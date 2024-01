Umweltfreundlicher als Einweg-Kaffeebecher und praktisch noch dazu: die Reisekaffeemaschine fürs Auto. Egal, ob auf kurzen Ausflügen oder langen Roadtrips, die Kombination aus Reisen und Kaffeegenuss ist für viele ein unverzichtbares Duo. Welche Kaffeemaschinen sich besonders gut für unterwegs eignen, verraten wir hier.

Eine Reisekaffeemaschine im Auto ermöglicht jederzeit frischen Kaffeegenuss unterwegs, flexibel und unabhängig von Cafés. Mit der Dunlop Kaffeemaschine zum Beispiel lässt sich der Lieblingskaffee überall genießen. Diese bietet einen Zigarettenanzünder-Anschluss mit Sicherung sowie einen beleuchteten An- und Ausschalter. Durch das lange Kabel lässt sich die Maschine am gewünschten Ort im Auto positionieren. Das Befestigungsmaterial sorgt für einen sicheren Stand. Zudem ist die passende Tasse im Lieferumfang enthalten.



Reisekaffeemaschinen – Top-Empfehlungen im Check

DOMETIC PerfectCoffee MC01 Reisekaffeemaschine

Wer unterwegs nicht auf seinen heiß geliebten Kaffee verzichten möchte, kann auch auf die Reisekaffeemaschine von Dometic zurückgreifen. Diese besitzt einen schwenkbaren Dauerfilter für eine einfache Bedienung. Außerdem verspricht der Hersteller eine kurze Brühzeit. Eine automatische Abschaltung mit Trockenkochschutz sorgt neben dem Befestigungskit zur Wand- oder Bodenmontage für die nötige Sicherheit beim Aufbrühen im Auto. Die Kaffeemaschine wird über den Zigarettenanzünder mit Energie versorgt.



Amio 03232 12V Kaffeemaschine

Empfehlenswert ist auch die Kaffeemaschine von Amio. Hier sollen Gummibänder im Boden die Bewegung der Espressomaschine während der Fahrt minimieren. Die automatische Sicherheitsfunktion schützt zudem vor Überhitzung bei zu niedrigem Wasserstand. Die Stromversorgung erfolgt über den 12-V-Zigarettenanzünder des Autos. Besonders praktisch: Der Permanentfilter, der nach dem Aufbrühen des Kaffees einfach gewaschen werden kann.



NEDIS Ein-Tassen-Kaffeemaschine mit Reisebecher

Mit einem großen, doppelwandigen Reisebecher ist die Nedis Kaffeemaschine zu haben. Minuspunkt der Ein-Tassen-Kaffeemaschine: Im Lieferumfang ist nur ein herkömmliches Kabel enthalten. Daher ist sie eher für das Wohnmobil als das Auto geeignet.



All Ride Kaffeemaschine 24V

Besser macht es da der Hersteller All Ride mit ihrer 24 Volt Kaffeemaschine. Diese kann einfach über den Zigarettenanzünder betrieben werden. Der herausnehmbare Dauerfilter fasst etwa sieben Gramm gemahlenen Kaffee pro Tasse und kann wiederverwendet werden. Wenn die Temperatur der Kaffeemaschine zu hoch werden sollte, schaltet der Temperaturregler automatisch den Strom ab. Zudem hat die Kaffeemaschine eine antihaftbeschichtete Warmhalteplatte. Damit bleibt der Kaffee auch bei langen Fahrten schön warm.



HiBREW H4 tragbare Kaffeemaschine

Auch mit der tragbaren Kaffeemaschine von Hibrew lässt sich der Kaffee unterwegs genießen. Die Maschine ist besonders leicht und kompakt und lässt sich einfach transportieren. Sie ist kompatibel mit Kaffee in Form von DG-Kapseln, NES-Kapseln sowie frisch gemahlenem Kaffeepulver.



Conqueco tragbare Espressomaschine

Wem die tragbare Kaffeemaschine von Hibrew zu teuer ist, der kann auch auf die tragbare Espressomaschine von Conqueco zurückgreifen. Die Maschine ist sowohl mit einem Heimladegerät, als auch mit einem Autoladegerät ausgestattet. Die Kaffeemaschine kann mit Nespresso-Kapseln und L'OR-Kapseln verwendet werden. Damit ist der Genuss von Kaffee auch auf langen Reisen garantiert.



HEYNER® Espressomaschine

Mit der Heyner Espresso GO Espressomaschine gibt es per Knopfdruck überall auf einer Reise einen Espresso auf die Hand. Die Maschine ist über den Zigarettenanzünder verwendbar. Mit dem mitgeliefertem Adapter ist die Verwendung von Dolce Gusto oder Nespresso-Kapseln möglich. Auch Kaffeepulver kann problemlos in die Maschine gegeben werden.



Outin Nano tragbare Akku-Kaffeemaschine

Eine Empfehlung sprechen wir auch für die Akku-Kaffeemaschine vom Hersteller Outin aus. Diese besitzt wiederaufladbare 7500-mAh-Batterien und kann bei voller Ladung 3–5 Tassen brühen. Die Reisekaffeemaschine funktioniert mit gemahlenem Kaffee und Kaffeekapseln (u.a. Lavazza, Nespresso und Jacobs).



Kann man eine Kaffeemaschine an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen?

Ja, es gibt Reisekaffeemaschinen, die so konzipiert sind, dass sie direkt an den Zigarettenanzünder im Auto angeschlossen werden können. Diese Kaffeemaschinen sind in der Regel für den Gebrauch unterwegs optimiert und nutzen die Energie aus dem 12-Volt-Zigarettenanzünder im Auto, um Kaffee zuzubereiten. Sie sind kompakt und haben oft eine eingebaute Heizplatte oder verwenden eine elektrische Heizmethode, um Wasser zu erhitzen und Kaffee zuzubereiten, während das Auto läuft oder wenn es in den "Accessory"-Modus versetzt wird.

Wie sicher sind Reisekaffeemaschinen im Auto?

Reisekaffeemaschinen, die speziell für den Gebrauch im Auto entwickelt wurden, sind in der Regel sicher, solange sie gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden. Viele Reisekaffeemaschinen verfügen über eingebaute Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel einen Überhitzungsschutz. Auch eine robuste Bauweise kann für eine sichere Nutzung im Auto sorgen. Zudem sollte man darauf achten, dass die Kaffeemaschine sicher und stabil platziert ist, um ein Umkippen während der Fahrt zu verhindern. Auch das Kabel sollte so platziert sein, dass die Fahrzeugbedienelemente nicht beeinträchtigt werden.

Wie reinigt man eine Reisekaffeemaschine am besten?

Um eine Reisekaffeemaschine im Auto in gutem Zustand zu halten, sind regelmäßige Reinigung und Wartung unerlässlich. Nach jeder Verwendung auf einer Reise sollte die Maschine gründlich gereinigt werden, indem Kaffeepulverreste entfernt und alle abnehmbaren Teile mit mildem Spülmittel gereinigt werden. Die Entkalkung sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Auch die Stromquelle sollte regelmäßig getestet werden. Eine Kontrolle des Filters und eine Überprüfung der Maschine auf Risse oder Undichtigkeiten sollte zudem sicherstellen, dass mögliche Probleme früh erkannt und behoben werden können. Damit sollte die Kaffeemaschine auch auf der nächsten Reise ein zuverlässiger Begleiter sein.