Gutes Campingzubehör und kleine Helferlein machen den Urlaub im Wohnmobil erst so richtig entspannt. Doch manchmal ist es gar nicht so einfach, sich für das richtige Zubehör zu entscheiden. Unsere Empfehlungen und Tipps für nützliche Helfer sollen das Reisen und das Campen auf und abseits eines Campingplatzes nicht nur komfortabler, sondern auch individueller machen.

Campingzubehör: kompaktes Stromaggregat Denqbar DQ-2200

Abseits vom Campingplatz inmitten der Natur, wo es keine Steckdosen gibt, stellt das kompakte Stromaggregat Denqbar DQ-2200 zuverlässig Energie zur Verfügung und ist als Campingausrüstung nahezu unverzichtbar. Üppige 2000 Watt Dauerleistung sind für es kein Problem, mehr als genug für die meisten Anwendungen im Urlaub. Zudem besitzt das nur 26 Kilogramm schwere Gerät einen Zwölf-Volt-Gleichstromausgang mit einem Ladestrom von 8,3 Ampere. Die moderne Inverter-Technologie hilft spürbar beim Benzinsparen, weil sich die Motordrehzahl laufend auf die tatsächlich benötigte Energiemenge anpasst. Flüsterleise ist der Generator DQ-2200 außerdem: Sein wirkungsvoll gedämpftes und komplett gekapseltes Gehäuse lässt den modernen Viertaktmotor besonders geräuscharm laufen. Dank seiner modernen Elektronik vermeidet das DQ-2200 alle Strom und Spannungsspitzen und harmonisiert den Wechselstrom, der sich mit seinen perfekten Frequenz- und Spannungseigenschaften ideal für empfindliche Verbraucher wie Notebooks oder Fernseher eignet. Überdies überzeugt der Denqbar-Stromerzeuger mit markentypischen Details, die einen stets sicheren Betrieb garantieren: Dazu zählt der Ölmangelschutz, der das Gerät automatisch stoppt, wenn der Pegel unter sein Mindestmaß sinkt. Zudem ist das DQ-2200 gegen Spritzwasser geschützt und erfüllt die Schutzklasse IP23. Die Firma Denqbar verspricht eine langfristige Ersatzteilversorgung und unterhält eine eigene Werkstatt in Deutschland. Wer etwas mehr Leistung beim Camping benötigt, für den gibt es das DQ-2500 eBlue mit 2500 Watt oder das DQ-2800 mit 2800 Watt Maximalleistung.



Gas-Füllstand mit Truma Level Control prüfen

Gretchenfrage beim Camping-Urlaub: Haben wir genug Gas dabei? Statt eines Achselzuckens lohnt der Blick aufs Smartphone – vorausgesetzt, die Truma Level Control ist an Bord. Das Gerät misst per Ultraschall den Füllstand der Gasflasche und sendet die Daten über die Truma iNet Box (Bluetooth/SMS) ans Handy. Der Gasvorrat wird in Kilogramm und in Prozent angegeben, zudem wird die verbleibende Restlaufzeit hochgerechnet. Das System soll mit allen gängigen Alu- und Stahlflaschen funktionieren. Mit diesem Campingzubehör lassen sich Gaskocher und Gaskühlschrank im Camper entspannt betreiben.

Der E-Roller Moovi E-Scooter als Campingzubehör

Elektro-Roller dürfen seit dem ersten Quartal 2019 nicht nur auf privatem Terrain, wie zum Beispiel auf dem Campingplatz, genutzt werden. Ohne Helm darf bis Tempo 20 auf Radwegen gefahren werden, Licht und Bremse sind Pflicht. Unter den zahlreichen Angeboten zwischen 300 und 2500 Euro ist der Moovi E-Scooter unser Favorit. Der TÜV-zertifizierte E-Roller wiegt nur 9,5 Kilogramm, passt in jedes Wohnmobil und überzeugt mit gutem Fahrverhalten und leichter Handhabung. Sein Li-Ion-Akku ist kaum sichtbar unter dem Trittbrett platziert und reicht für rund zwölf bis 20 Kilometer. Nach zwei bis drei Stunden Ladezeit ist er wieder aufgeladen. Das Tempo lässt sich mit dem rechten Daumen dosieren, der 150-Watt-Motor beschleunigt – je nach vorgewählter Stufe – sanft bis temperamentvoll auf maximal 20 km/h. Für Verzögerung sorgen eine Motorbremse (Rekuperation) und die mechanische Fußbremse. Clever sind der Einhand-Klapp-Mechanismus, die im Trittbrett integrierte LED-Beleuchtung sowie eine massive Stahlöse für ein Fahrradschloss zur effektiven Diebstahl-Sicherung.



