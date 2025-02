Dinosaurier unter Strom

Dem hohen Preis entsprechend ist der VW Touareg R werksseitig umfangreich ausgestattet. Davon profitiert auch das Infotainment im Wolfsburger. Zur Serienausstattung gehört hier das Navisystem Discover Pro Max, das neben vielen OnlineFunktionen einen riesigen Touchscreen in der Mitte des Armaturenträgers beinhaltet. Darüber gelingen Eingaben mühelos. Überhaupt ist die Bedienlogik im Touareg wesentlich nutzerfreundlicher als in den meisten übrigen aktuellen VW-Modellen. Im Gegensatz zur Konkurrenz von BMW und Porsche verlangt VW für eine induktive Ladefläche einen Aufpreis: Dieses praktische Feature ist nur im Connectivity-Paket für 995 Euro zu bekommen.

Mit dem serienmäßigen Porsche Communication Management (PCM) kann der Cayenne eHybrid navigieren sowie per Sprache und über den zentralen 12,3-ZollTouchscreen gesteuert werden. Android Auto und Apple CarPlay sind ebenso wie drei Jahre Porsche Connect standardmäßig an Bord. Via Porsche Connect lassen sich Online-Funktionen über die integrierte SIM-Karte und Remote-Funktionen per Smartphone nutzen. Induktives Laden ist aufpreisfrei. Extra kosten das innovative Display für den Beifahrende (1363 Euro) und das RearseatEntertainmentsystem (1904 Euro). High-End-Sound kommt mit Lautsprechern vom Hi-Fi-Spezialisten Burmester für 5938 Euro Aufpreis in den Cayenne.

BMW rüstet den X5 serienmäßig mit dem Live Cockpit Plus aus, das ein 12,3-Zoll-Zentraldisplay und einen 14,9-Zoll-Touchscreen umfasst. Die Rechen wie auch die Reaktionsgeschwindigkeit überzeugt. Das merkt man auch bei der gut funktionierenden Bedienung per Sprache oder über den Dreh-DrückSteller, während die Gestensteuerung verzichtbar ist. Das Cloud basierte Navigationssystem sowie die kabellose Smartphone Einbindung gehören zum Serienumfang, ebenso wie die induktive Ladeschale. Das optionale Live Cockpit Professional bringt ein Head-upDisplay und Augmented Reality-Einblendungen in den X5. Softwareupdates erfolgen beim Bayern over-the-air.

Der X5 beschleunigt am flottesten und ist gleichzeitig am sparsamsten.

In diesem Vergleichstest treten drei leistungsstarke Hybrid-SUVs aufeinander, wer am Ende die meisten Punkte sammelt, verraten wir hier.

Mit effizienten Plug-in-Hybrid-Antrieben vereinen dicke Luxusliner wie der BMW X5 xDrive50e, Porsche Cayenne eHybrid und VW Touareg R standesgemäßes Fortkommen mit guter Effizienz. Das jedenfalls bestätigt der Vergleichstest.

BMW X5 xDrive50e, Porsche Cayenne eHybrid & VW Touareg R im Vergleichstest

Luxuriöse Fullsize-SUV haben sicher nicht den besten Ruf. Mit ihren ausladenden Karosserien sind sie eigentlich zu groß für unsere chronisch überfüllten Städte und aufgrund des zumeist enorm hohen Gewichts haben viele Modelle vergleichsweise unanständige Trinksitten. Zumindest bei letzterem kann ein effizientes Hybrid-System, das wie bei diesem Testtrio einen kräftigen Turbobenziner mit einer E-Maschine kombiniert, Abhilfe schaffen. Das jedenfalls zeigen der BMW X5 xDrive50e, der Porsche Cayenne eHybrid und der VW Touareg R, die mit ihren ausreichend großen Akkupaketen eine gewisse Strecke rein elektrisches Fahren ermöglichen und somit gerade im urbanen Umfeld häufig ohne lokalen CO2-Ausstoß unterwegs sein können. Doch ist das bei weitem nicht der einzige Vorzug, den diese drei edlen Allrounder mitbringen.

Karosserie: Porsche Cayenne sammelt die meisten Punkte

Zugegeben: Enge Parkhäuser zu befahren, gehört nicht unbedingt zu den Kernkompetenzen der drei hier versammelten Dickschiffe – selbst wenn die Serienausstattungen hier wie da Einparkhilfen inklusive hochauflösender Kameras bereithalten. Im Gegenzug verwöhnen die wuchtigen SUV mit herausragenden Platzverhältnissen und üppigen Gepäckräumen. Dennoch gibt es feine Unterschiede: Während das aufgrund der großen Glasflächen lichtdurchflutete Interieur des BMW den luftigsten Eindruck vermittelt, stellt der VW Touareg R mit einem Fassungsvermögen von 665 l den größten Standard-Gepäckraum bereit. Mit umgelegter Rückbank bietet jedoch keiner so viel Stauraum wie der BMW X5 (1720 l).

Ein weiterer Pluspunkt des BMW X5 ist die enorm hohe Zuladung von 695 kg. Der VW Touareg R etwa bringt es nur auf 522 kg. Dafür darf der Wolfsburger – genau wie der Porsche Cayenne – bis zu 3,5 t an den optionalen Haken nehmen. Der X5 darf lediglich 2,7 t ziehen. Wie es sich für derart teure und moderne Luxus-Liner gehört, sind sowohl der X5 als auch der Cayenne und der Touareg mit zahlreichen technischen Finessen ausgestattet, die das Reisen angenehmer und vor allem sicherer gestalten sollen. So sind alle drei Wettstreiter mit einer ganzen Heerschar an Assistenzsystemen ausgerüstet, darunter auch eine Vielzahl an autonomen Fahrfunktionen. Dieser Umstand sorgt dafür, dass die Edel-SUV allesamt überdurchschnittlich viele Punkte für ihre Sicherheitsausstattung bekommen.

Fahrkomfort: BMW X5 gefällt mit tadellosen Schnellfahrkomfort

Mit ihren aufwendigen Fahrwerken samt Luftfederung (Serie beim BMW und VW) und adaptiven Dämpfern versprechen die Oberklasse-Offroader einen erlesenen Reisekomfort. Dass der BMW X5 fürs gepflegte Kilometerfressen gemacht ist, beweist seine Federung mit einem tadellosen Schnellfahrkomfort. Bei höheren Geschwindigkeiten spricht sein Set-up sensibel an und gleicht die meisten Unebenheiten seriös aus. Außerdem unterdrückt die hervorragende akustische Isolierung der wuchtigen Karosserie Störgeräusche vom Wind oder den Reifen bis in höchste Tempo-Regionen wirkungsvoll. Im Gegenzug aber überrascht die Hinterachse bei langsamerer Fahrt mit einem eher störrischen Anfedern, während die Vorderachse den Untergrund sehr feinfühlig abtastet.

Wenn es so richtig grob wird, schlägt indes die Stunde des Porsche Cayenne. Der Zuffenhausener verfügt über eine markentypisch straff-sportliche Grundabstimmung und eine perfekte Harmonie zwischen Vorder- und Hinterachse. Aber wie der XXL-911 überdies extreme Fahrbahnschäden glattbügelt, ist einfach beeindruckend. Selbst beim Überqueren von tiefen Schlaglöchern liegt die Karosserie des Schwaben ruhig wie ein fliegender Teppich. Und auch Bewegungen um die Längsachse beim Überfahren von einseitigen Anregungen sind dem Zuffenhausener nahezu fremd. Darüber hinaus bieten seine aufpreispflichtigen Sportsitze einen tollen Kompromiss aus komfortabler Polsterung und wirkungsvoller Seitenabstützung.

Natürlich ist auch der VW Touareg R alles andere als ein unkomfortables Auto. Doch federt er im direkten Vergleich mit den Wettbewerbern etwas unsanfter an und reicht bei hohem Tempo kleinere Wellen bereitwilliger weiter als etwa der BMW. Außerdem wirkt der Wolfsburger, bei dem Windgeräusche am deutlichsten zutage treten, auch im voll beladenen Zustand am angestrengtesten und gibt einige Unebenheiten vergleichsweise unsouverän an seine Fahrgäste weiter.

Motor/Getriebe: BMW X5 xDrive50e setzt sich in Szene

Die kraftvollen Hybrid-Antriebssysteme der Testkandidaten bestehen hier wie dort aus einem 3,0 l großen Turbobenziner mit jeweils sechs Zylindern (bei BMW in Reihe, bei Porsche und VW in V-Form) sowie einer E-Maschine mit dazugehörigem Hochvoltspeicher. In Summe den besten Eindruck hinterlässt das insgesamt 489 PS (360 kW) starke Antriebssystem des BMW X5 xDrive50e. Verbrenner und Elektromotor gehen hier eine nahezu perfekte Symbiose ein und sorgen so für die flottesten Fahrleistungen. Der Standardsprint von null auf Tempo 100 gelingt dem Münchener in 4,6 s und somit 0,3 s schneller als dem Porsche Cayenne eHybrid und 0,6 s zügiger als dem VW Touareg R.

