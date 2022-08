Der Czinger 21C (2022) ist das erste Modell der 2019 in Kalifornien gegründeten Marke. Optisch erinnert das Hybrid-Hypercar stark an einen LMP-Rennwagen (Le Mans-Prototyp) – der Fahrersitz befindet sich in der Fahrzeugmitte. Der Czinger 21C weist dabei ein Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis von 1:1 auf – 1250 PS (919 kW) stehen 1250 Kilogramm gegenüber. Damit aber nicht genug an Besonderheiten: Viele Bauteile des auf 80 Exemplare limitierten Supersportlers, der rund zwei Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 1.930.500 Euro, Stand: August 2022) kosten soll, kommen aus dem 3D-Drucker. Wir stellen den Czinger 21C (2022) im Video vor! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Auch interessant: