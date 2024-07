E-Roadster im Motorsport-Trimm

... aus der C-Säule hervorgeht und so über den Heckleuchten schwebt.

Geteilte LED-Leuchten im Hammer-Design und der weit herausragenden Spoilerlippe dominieren die Front. Die modifizierte Motorhaube erinnert an jene des Porsche 911 GT3 RS (992).

Die durchgängige Lichtleiste fungiert gleichzeitig als Luftschaufel, um den Polestar so aerodynamisch wie möglich zu halten.

Für die Serienversion strebt Polestar eine Leistung von bis zu 650 kW (884 PS) und 900 Nm Drehmoment an.

2022 als Studie Polestar O2 erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt, soll das Elektroauto-Cabrio 2026 als Polestar 6 auf den Markt kommen. Auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 schürt Polestar mit dem Concept BST weiter Vorfreude. Das wissen wir schon jetzt zum Serienmodell!

Preis: Polestar 6 (2026) ab rund 100.000 Euro?

Das Konzeptaut Polestar O2 soll 2026 als Polestar 6 in Serie gehen – das hat der Hersteller bereits im August 2022 verkündet. Die Resonanz auf den Elektro-Roadster sei so überragend gewesen sein, dass sich Polestar dazu entschlossen hat, das Cabrio in Serie zu bringen. Und das trotz kostenintensiver Entwicklung und aufgrund von Aerodynamik-Defiziten wohl ähnlich überschaubarer Reichweite wie der voraussichtliche Käuferkreis. Denn wie bei den meisten bewundernswerten Autos können sich die wenigsten Fans tatsächlich ein Exemplar leisten.

Beim Goodwood Festival of Speed 2024 zeigt der schwedische Elektroauto-Hersteller mit dem Polestar 6 Concept BST eine weitere Roadster-Studie im motorsportlichen Look. Unter den geschätzten 90.000 Euro Einstiegspreis des Technikspenders Polestar 5 dürfte der "6er" zum Marktstart 2026 wohl kaum zu haben sein. Zu Beginn wird es eine 500 Stück zählende Sonderversion namens Polestar 6 LA Concept Edition geben, die exklusiv die Innen- und Außenfarbe, sowie die 21-Zoll-Räder des Polestar O2 erhalten sollen.

Antriebe: PPA-Plattform mit 884 PS

Mit den Antriebsdaten hält sich Polestar mehr als zurück. Die einzigen Infos, die der Hersteller Preis gibt, sind, dass es sich beim Polestar 6 (2026) um einen elektrischen Sportwagen handelt, der auf der neuen PPA-Plattform (Polestar Performance Architecture) aufbaut. Aber: Auch die Sportlimousine Polestar 5 baut auf der PPA-Plattform auf. Ihre Leistung soll über 650 kW (884 PS) betragen, während man beim Drehmoment mehr als 900 Nm anpeilt. Die hohe Leistung resultiert aus einem neuen Heckmotor samt 800-V-Architektur, der als Dual Motor im Verbund mit einem E-Motor an der Front als elektrischer Allradantrieb die anvisierte Leistung liefern soll. Selbige Daten sind auch für den auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 gezeigten Polestar 6 Concept BST denkbar.

Wenn es nach dem Entwicklungsteam geht, schafft der Polestar 6 (2026) übrigens eine Sprintzeit von null auf 100 km/h in 3,2 s und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Finale Werte sind jedoch erst ab 2026 zu erwarten.

Exterieur: Spektakuläres Erscheinungsbild

Polestar geht bei der Gestaltung seines Sportwagens in die Vollen und erinnert mit ihr nicht von Ungefähr an die des Polestar 5: Flaches Dach, breite Radläufe und eine üppige Verspoilerung rundum sorgen für einen brachialen Auftritt. Die Front wird von den geteilten LED-Leuchten im Hammer-Design und der weit herausragenden Spoilerlippe dominiert. Die modifizierte Motorhaube erinnert an jene des Porsche 911 GT3 RS (992).

Das Heck der 2024er Studie wird dagegen vom mächtigen Flügel geprägt, der aus der C-Säule hervorgeht und so über den Heckleuchten schwebt. Die Felgen im vierspeichigen Y-Design füllen die Radhäuser mit einer Größe von 22 Zoll aus. Extravagant: Das Dach lässt sich Targa-typisch abnehmen.

Interieur: Nachhaltige Materialien & Rennsport-Flair

Der Innenraum – zumindest der Studie Polestar O2 – besteht hauptsächlich aus recyceltem Polyester und Thermoplast. Ähnliches ist auch für den Polestar 6 (2026) zu erwarten. Das zentrale Steuerelement ist ein 15 Zoll großes Infotainmentdisplay in der Mittelkonsole. Im Falle des Polestar 6 Concept BST (2024) erhaschen wir ebenfalls eine motorsportliche Optik: Sportsitze mit Fünfpunktgurten, weshalb die Rücksitzbank daran glauben musste.