Doch auch abseits dieser schnöden Zahlenspiele setzt sich der BMW-Antrieb glänzend in Szene, indem er seine Kraft jederzeit spontan und mit reichlich Drehfreude anbietet. Andererseits sichert sich der X5 in diesem Testfeld auch die Effizienzwertung. Unsere Testrunde absolviert der BMW X5 mit einem Durchschnittsverbrauch von 7,3 l Superbenzin zuzüglich 12,9 kWh an elektrischer Energie. Das durstigste SUV im Testfeld, der Touareg, konsumiert 2,2 l mehr wertvollen Kraftstoff auf 100 km. Hinzu kommen noch 7,2 kWh an elektrischer Energie. Der Porsche ist immerhin einen glatten Liter genügsamer als der Wolfsburger – verlangt jedoch als einziger nach teurem Super Plus-Kraftstoff. Sein Stromverbrauch liegt im Gegenzug aber mit 10,9 kWh 3,7 kWh höher als beim VW.

Ein weiterer Bonus des BMW X5 xDrive50e: Sein Akku verfügt über eine Speicherkapazität von 25,7 kWh und verspricht damit die größte rein elektrische Reichweite im Trio. Im Testlauf ermittelten wir immerhin 72 km, die der X5 lokal emissionsfrei zurücklegen kann. Der VW Touareg R schafft aufgrund seines kleinen Batteriepakets lediglich 36 km, ohne dass er fossile Brennstoffe verfeuert, während der Porsche Cayenne eHybrid mit einer rein elektrischen Reichweite von 52 km dazwischen liegt.

Fahrdynamik: Porsche Cayenne macht kurzen Prozess

Wie nicht anders zu erwarten, macht der Porsche Cayenne in den querdynamischen Wertungsdisziplinen kurzen Prozess mit seinen Wettstreitern. Mit beinahe erschreckender Mühelosigkeit umkurvt das 2534 kg schwere Trumm die Pylonengasse sowie unsere Handlingstrecke und weist seine Verfolger hier mit einem Abstand von jeweils mehr als drei Sekunden in die Schranken. Fairerweise muss man aber festhalten, dass Porsche den Testwagen für ein höchstmögliches Maß an Sportlichkeit mit allen erdenklichen Hilfsmitteln ausgerüstet hat, die die Preisliste hergibt. Dazu gehören beispielsweise eine aktive Wankstabilisierung, die die Seitenneigung beim Kurvenfahren quasi komplett unterdrückt, eine Allradlenkung, die für eine enorme Agilität und Stabilität sorgt, sowie eine sündhaft teure Karbon-Keramik-Bremsanlage, die Verzögerungswerte auf Sportwagenniveau abliefert. Trotz des hochkomplexen Geflechts an technischen Helfern fühlt sich der Cayenne jedoch jederzeit äußerst organisch an. Seine Lenkung arbeitet mit höchster Präzision und kommuniziert stets glasklar. Gleiches gilt für die Bremse mit ihrem eindeutig definierten Pedaldruckpunkt. Mehr Fahrspaß kann ein derart großes, schweres Auto eigentlich nicht vermitteln!

Am ehesten sollte noch der BMW X5 laut Markenanspruch dazu in der Lage sein, dem Porsche Paroli zu bieten. Als 2505 kg schwerer Plug-in-Hybrid kommt die viel zitierte Freude am Fahren bei ihm jedoch etwas zu kurz, was vor allem an der optionalen Allradlenkung liegt. Sie spricht um die Mittellage fast schon zu spitz an und lässt dann im weiteren Lenkverlauf Gefühl vermissen. Die Folge sind häufige Lenkkorrekturen. In extrem forciert angegangenen Kurven neigt der Bajuware zudem zum Aufschaukeln, was dem Vertrauen ins Auto ebenfalls nicht sonderlich zuträglich ist. Die in kaltem wie warmem Zustand längsten Bremswege sorgen schließlich dafür, dass der X5 im Fahrdynamik-Kapitel die rote Laterne davonträgt.

