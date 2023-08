Ein Vorzelt für den Wohnwagen ist ein vielseitiges Zubehör, das das Camping-Erlebnis erheblich bereichern kann. Diese Zelte dienen nicht nur als Schutz vor Sonne und Regen, sondern ermöglichen auch eine angenehme Erweiterung des Wohnraums. Die besten Vorzelte für Wohnwagen stellen wir hier vor.

Vorzelte für Wohnwagen sind praktische Erweiterungen, die den verfügbaren Raum beim Camping erheblich vergrößern. Sie bieten zusätzliche Fläche für Aktivitäten wie Essen, Entspannen oder Aufbewahrung von Campingausrüstung. Eine erste Empfehlung ist das BERGER Sigma Vorzelt. Das Gestänge ist im Lieferumfang enthalten, genauso wie auch Aluminium-Querstreben, Abspannmaterial oder ein praktischer Packsack aus 100 Prozent Polyester. Besonders hervorzuheben ist bei dem Sonnenvordach die einfache Handhabung.



Wohnwagen Vorzelt – unsere Empfehlungen

Dulepax Vorzelt Wohnwagen

Das Wohnwagenvorzelt von Dulepax ist UV-beständig und wasserdicht. Das komplette Set beinhaltet neben der Markise auch Verlängerungsstangen aus Aluminium, T-förmige Stifte und einen Rucksack für den Transport. Das Vorzelt ist nicht nur für Wohnwagen geeignet, sondern kann auch an SUVs, Wohnmobilen und Autos mit Führungsschiene angebracht werden.



Bo-Camp Sonnensegel XL

Von Bo-Camp kommt ein großes Zelt, das sich einfach am Wohnwagen befestigen lässt. Die Markise besteht aus Leinen und PU-Beschichtung. Zudem ist das Sonnensegel aufrollbar, was einen einfachen Transport ermöglicht. Laut Hersteller ist der Aufbau besonders einfach.



yourGEAR Riviera 350 Vorzelt für Wohnwagen

Ein Universalvorzelt bietet der Hersteller yourGear mit dem Riviera 350. Das Zelt besteht aus schnelltrocknendem 150D Oxford Polyester. Außerdem ist es impregniert, sodass Wasser und Schmutz das Material nicht durchdringen können. Besonders praktisch: Die großen Panoramafenster, die bei Bedarf blickdicht verschlossen werden können. Somit ein idealer Begleiter für das Camping.



BERGER Garda Deluxe Wohnwagen Vorzelt

Es ist zwar preislich etwas weiter oben angesiedelt, dennoch sprechen wir für das Garda Deluxe Vorzelt von Berger eine Empfehlung aus. Das Wohnwagenvorzelt verfügt über doppelt abgedeckte Reisverschlüsse, eine zusätzliche Tür an der Seite und ist blickdicht verschließbar. Im Lieferumfang sind Zelthaut, Zeltgestänge, Andruckstangen, Abspannmaterial und eine Tragetasche enthalten.



Lichfield Dakota Caravan-Markise

Ebenfalls teurer, dafür aber auch deutlich größer als die anderen Vorzelte in unserer Liste ist die Caravan-Markise von Lichfield. Das 150 D Polyestergewebe sind laut Hersteller wasserdicht und strapazierfähig. Die Airflow-Lüftungspaneele reduzieren außerdem Kondensation. Zudem ist das Vorzelt aufblasbar: Durch die Doppelhubpumpe wird eine einfache, stangenfreie Montage gewährleistet. Kund:innen loben vor allem die Qualität des Vorzelts.



yourGEAR Wohnwagenvorzelt Malibu 350

Ein großes und helles Wohnwagenvorzelt mit Standard Anschlusshöhe ist das Wohnwagenvorzelt Malibu 350 von yourGear. Das Zelt bietet einen breiten Fronteingang mit Vordach, zwei Klarsichtfenster in der Front und zwei große Moskitonetzfenster. Zudem können die Fenster blickdicht verschlossen werden. Zusätzlich ist es wasser- und schmutzabweisend imprägniert.



Blaustein Vorzelt Auto

Das Wohnwagenvorzelt von Blaustein ist für Autos, Wohnwagen und Wohnmobile geeignet. Laut Hersteller lässt sich das Zelt in wenigen Minuten an jedem Fahrzeugtyp montieren. Die Markise ist sowohl wasserfest als auch UV und Licht undurchlässig. Es kann zudem durch fünf unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten individuell aufgebaut werden.



FAIRMO Sturmsicherung für Vorzelt und Markise

Wer beim Camping mit dem Wohnmobil auf ein Wohnwagenvorzelt setzt, benötigt bei schlechtem Wetter und starkem Wind genug Schutz, damit das Zelt nicht weg fliegt. Die Sturmsicherung für Zelte und Markisen von Fairmo bieten zwei Spiralanker (40 cm lang), zwei Spanngurte (3,4 m lang), eine Zugfeder zur Halterung (20 cm lang) und acht Kederleiste-Haken. Mit diesem Zubehör können Zelte auch bei Stürmen gesichtert werden.



