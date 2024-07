Unverzichtbare Elektrogadgets für Technikfans

Outdoor-Abenteuer sind eine beliebte Freizeitbeschäftigung, doch Komfort ist dabei nicht immer gegeben. Zahlreiche günstige, nützliche oder praktische Gadgets versprechen Abhilfe, ohne das Budget zu sprengen. Die AUTO ZEITUNG zeigt acht hilfreiche Camping-Gadgets!

Camping-Gadgets wollen den Komfort auf der Reise verbessern, die Sicherheit erhöhen oder aber einfach Unterhaltung bieten. So können Camper, die beispielsweise autark unterwegs sind, mit einem faltbaren Sonnenpanel ihr kleines Zuhause oder ihr Handy bequem laden oder auch einen Espresso aus einer tragbaren Kaffeemaschine genießen. Welche praktischen Gadgets gibt es außerdem?

Camping-Gadgets – unsere Empfehlungen

SARONIC 200W Faltbares SolarPanel

Das Solarpanel von Saronic lässt sich falten und einklappen und kann so bequem transportiert werden. Es leistet bis zu 200 W und hat eine Spannung von 12 V. Das Solarpanel wiegt 9,1 kg und misst zusammengefaltet 615 x 575 x 30 mm. Auf dieser kleinen Fläche erhält man aber viel Ausbeute und kann unterwegs Strom erzeugen, damit Handy, Taschenlampe oder Campingkocher mitten in der Natur aufladen.



ONPIRA Campingdusche 12V

Wer beim Camping-Trip auf eine Dusche im Wohnmobil oder am Campingplatz verzichten muss, dem könnte die Onipra Campingdusche weiterhelfen. Das komplett vormontierte Duschset wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt und verfügt über eine leistungsstarke Pumpe mit Ansaugfilter. Besonders praktisch auch: Die Anbringung durch Saughaken oder Haken, die im Lieferumfang enthalten sind.



Xiaomi Multifunktionale Camping-Laterne

Vom bekannten Hersteller Xiaomi gibt es eine Camping-Laterne, die durch wechselbare bunte Beleuchtung ein angenehmes Licht beim Camping verspricht. An der Lampe können Helligkeit und Farbtemperatur eingestellt werden. Zudem ist eine Verbindung mit der Xiaomi Home-App möglich. Die Lampe leuchtet mit einer Helligkeit von 120 Lumen und ist batteriebetrieben.



SEVERIN Wasserkocher reisegeeignet

Bei einem Camping-Urlaub sollte auch ein Wasserkocher nicht fehlen. Dafür eignet sich der kleine Wasserkocher von Severin. Dieser hat eine Kapazität von 0,5 l und misst nur 17,3 cm in der Höhe sowie 10,8 cm in der Tiefe. Damit ist er gut zum Mitnehmen geeignet. Das Kabel ist 70 cm lang.



Evapolar evaCHILL Luftkühler & Luftbefeuchter

Gerade im Sommer, wenn es drückend heiß ist, kann ein Luftkühler das Camping-Erlebnis im Wohnmobil deutlich aufwerten. Zu empfehlen ist da der Evapolar evachill Luftkühler und Luftbefeuchter. Er verfügt über eine Touch-Bedienung und kann über USB von Powerbanks, Laptops und einer Autosteckdose mit Strom versorgt werden. Mit 25 dB Lautstärke ist er deutlich leiser als eine herkömmliche Klimaanlage (40 bis 60 dB). Der Verdunstungskühler ist in vier verschiedenen Farben verfügbar.



HiBREW tragbare Espressomaschine

Für alle Kaffee-Fans ist eine tragbare Espressomaschine wie die Hibrew 4B empfehlenswert. Diese wiegt nur 600 g, hat eine Kapazität von 60 ml und verfügt über 80 W Leistung zum schnellen Erhitzen. Die Espressomaschine enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie sowie dazugehörige Kabel zum Laden. Dank des faltbaren Standfußes und dem Transportkoffer kann man die Espressomaschine leicht transportieren.



Diese Gadgets sorgen für Unterhaltung beim Camping

Nebula Capsule3 Mini-Beamer

Wer auf Unterhaltung während des Camping-Trips nicht verzichten möchte, für den könnte der Mini-Beamer Capsule3 von Nebula geeignet sein. Dieser ist preislich zwar etwas höher angesiedelt, dafür verfügt er über eine HD-Auflösung und 200 Lumen Helligkeit. Die 2,5 Stunden Akkulaufzeit sind genug, um sich einen Film anzusehen, für einen Serienmarathon ist der Mini-Beamer jedoch nicht ideal. Dafür sollen bei voll geladenem Akku bis zu acht Stunden Musikwiedergabe drin sein.



soundcore Anker Motion Boom Plus IP67 Lautsprecher

Für gute Musik beim Camping kann der Soundcore Motion Boom Plus Lautsprecher sorgen. Der Hersteller verspricht eine maximale Wiedergabezeit von 20 Stunden und 13.400 mAh Akkuleistung. Bedienen lässt sich der Lautsprecher via Bluetooth mit dem Smartphone oder über ein AUX-Kabel an der Rückseite. Zudem ist ein USB-Port integriert, mit dem man das Smartphone oder andere mobile Endgeräte aufladen kann.



Welche Gadgets erhöhen die Sicherheit beim Camping?

GPS-Tracker, smarte Beleuchtungssysteme und Alarmanlagen erhöhen die Sicherheit beim Camping. Sie können helfen, den Standort zu überwachen und in Notfällen schnell zu reagieren.

Wie wählt man die besten smarten Camping-Gadgets aus?

Die Auswahl der besten smarten Camping-Gadgets erfordert sorgfältige Überlegung. Geräte sollten benutzerfreundlich, robust und wetterfest sein, um den Anforderungen im Freien standzuhalten. Eine lange Akkulaufzeit oder die Möglichkeit der einfachen Wiederaufladung, etwa durch Solarenergie, sind ebenfalls wichtig. Leichte und kompakte Gadgets erleichtern den Transport. Energieeffiziente Geräte sind dagegen besonders nützlich für längere Aufenthalte ohne Stromquellen.

Wie pflegt man smarte Camping-Gadgets richtig?

Richtige Pflege der Camping-Gadgets kann deren Lebensdauer verlängern und für ihre optimale Leistung sorgen. Regelmäßige Reinigung mit einem weichen Tuch entfernt Schmutz, während aggressive Reinigungsmittel hier besser vermieden werden sollten. Viele elektronische Gadgets sollte man möglichst trocken und kühl lagern, um sie vor Feuchtigkeit oder Überhitzung zu schützen. Zu viel direkte Sonneneinstrahlung könnte außerdem Materialien und Batterien schädigen.

Es empfiehlt sich, Batterien regelmäßig aufzuladen, um Tiefentladung zu vermeiden. Wasserdichte Hüllen bieten Schutz vor Feuchtigkeit. Sollte eines der Geräte trotzdem mal nass werden, sollte man sie gründlich trocknen, bevor sie wieder eingeschaltet werden. Die Aufbewahrung der Gadgets in Etuis oder Hardcases kann Schäden durch Stöße und Stürze verhindern. Zudem erhalten die regelmäßige Funktionsprüfung und der Austausch verschlissener Teile die Funktionstüchtigkeit.