Dabei ist der VW Touareg R im Handling sogar noch einen Wimpernschlag langsamer unterwegs als der BMW. Die überaus sportliche Bereifung des Testwagens vermag daran nichts zu ändern. Im Gegenteil, das ABS des Wolfsburgers wirkt mit dem enormen Grip der Pirellis sogar etwas überfordert, was sich dadurch äußert, dass die Bremse nach harten Verzögerungen erst nach kurzer Denkpause wieder aufmacht. Ansonsten glänzt der VW jedoch mit tadellosen Manieren und einer vorbildlichen Fahrsicherheit.

Kosten/Umwelt: VW Touareg R ist am günstigsten

Mit einem Preis von 93.870 Euro ist der VW Touareg R noch der günstigste Wettbewerber im Vergleichstest. Anders als beim BMW X5 xDrive50e und Porsche Cayenne eHybrid kommen hier keine testrelevanten Extras hinzu, sodass der Basispreis dem bewerteten Preis entspricht. Ganz anders der Cayenne, der mit 107.304 Euro den höchsten Einstiegspreis hat. Durch die teils sündhaft teuren Optionen des Testwagens erhöht sich die zu bepunktende Summe auf heftige 128.721 Euro. Dagegen wirkt selbst der inklusive testrelevanter Optionen 99.710 Euro teure BMW plötzlich wie ein gutes Angebot.

Doch auch die übrigen finanziellen Aspekte der edlen SUV sprengen den Rahmen der meisten Normalverdienenden. Schließlich muss in allen drei Fällen mit einem enormen Wertverlust gerechnet werden. Die Porsche beispielsweise ist nach vier Jahren Haltedauer und 80.000 gefahrenen km 52.794 Euro weniger wert. Und auch die Versicherungsprämien sind aufgrund der ungünstigen Typklasseneinstufungen sehr hoch. Was wir für diesen Vergleichstest in der Wertung nicht berücksichtigen können, sind die Werkstattkosten. Der ADAC, von dem wir diese Informationen beziehen, hatte die Daten für den VW Touareg R bis zum Redaktionsschluss noch nicht vorliegen.

Technische Daten & Messwerte von BMW X5 xDrive50e, Porsche Cayenne eHybrid & VW Touareg R

AUTO ZEITUNG 03/2024 BMW

X5 xDrive50e Porsche

Cayenne eHybrid VW

Touareg R Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. R6-Zylinder, 4-Ventiler; Turbo;

Partikelfilter; E-Maschine V6-Zylinder, 4-Ventiler; Turbo,

Partikelfilter; E-Maschine V6-Zylinder, 4-Ventiler; Turbo,

Partikelfilter; E-Maschine Hubraum 2998 cm³ 2995 cm³ 2995 cm³ Gesamtleistung 489 PS/360 kW 470 PS/346 kW 462 PS/340 kW Leistung Verbrenner/E-Motor 230 kW (313 PS)/147 kW (197 PS) 224 kW (304 PS)/130 kW (176 PS) 250 kW(340 PS)/100 kW(136 PS) Max. Gesamtdrehmoment 280 Nm 460 Nm 400 Nm Batterie Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Spannung/Kapazität 238 V/25,7 kWh k.A./21,8 kWh 381 V/14,3 kWh Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik/Allrad, permanent 8-Stufen-Automatik/Allrad, permanent 8-Stufen-Automatik/Allrad, permanent Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 2420/2505 kg 2425/2534 kg 2406/2498 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 4,6 s 4,9 s 5,2 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 250 km/h 254 km/h 250 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 36,1/35,1 m 33,7/32,6 m 35,2/33,9 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 7,3 l S + 12,9 kWh/0,8 l S + 22,9 kWh 8,5 l SP + 10,9 kWh/1,7 l SP + 29,7 kWh 9,5 l + 7,2 kWh/2,1 l S + 23,7 kWh CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 225/18 g/km 243/38 g/km 254/48 g/km Reichweite 945 km 882 km 790 km Preise Grundpreis 95.000 € 107.304 € 93.870 € Testwagenpreis 99.710 € 128.721 € 93.870 €

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) BMW

X5 xDrive50e Porsche

Cayenne eHybrid VW

Touareg R Karosserie (1000) 776 779 775 Fahrkomfort (1000) 815 814 790 Motor/Getriebe (1000) 736 700 676 Fahrdynamik (1000) 725 817 753 Eigenschaftswertung (4000) 3052 3110 2994 Kosten/Umwelt (1000) 216 175 217 Gesamtwertung (5000) 3268 3285 3211 Platzierung 2 1 3