Neuer Dieselmotor für den X6

Mit neuen Designakzenten an Front, Heck und im Innenraum rollt das BMW X5 Facelift (2023) in den Handel. Die Antriebspalette bietet neue Mild- und Plug-in-Hybride. Und: Das ist der Preis!

Preis: BMW X6 Facelift (2023) ab 94.900 Euro

Im Frühjahr hat BMW sein Oberklasse-SUV-Coupé gründlich überarbeitet. Der Konkurrent von unter anderem Mercedes GLE Coupé und Audi Q8 steht als BMW X6 Facelift (2023) zum Preis ab 94.900 Euro (Stand: März 2024) im Konfigurator. Anders als der klassischere X5 fährt der technische Zwilling mit Fließheck serienmäßig mit dem adaptiven M Fahrwerk vor. Eine adaptive Zweiachs-Luftfederung, das xOffroad Paket sowie ein adaptives M Fahrwerk Professional einschließlich M Sportdifferenzial, Integral-Aktivlenkung und aktiver Wankstabilisierung kosten extra. Ab Werk steht der X6 auf 20 Zoll großen Rädern beziehungsweise die Topmodelle auf 21-Zöllern. Optional gibt es das SUV-Coupé auch auf 22 Zoll großen Leichtmetallrädern.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Antriebe: Benziner, Diesel & Plug-in-Hybride

Der BMW X6 xDrive40i mit Reihensechszylinder kommt nun auf 380 PS (280 kW), das sind 47 PS (35 kW) mehr als zuvor. Der Sechszylinder-Diesel im xDrive30d leistet 298 PS (219 kW) und im neu eingeführten xDrive40d 352 PS (259 kW). Das Topmodell mit V8, der BMW X6 M60i xDrive, bringt 530 PS (390 kW) auf die Straße. So schafft der M60i den Sprint von null auf 100 km/h laut Datenblatt in 4,3 s. Einen Plug-in-Hybrid-Antrieb bietet BMW nicht an. Alle Motoren sind an einen Allradantrieb und eine Achtstufen-Steptronic gekoppelt und mit einem 48-V-Mildhybrid-System ausgestattet, das 9 kW (12 PS) beisteuert und dem BMW X6 xDrive40i "rein elektrisches Fahren mit minimaler Geschwindigkeit" ermöglicht. An der Spitze steht das BMW X6 M Facelift (2023), der aus einem 4,4 l großen V8-Biturbo 625 PS (460 kW) und ein maximales Drehmoment von 750 Nm erzeugt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Sanfte Überarbeitung an Front & Heck

An der Front des BMW X5 Facelift (2023) fallen die neuen, nun flacher ausfallenden Scheinwerfer. Das M Sportpaket gehört ab sofort zum Serienumfang und sorgt für eine kantigere, sportive Erscheinung. Das Heck bleibt sich hingegen im Wesentlichen treu.

Interieur: Neuestes Infotainmentsystem & das Kofferraumvolumen

Foto: BMW

Der Innenraum des BMW X6 Facelift (2023) ist mit dem Curved Display aus einem 12,3 und einem 14,9 Zoll großem Bildschirm ausgestattet. Das Infotainment arbeitet mit dem aktuellen BMW Operating System 8. Ein Head-up-Display gibt es mit dem optionalen BMW Live Cockpit Professional einschließlich Augmented View auf dem Control-Display oder dem Informations-Display. Neben der Smartphonenutzung via Apple CarPlay oder Android Auto ist auch eine im Fahrzeug integrierte 5G-Simkarte nutzbar. Der Kofferraum fasst 580 bis 1530 l, die maximale Anhängelast ist bei 3,5 t erreicht.

Zubehör für BMW-Fans:

Assistenzsysteme: Erweiterte Ausstattung

Für Sicherheit und Komfort sorgt eine ganze Reihe an Assistenzsystemen, zum Beispiel automatisiertes Fahren und Parken, ein automatischer Speed Limit Assist, eine Streckenverlaufsregelung, eine aktive Navigationsführung, eine Ampelerkennung sowie ein Nothalte-, Spurwechsel- und Einfädelassistent. Der Frontkollisionswarner mit Erfassung des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen sowie von Fußgänger:innen oder Radfahrer:innen beim Rechtsabbiegen ist beim BMW X6 Facelift (2023) Serie.

Fahreindruck: Besser ausgestattet, stärker & schicker

Mit dem Facelift hat der BMW X6 xDrive30d nicht nur eine umfangreiche Serienausstattung, und damit auch gleich höheren Einstiegspreis erhalten, sondern fährt jetzt noch ein Stück stärker und schicker vor.