Wie misst man den Wohnwagen richtig, um die passende Vorzeltgröße zu finden?

Das korrekte Vermessen des Wohnwagens ist entscheidend, um die passende Vorzeltgröße zu finden. Dazu ist es wichtig, zunächst die richtige Platzwahl zu treffen. Der Wohnwagen sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden. Danach beginnt man am äußersten Punkt des Hecks und misst bis zum vordersten Punkt, der normalerweise die Kugelkopfkupplung ist. Daraus ergibt sich die Gesamtlänge des Wohnwagens. Danach sollten Gesamtbreite sowie Höhe des Wohnwagens genommen werden. Beachten sollte man dabei überstehende Elementen wie zum Beispiel Seitenspiegel oder eine Klimaanlage auf dem Dach. Die meisten Hersteller von Vorzelten empfehlen außerdem, zu den gemessenen Maßen einige Zentimeter hinzuzufügen, um genügend Spielraum für den Aufbau des Vorzelts zu haben.

Welche Materialien werden für Vorzelte verwendet?

Vorzelte für Wohnwagen werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.

Polyesterstoff: Dies ist eines der gebräuchlichsten Materialien für Vorzelte. Es ist leicht, strapazierfähig und bietet eine gute Balance zwischen Kosten und Leistung. Sie können jedoch im Vergleich zu anderen Materialien weniger atmungsaktiv sein.

Dies ist eines der gebräuchlichsten Materialien für Vorzelte. Es ist leicht, strapazierfähig und bietet eine gute Balance zwischen Kosten und Leistung. Sie können jedoch im Vergleich zu anderen Materialien weniger atmungsaktiv sein. Baumwollmischgewebe: Baumwoll- oder Baumwollmischgewebe sind dagegen bekannt für ihre Atmungsaktivität sowie ihre Langlebigkeit. Allerdings sind sie oft schwerer und benötigen mehr Pflege, da sie länger zum Trocknen benötigen.

Baumwoll- oder Baumwollmischgewebe sind dagegen bekannt für ihre Atmungsaktivität sowie ihre Langlebigkeit. Allerdings sind sie oft schwerer und benötigen mehr Pflege, da sie länger zum Trocknen benötigen. Acryl: Acrylgewebe sind langlebig, bieten eine gute Balance zwischen Atmungsaktivität und Wasserbeständigkeit und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Allerdings sind Zelte aus Acrylgewebe oft teurer.

Acrylgewebe sind langlebig, bieten eine gute Balance zwischen Atmungsaktivität und Wasserbeständigkeit und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Allerdings sind Zelte aus Acrylgewebe oft teurer. Technische Gewebe: Fortschritte in der Textiltechnologie haben zur Entwicklung von technischen Geweben geführt, die leicht, langlebig, wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv sind. Solche Materialien können aus synthetischen Fasern wie Polyamid oder Polyester bestehen.

Fortschritte in der Textiltechnologie haben zur Entwicklung von technischen Geweben geführt, die leicht, langlebig, wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv sind. Solche Materialien können aus synthetischen Fasern wie Polyamid oder Polyester bestehen. Vinyl (PVC): Zelte aus PVC-Material sind besonders wasserdicht und robust. Sie bieten eine gute Isolierung, sind jedoch oft schwerer und können bei extremen Temperaturen weniger flexibel sein.



Wie wird ein Vorzelt korrekt aufgebaut und am Wohnwagen befestigt?

Das korrekte Aufstellen und Befestigen eines Vorzelts am Wohnwagen erfordert sorgfältige Vorbereitung und Durchführung. Zunächst sollte das Vorzelt flach auf den Boden ausgelegt und entsprechend dem Wohnwagen ausgerichtet werden. Danach sollte die Schiene oder das Kederprofil des Vorzelts an der Kederschiene des Wohnwagens befestigt werden. Im Anschluss können die Gestänge gemäß den Anweisungen zusammengesteckt und in die dafür vorgesehenen Taschen oder Halterungen am Vorzelt eingesetzt werden. Das Vorzelt sollte dann an den vorderen Stangen vorsichtig hochgezogen werden. Zum Schluss sollten die mitgelieferten Heringe genutzt werden, um das Vorzelt am Boden zu befestigen.

Wie schützt man das Wohnwagen-Vorzelt vor Diebstahl oder Schäden?

Um das Vorzelt vor Diebstahl zu schützen, können Vorzeltverriegelungen oder Diebstahlsicherungen genutzt werden. Diese sollen es Dieben erschweren, das Vorzelt schnell zu entfernen. Man kann das Vorzelt zudem mit einer Markierung oder Gravur versehen, um es im Falle eines Diebstahls wiederzufinden. Außerdem macht man es damit schwerer, gestohlene Gegenstände zu verkaufen. Um Schäden des Vorzelts zu vermeiden, sollte man darauf verzichten, das Vorzelt bei starkem Wind oder Sturm aufzustellen. Wird das Vorzelt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollte es an einem trockenen Ort gelagert werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine regelmäßige Inspektion des Vorzelts kann ebenfalls seine Langelebigkeit verbessern.