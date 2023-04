Eine Anhängevorrichtung ab Werk kostet für den Audi Q8 1090 Euro Aufpreis und ist nur in Verbindung mit adaptive air suspension oder adaptive air suspension sport erhältlich. Neben dem Audi Q8 ist auch der Audi SQ8 und der Audi RS Q8 für eine maximale Anhängelast von 3500 Kilogramm ausgelegt. Die maximale Stützlast liegt bei 115 Kilogramm.

Eine Anhängevorrichtung ab Werk kostet für den Audi Q7 990 Euro Aufpreis und ist nur in Verbindung mit adaptive air suspension oder adaptive air suspension sport erhältlich. Neben dem Audi Q7 ist auch der Audi SQ7 für eine maximale Anhängelast von 3500 Kilogramm ausgelegt. Die maximale Stützlast liegt bei 115 Kilogramm für den Fünfsitzer und 140 Kilogramm für den Siebensitzer.

Die Anhängelast spielt für viele eine wichtige Rolle, wenn es um die Wahl des Fahrzeugs geht. Wie geben eine Übersicht über alle Pkw, die die höchste Anhängelast von 3,5 Tonnen bieten.

Pkw mit der höchsten Anhängelast (3,5 Tonnen)

Wer Anhänger mit dem Pkw ziehen möchte, muss auf die maximale Anhängelast des Fahrzeugs achten. Diese darf üblicherweise nie höher als das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs sein. Das Maximum ist bei normalen Pkw also bei 3,5 Tonnen erreicht, der genaue Wert lässt sich in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ("Fahrzeugschein" Feld 0.1 und 0.2) ablesen. Doch welche Modelle dürfen tatsächlich 3500 Kilogramm ziehen? Es ist nicht verwunderlich, dass die infrage kommenden Autos allesamt SUV sind, denn das Gewicht spielt, neben anderen Faktoren wie Allradantrieb, bei der maximalen Anhängelast eine große Rolle, Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den VW Touareg R (2023) im Video:

Bei den meist sehr schweren Elektroautos sind die limitierenden Faktoren beim Antrieb (Effizienz/Reichweite) und nicht beim Gewicht zu finden, weshalb sich bei den Pkw mit der höchsten Anhängelast, also 3,5 Tonnen, nur Diesel und Benziner in unserer Auflistung befinden. Die höchste Anhängelast bei E-Autos ist derzeit bei 2,5 Tonnen (BMW iX) erreicht. Die Bildergalerie zeigt alle 15 Pkw in alphabetischer Reihenfolge, die ab Werk mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet werden können und deren maximale Anhängelast bei 3500 Kilogramm erreicht ist (Stand: April 2023).