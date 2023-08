Leichtes Make-up, schicke Accessoires und eine erneuerte Motorenpalette machen sowohl den X5 als auch dessen "Coupé"-Ableger X6 fit für seine zweite Amtszeit. Die erste Testfahrt mit dem neuen BMW X5 und X6 Facelift (2023)!

Erste Testfahrt mit dem neuen BMW X5 Facelift (2023) als xDrive50e

Mit dem X5 stieß BMW 1999 ins SUV-Segment und fuhr von Beginn an in der Erfolgsspur. Auch die nun vierte Generation rollt seit 2018 weiterhin erfolgreich von den BMW-Bändern in Spartanburg (USA). Aber während die dritte Generation bereits nach fünf Jahren abgelöst wurde, geht jetzt erstmal ein umfangreiches BMW X5 Facelift (2023) an den Start – und wir setzen uns zur ersten Testfahrt gleich rein. Die um 35 Millimeter flachere Kontur der vorderen Scheinwerfer und die besser integrierte, stärker nach vorn ragende Niere verleihen dem X5 einen ausdrucksstärkeren Auftritt als bisher. Mehr Dominanz versprühen auch die weit außen platzierten, vertikalen Air-Curtains, die das SUV extrem breit wirken lassen. Zur selbstbewussten Optik passt die neue Leuchtengrafik am Heck, die innerhalb beider Heckleuchten ein X-Motiv entstehen lässt.

Im Innenraum fällt vor allem der aus einem 12,3 Zoll großen Informations-Display und einem 14,3-Zoll-Touchscreen bestehende Anzeigenverbund auf, der sich hinter der gebogenen Glasfläche des Curved Display befindet. Er verleiht dem nun serienmäßig mit Sensafin (veganes, lederähnliches Oberflächenmaterial) bespannten Cockpit eine gänzlich neue, moderne und hochwertige Anmutung. Dass nahezu alle Bedienoptionen, auch die der Klimaanlage, nun wie bei anderen Modellen in digitalen Ebenen integriert sind, macht eine schnelle, zielgenaue Justierung aber nicht unbedingt einfacher. Nicht jeder Drehregler sollte dem Sparzwang zum Opfer fallen – auch, weil die fein rastenden Rädchen und das haptische Feedback der soliden Tasten des Vorgängers ein besonders wertiges Gefühl vermittelt haben. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW i7 (2023) im Fahrbericht (Video):

Dass der X5 fahrdynamisch und beim Komfort keine Schwächen offenbarte, ist weithin bekannt. Auch bei den Antrieben gab es keinen Grund zur Klage. Dennoch wurde das Motorenprogramm mit dem neuen BMW X5 Facelift (2023) rundum erneuert. Alle Diesel und Benziner sind jetzt mit einem 48-Volt-Mildhybrid-System kombiniert. Der von uns gefahrene Plug-in-Hybrid X5 xDrive50e verdeutlicht die intensive Weiterentwicklung der Antriebe am besten. Schon der Verbrenner leistet mit 313 PS (230 kW) jetzt 27 PS mehr als sein Vorgänger (X5 xDrive45e). Zudem ist die E-Maschine mit 145 kW (197 PS) nun 85 PS stärker, und das Drehmoment schwillt um stattliche 185 Newtonmeter an. Gesamtleistung: 489 PS (360 kW).

Die Kunst, beide Energiequellen gekonnt miteinander zu verblenden, hat BMW über die vergangenen Jahre gelernt. Extrem füllig und mit ausgesprochen feiner Dosierbarkeit legt der X5 seine Kraft in den Antrieb. Das Zusammenspiel mit den acht Stufen der Automatik gelingt – vor allem dank der insgesamt 700 Newtonmeter – äußerst gelassen und dennoch spontan, wenn mal ein Ausflug in höhere Drehzahlregionen befohlen wird. BMW spendiert dem neuen Plug-in-Hybrid aber nicht nur eine leistungsstärkere und harmonische Antriebseinheit, sondern auch eine von 20,9 auf 25,7 kWh erhöhte Akku-Kapazität (Wechselstrom-Ladeleistung: 7,4 kW statt bisher 3,7 kW), womit der BMW bis zu 110 Kilometer rein elektrisch bewältigen soll – auf der ersten Testfahrt waren es zügig bewegte 100 Kilometer. Die intensive Aufwertung macht den neuen X5 xDrive50e mit 95.000 Euro gegenüber dem Vorgänger X5 xDrive45e, der zum Ende seiner Karriere 80.000 Euro kostete, allerdings auch deutlich teurer (Stand: August 2023).

Die Konkurrenten:

Testfahrt im xDrive30d M Sport: BMW X6 Facelift (2023)

Obwohl auch das neue BMW X6 Facelift (2023) mit seiner abfallenden Dachlinie schon rein optisch betrachtet auf Sportlichkeit setzt und jetzt standardmäßig mit dem M Sport-Paket ausgestattet ist, muss es nicht immer der stärkste Benziner sein. Den Einstieg in die Welt der Reihensechszylinder-Diesel liefert der 30d. Nicht nur der Selbstzünder, sondern die gesamte Motorenpalette setzt ab sofort auf ein in das Getriebe integriertes 48-Volt-Mildhybrid-System. Das sorgt nicht nur für etwas mehr Effizienz, sondern steuert auch zusätzliche neun kW (12 PS) Antriebsleistung bei. Der leistungsgesteigerte X6 kommt somit auf eine Leistung von 298 PS (219 kW) und ein maximales Drehmoment von 670 Newtonmetern.

Dass dieses Aggregat dem Bayern bestens zu Gesicht steht, zeigt die erste Testfahrt: Einerseits erweist sich der Antrieb mit einem Verbrauch von knapp acht Litern laut Display als ausreichend sparsam, andererseits aber auch als ausreichend spritzig, um den Koloss getreu dem Motto "Freude am Fahren" schwungvoll durch Kurven sausen zu lassen. Nicht zuletzt dank des xDrive-Allradantriebs schiebt sich das über zwei Tonnen schwere SUV in respektablen 6,1 Sekunden auf Landstraßentempo. Die fein dosierbare Integral-Aktivlenkung passt den Lenkwinkel an die Geschwindigkeit an und schafft somit eine innige Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Das adaptive M Fahrwerk Professional samt Wankstabilisierung spielt ebenfalls seine Vorzüge aus.

Technische Daten von BMW X5 xDrive 50e und X6 xDrive30d

AUTO ZEITUNG 18/2023 BMW X5 xDrive50e BMW X6 xDrive30d Technische Daten Motoren 3,0-Liter-Reihensechszylinder + X fremderregte Synchronmaschinen 3,0-Liter-Reihensechszylinder Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Autom./Allradantrieb 8-Stufen-Autom./Allradantrieb Gesamtleistung 360 kW/489 PS 210 kW/286 PS Max. Drehmoment 700 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4935/2004 (2218)/1755 mm 4960/2004 (2212 mm)/1700 mm Leergewicht/Zuladung 2420/780 kg 2295/655 kg Kofferraumvolumen 500-1720 l 580-1530 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 4,8 s 6,1 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 235 km/h Verbrauch auf 100 km 0,8 l S + 23 kWh 7,1 l D Elektrische Reichweite 109 km - Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 95.000 € 94.900 € Marktstart Sommer 2023