Honda Prelude Concept: So kommt das Serienmodell! Ein ikonischer Name kehrt zurück

Das Goodwood Festival of Speed 2024 dient als Bühne für die erste Fahrpräsentation des Honda Prelude Concept, der bereits auf der Japan Mobility Show 2023 präsentiert wurde. Das verraten neueste Fotos und Informationen zum späteren Serienmodell!

Honda Prelude Concept zu Gast beim Goodwood Festival of Speed

1978 bis 2000 wurde das Mittelklasse-Sportcoupé in fünf Generationen bei uns angeboten. Das Modell galt für Honda dabei als wichtiger Versuchs- und Technologieträger. So ging mit ihm beispielsweise das elektrisch öffnende Schiebedach in Serienproduktion. In diese Fußstapfen soll auch der neue Prelude mehr oder minder treten. Das bereits 2023 auf der Japan Mobility Show präsentierte Honda Prelude Concept wird auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 sein Europa-Debüt feiern; dann sogar in dynamischer Form. Welche technischen Neuerungen die Marke mit der Neuauflage einführen möchte, verrät sie noch nicht. Bestätigt hat Honda indessen, dass aus der Studie ein Serienmodell hervorgehen soll. Wann genau, ist aber noch unklar. Das gilt auch für den Preis: Immerhin soll der neue Prelude "bezahlbar" werden.

Antriebe: Elektrisch oder hybridisiert?

Mit den technischen Daten hält sich Honda noch bedeckt, verweist aber auf ihre bestehenden Antriebe. Das könnte bedeuten, dass der neue Honda Prelude ein frontgetriebener Vollhybrid mit rund 200 PS (147 kW) Systemleistung werden könnte. Mag wenig für "Sportwagen" klingen, allerdings soll der Neue aber mit einem geringen Verbrauch, einem guten Fahrgefühl sowie einem emotionalen Look anstelle von Null-auf-100-Werten überzeugen. Auch zu erwarten ist der Einsatz eines stufenlosen CVT-Getriebes. Um diesem meist eher als träge wahrgenommenen Getriebe etwas mehr Sportlichkeit zu verpassen, sorgt Hondas Software-Abstimmung zum Beispiel in Kurven für eine höhere Motordrehzahl, um ein besseres Herausbeschleunigen zu ermöglichen.

Auch ein rein elektrischer Honda Prolude wäre denkbar, denn die Studie wird laut Honda elektrisch angetrieben – ohne weitere Daten zu nennen. Anhaltspunkte zum möglichen E-Antrieb bieten die beiden Elektroautos der Marke: der Honda e:Ny1 und der 2024 in Nordamerika startende Honda Prologue. Erstgenannter leistet 150 kW (204 PS) mit Frontantrieb, zweitgenannter dank zweier Elektromotoren als Allradsystem 215 kW (292 PS). Reichweiten werden mit 412 km (WLTP) respektive 482 km (US-Prüfzyklus) angegeben. Möglich ist aber natürlich ein gänzlich neu entwickelter Antriebsstrang.

Exterieur: Flach bauendes Sportcoupé

Das Exterieurdesign des Honda Prelude Concept erinnert mit seiner langgezogenen Heckpartie eher an eine optische Neuinterpretation des Mittelmotor-Sportlers NSX als an seine Vorgänger. Das Coupé ist flach gebaut und dürfte rund vier Meter lang sein. Dabei besitzt es eine muskulöse Schulterlinie. Auffällig ist die spitz zulaufende Front und die farblich akzentuierte Frontschürze mit großem Lufteinlass. Ein Lichtband verbindet die Frontscheinwerfer. Auch das Heck ziert eine Lichtleiste, die teils in die schmale Heckklappe integriert ist. Das Dach, die Spiegelkappen und der kleine Heckspoiler sind in Carbon gehalten. Der Blick in den Innenraum bleibt auch weiterhin verwehrt, bekannt ist aber, dass das Serienmodell als 2+2-Sitzer auf den Markt kommen soll.