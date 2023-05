Neu ist die Einzug haltende 48-Volt-Mildhybrid-Technik, mit der das Auto den Motor in Segelphasen abschalten und somit Sprit sparen kann.

Die Rückleuchten könnten mit dem Wechsel auf die F70-Generation den markanten Schwung zur Heckklappe verlieren, also elipsenförmiger werden.

Der erwischte 1er-Erlkönig weist – zu unserem Leidwesen – eine großzügige Tarnung, was entsprechend wenige Rückschlüsse auf das finale Seriendesign zulässt.

Das 1er Facelift erhält äußert umfangreich aus – dem soll ein neuer Werkscode (F70) Rechnung tragen. Formal handelt es sich damit also um eine neue Generation.

Nur fünf Jahre nach dem Start der aktuellen Generation steht für den Sommer 2024 der nächste BMW 1er in den Startlöchern. Was wir beim F70 hinsichtlich Design, Motoren und Innenraum erwarten dürfen, verrät die AUTO ZEITUNG hier!

Preis des BMW 1er (F70) noch unklar

Was bis dato als mögliches weiteres Facelift durchs Netz geistert, entpuppt sich dank neuester Erlkönigfotos und -informationen als eine brandneue BMW 1er-Generation. Allerdings sind die Parallelen zum Vorgänger – siehe Absatz unten – unübersehbar, sodass man tatsächlich von einem massiven Facelift sprechen darf, das einen eigenständigen Werkscode namens F70 erhält. Vergleichbar ist der Vorgang mit dem VW Golf 6, der seinerzeit ein technisch und optisch weiterentwickelter Golf 5 war, aber als eigene Generation gezählt wurde. Der Marktstart des nächsten BMW 1ers erfolgt dem von unserem Erlkönigfotografen abgelichteten Datenblatt zufolge im Juli 2024. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Diesel, Benziner und Plug-in-Hybride

Wie gehabt dürfte es auch beim BMW 1er (2024) eine breite Palette von Benzin- und Dieselmotoren geben, beginnend mit dem 116i bis hin zu abermaligen Topmodell M135i. Neu ist die Einzug haltende 48-Volt-Mildhybrid-Technik, mit der das Auto den Motor in Segelphasen abschalten und somit Sprit sparen kann. Eine Achtgang-Automatik und Frontantrieb gehören beim F70 zum Serienumfang, Allradantrieb ist je nach Konfiguration optional erhältlich und bei den stärksten Versionen Standard. Anders als viele Konkurrenten im Segment ist der 1er bislang nicht als Plug-in-Hybrid erhältlich – ein entscheidender Wettbewerbsnachteil. Hier dürften die Marke mit dem F70 nachlegen, zumal die Plug-in-Komponenten von 2er Active Tourer und X1 im BMW-Regal liegen.

Exterieur: Massives Facelift

Der erwischte 1er-Erlkönig weist – zu unserem Leidwesen – eine großzügige Tarnung, was entsprechend wenige Rückschlüsse auf das finale Seriendesign zulässt. Im Vergleich zum noch aktuellen Vorgänger weist der BMW 1er (2024) augenscheinlich flachere Scheinwerfer im Stile des Schwestermodells 2er Gran Coupé sowie eine insgesamt flachere Schnauze mit ebenfalls flacherem Nierengrill auf. Rundlichere Außenspiegel weisen den Weg zum Heck, an dem die Rückleuchten mit dem Wechsel auf die F70-Generation den markanten Schwung zur Heckklappe verlieren könnten, also elipsenförmiger werden.

Interieur: Curved Display & neuestes iDrive

Das neue 1er-Interieur dürfte sich am hier gezeigten X1 orientieren. Foto: Daniela Loof

Vom Innenraum des BMW 1er (2024) existieren noch keine Bilder, allerdings dürfte der brandneue X1 ein guter Fingerzeig sein. Wir rechnen daher mit dem sogenannten Curved Display, also einem Displayverbund für Instrumente und Infotainment, sowie dem neuen iDrive-System. Gut möglich, dass im F70 auch die markante Armablage mit integriertem Gangwahl-Toggle Einzug hält.