeltem Lufteinlass und doppelten Drosselklappen Einzug, das die Ansaugverluste minimieren und höhere Durchflussraten ermöglichen soll. Dadurch erzielt der V8 eine Leistung von 446 PS (328 kW) und ein maximales Drehmoment von 540 Nm. Wahlweise schickt ein Zehnstufen-Automatikgetriebe oder ein Sechsgang-Schaltgetriebe die Kraft über ein Sportsperrdifferential an die Hinterräder, für die negative Verzögerung sind Bremsen von Brembo verantwortlich. Hinzu kommen eine neu abgestimmte Lenkung und sechs anpassbare Fahrmodi.

Mach 1-Nachfolger Dark Horse

Foto: Ford

Der Ford Mustang (2024) ist erstmalig als sogenannter Ford Mustang Dark Horse erhältlich, einer Rennstrecken-versierten Variante mit extra Leistung. Der 5,0-l-V8 leistet in der europäischen Ausführung 453 PS (333 kW) und hat ein maximales Drehmoment von 540 Nm. Gekoppelt ist der V8 an ein Sechsgang-Schaltgetriebe mit Titan-Schaltkugel oder an ein Zehnstufen-Automatikgetriebe mit Schaltwippen. In dieser Version kommt der V8 mit neuen Nockenwellen, einem Ansaugsystem mit zwei Drosselklappen-Einlässen, einem zusätzlichen Kühler für Motor- und Getriebeöl (Automatik) und einem leichteren Luftkühler mit einer verbesserten Wärmeableitung. Ein weiterer Kühler verschafft der Hinterachse mehr Frischluft. Ein Torsen-Sperrdifferential soll die Traktion für eine verbesserte Beschleunigung und Kurvenbalance steigern. Außerdem spendiert Ford an der Hinterachse größere Stabilisatoren, an der Vorderachse belastbarere Stoßdämpfer und größere Bremsscheiben für die Brembo-Bremsanlage, die hinter den vorne neun und hinten 9,5 Zoll breiten 19-Zöllern mit Pirelli P Zero PZ4-Reifen Platz nimmt.

Apropos Bremse: Eine elektronische Driftbremse soll die Driftfähigkeiten mit der Funktionalität einer traditionellen Handbremse verbinden, dabei aber wenig erfahrene Menschen beim Drift unterstützen, ohne Profis zu bevormunden. Von außen ist der Ford Mustang (2024) als Dark Horse unter anderem an abgedunkelten LED-Scheinwerfern, allerlei dunklen Insignien, tieferen Seitenschwellern, einem festen Heckflügel, einem vom Rennsport inspirierten Diffusor und schwarzen Mustang-Logos zu erkennen.

GTD

Foto: Ford

Die schärfste und spektakulärste Version des Sportwagens in der bisherigen Geschichte heißt Ford Mustang GTD (2024). Das neue Topmodell soll als Kleinserie Ende 2024 in den USA in den Handel kommen. Dabei sind der herkömmliche Mustang und der GTD bis auf die Silhouette und den Namen zwei völlig unterschiedliche Autos. Die aerodynamisch dramatisch veränderte Karosserie mit dem Drag-Recuktions-System (System, um Luftwiderstand zu reduzieren) aus beweglichen Klappen und einem variablen Spoiler ist weitgehend aus Carbon gebacken und darunter steckt vom Fahrwerk über das Transaxle-Getriebe mit Achtgang-Doppelkupplung bis hin zu den Magnesium-Rädern und den Keramik-Bremsen reine Renntechnik. Auch der Motor wurde neu entwickelt: Der V8 hat demnach 5,2 l Hubraum und soll mehr als 800 PS (588 kW) leisten. Der Preis ist mit rund 300.000 US-Dollar zwar für einen Ford fast schon unverschämt hoch, aber im Kreise seiner Konkurrenten ist der Ford Mustang GTD (2024) fast noch ein Schnäppchen.

Von Thomas Geiger

Exterieur: Ford Mustang (2024) mit neuer Front

Der klassische Kühlergrill – ausstattungsabhängig unterschiedlich interpretiert – wird von schmalen Scheinwerfern flankiert, deren Tagfahrlichter eine optische Brücke zum vollelektrischen SUV Mach-E schlagen. Die schlanke Dachlinie mündet in einem Heck mit kürzerem Überhang sowie prägnantem Spoiler. Ebenfalls neu und eckiger gestaltet sind mit dem Generationswechsel auf den Ford Mustang (2024) die dreiteiligen Rückleuchten und der Diffusor.

Ford Mustang GT California Special (2024)

Foto: Ford

Zum 60. Geburtstag des Mustang bietet Ford den Mustang GT California Special (2024) an. Er kommt als Cabrio mit bekannter Motorisierung und Getriebeoptionen. Er soll Retro-Design mit moderner Technik kombinieren und kommt dementsprechend mit markanten Designelementen wie die Akzente in "Rave Blue" und "GT/CS"-Schriftzügen daher. Es besteht die Wahl zwischen acht Karosseriefarben. Auch der Innenraum ist sportlich ausgelegt und fällt mit zweifarbigen Ziernähten auf. Ebenfalls als Jubiläums-Option kann der Mustang mit einem GT-Styling Package ausgestattet werden, das ihn mit dunklen Akzenten und einem Pony-Emblem versieht.

Die Konkurrenten:

Interieur: Volldigitales Cockpit statt "Augenbrauen"

Foto: Ford

Auch das Cockpit zeigt sich runderneuert, weist ein unten abgeflachtes Lenkrad mit dickerem Kranz auf und verzichtet zugunsten eines volldigitalen Cockpits (12,4 Zoll) und eines großen Touchscreens (13,2 Zoll) oberhalb der Mittelkonsole auf die Mustang-typischen "Augenbrauen" auf Fahrer- und Beifahrerseite. Das Sync-4-Infotainment erlaubt die Verknüpfung per Apple CarPlay oder Android Auto mit dem Smartphone, das auf einer kabellosen Ladefläche auf der Mittelkonsole Platz findet. Unterhalb der Windschutzscheibe finden sich USB-Ladestellen, beispielsweise für eine Dashcam für die Rennstrecke. Updates erfährt der Ford Mustang (2024) nun selbstverständlich over-the-air.

Das sind die Assistenzsysteme

Der Ford Mustang (2024) verfügt über zahlreiche Assistenzsysteme, darunter Verkehrszeichenerkennung, adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion, Spurhalteassistent, Ausweichassistent, Notbremsassistent für Rückwärtsfahrten, sowie die FordPass-App, die es erlaubt, zahlreiche Funktionen und Informationen über das Handy abzurufen.

Fahreindruck: Dark Horse gefällt mit klassischen Tugenden

Beim neuen Ford Mustang Dark Horse (2024) wurde das Rad nicht neu erfunden, sondern Plattform und Motor sind alte Bekannte, was beim ein oder anderen Pony Car-Fan für ein paar dicke Freudentränen gesorgt haben dürfte. Dass der V8-Motor nun mit doppelten Drosselklappen arbeiten darf, aber auch mit verschärftem Partikelfilter leben muss, ist sogar ein echter Mehrwert: Die neue Variante Dark Horse ist so sauberer denn je und hängt trotzdem gieriger am Gas. Untermalt wird das Ganze von einem erstaunlich intensiven Klang, der den vier Endrohren über einstellbare Klappen entweicht.

Von Sven Kötter