BlueCool Drive 40-System gegen hohe Temperaturen

Frische Brise statt Schwitzen bringt das BlueCool Drive 40-System von Webasto. Es kühlt über einen separaten Verdampfer samt Gebläse den Innenraum des Reisemobils– allerdings nur während der Fahrt. Dazu nutzt es den Kältekompressor der Kabinen-Klimaanlage. Dieser erweiterte Klimakreislauf arbeitet hochwirksam, und zwar bei minimalem Gewicht sowie geringen Kosten – ideal für die Nachrüstung des Campers.

Campingzubehör: Carbest verschafft dem Wohnmobil Satellitenempfang

Vielleicht nicht unverzichtbar als Campingzubehör, aber durchaus hilfreich bei längeren Aufenthalten auf dem Campingplatz: Die automatische Digital-Sat-Anlage von Carbest. Die Satellitenschüssel lässt sich per Saugnapf auf dem Dach oder auf der Motorhaube des Wohnmobils oder Autos befestigen. Der 80-Zentimeter-Spiegel ist auf Astra programmiert und mit einem Positionierer samt DVB-S2 Tuner kombiniert. Das eingebaute, intelligente GPS-Modul berechnet den Fahrzeug-Standort für eine schnelle Suche der Satelliten-Position. Die Suchzeit beträgt zirka 30 bis 60 Sekunden.

"Handpresso Anywhere" für frischen Espresso

Espresso – überall frisch zubereitet: Mit der "Handpresso Anywhere" bekommt man auch ohne Hotel oder Campingplatz und fernab der Zivilisation einen leckeren Espresso: Einfach das Mixer-große Handteil mit der 12-Volt-Steckdose im Wohnmobil oder Auto verbinden, Wasser für einen Espresso einfüllen und einschalten. Etwa eine halbe Minute sorgt ein Mini-Kompressor für Druck, dann folgt das Aufheizen – alles lässt sich mit der Prozent-Anzeige verfolgen. Per Knopf dann die Tasse füllen. Die "Zeremonie" dauert zwar etwas, aber das Ergebnis schmeckt.



Bite Away: Keine Angst vor Insekten beim Camping

Bite Away ist beim Camping ein Muss. Der nützliche Helfer geht mit Hitze gegen Juckreiz bei Insektenstichen vor und sollte in keinem Wohnmobil fehlen. Die Idee ist einfach: Das kleine Gerät, handlich wie ein etwas fülliger Stift, heizt per Knopfdruck mit Strom aus Batterien eine keramische Kontaktfläche blitzschnell auf knapp über 50 Grad. Die nur wenige Sekunden dauernde Behandlung lindert ebenso umgehend wie zuverlässig den Juckreiz, die Schmerzen und die Schwellungen nach Bissen und Stichen von Insekten. Das patentierte Verfahren ist dabei so ungewöhnlich wie wirkungsvoll, so einfach wie sicher – und es ist sogar für Schwangere, Allergiker:innen und Kinder geeignet, weil es ohne jede Chemie oder Arzneimittel wirkt. Wer unterwegs auf Bite Away setzt, muss sich keine Sorgen vor schnell leer gesaugten Batterien machen: Ein Satz hilft bei bis zu 300 Anwendungen infolge eines Insektenstichs, verspricht der Hersteller. Das kleine Gerät gilt als idealer Begleiter für jeden sommerlichen Camping-Urlaub und leistet Erste Hilfe bei Ausflügen.