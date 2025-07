Staub, Sound und Stars: Das legendäre Goodwood Festival of Speed verwandelte das britische Anwesen auch 2025 wieder in ein Paradies für PS-Fans. Das ist unsere Highlight-Show!

Wie viele Millionen Euro sind auf diesem Bild zu sehen? Schwer zu sagen, aber einen McLaren F1 in gleich zweifacher Ausführung sowie in drei Rennausführungen gleich nebeneinander zu sehen, ist wahrlich ein seltener Anblick!

Und auch die stille Zukunftsmusik spielt hier in Goodwood bereits, auch wenn sich der BMW Neue Klasse Heart of Joy etwas versteckt. Hinter dem wenig eingängigen Namen steckt der künftige vollelektrische M3.

Schonmal was von Praga gehört? Auch Hypercars von unbekannteren Marken stehen in Goodwood Rad an Rad.

Der nur 20 Mal hergestellte Lamborghini Sesto Elemento hat unfassbar viel Kohlefaser an Bord – aber keine Straßenzulassung. Umso erfreulicher, dass der lediglich eine Tonne schwere Keil seinen 570 PS (419 kW) zumindest in Goodwood freien Lauf lassen kann.

Die diesjährige Ausgabe steht im Zeichen von Gordon Murrays Marke GMA. Der britische Rennwagen-Entwickler stellte in den 80ern die Formel 1 auf den Kopf, erdachte den legendären McLaren F1 und will nun mit einem Supersportwagen mit riesigem Ventilator im Heck für Aufsehen sorgen.

Auf dem Goodwood Festival of Speed 2025 in Südengland versammelt sich vom 10. bis 13. Juli 2025 wie jedes Jahr der Olymp der Supersportwagen. Traumwagen aller Art kann man dort nicht nur aus nächster Nähe betrachten, sondern auf der Strecke auch in Aktion erleben.

Die Highlights vom Goodwood Festival of Speed 2025

Wenn der Herzog von Richmond ruft, kommt die Auto-Elite – und bringt glänzenden Lack, röhrende Motoren und aufregende Premieren mit. Beim Goodwood Festival of Speed 2025 pilgerten erneut Tausende Fans zur berühmten Bergrennstrecke in Südengland, die den Motorsport und die Freude an exquisiten Autos in Reinform zelebriert. Die Stimmung? Wie immer: atemberaubend! Besonders im Rampenlicht standen 2025 zwei ganz unterschiedliche Neuheiten!

Der Hyundai Ioniq 6 (2023) im Video:

Hyundai Ioniq 6 N: Der leise Donnerschlag

Mit dem Ioniq 6 N bringt Hyundai nach dem Ioniq 5 N sein zweites vollelektrisches N-Modell. Und das mit Nachdruck: Flacher, sportlicher und noch radikaler abgestimmt, wirkt der Ioniq 6 N eher wie ein Konzeptauto auf Serienreifen. 478 kW (650 PS), Allrad und Drift-Modus machen klar: Das ist kein typischer Stromer, sondern ein echter Fahrspaßmacher. In Goodwood durfte er erstmals über die berühmte Hillclimb-Strecke jagen – nahezu lautlos, aber eindrucksvoll schnell.

Der Honda Prelude Concept (2023) im Video:

Honda Prelude: Der Comeback-König

Nach seinem Auftritt als Konzeptfahrzeug am letztjährigen Goodwood Festival kehrt das neue Prelude e:HEV Coupé 2025 für eine mit Spannung erwartete Fortsetzung zurück. Diesmal zeigt Honda erstmals die seriennahe Version des sportlichen Hybrid-Coupés. Mehr Highlights und spektakuläre Fahrzeuge haben wir in der Bildergalerie!