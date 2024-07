So glänzt der Camper wieder

Ob im Anschluss an die Winterpause oder nach dem langen Urlaub in Strandnähe: Das Wohnmobil oder den Wohnwagen waschen gehört zur Pflege und dem Werterhalt dazu. Wir zeigen empfehlenswerte Reiniger und geben wertvolle Tipps.

Für Camping-Fans ist das Campingfahrzeug fast schon ein Teil der Familie. Daher wird auch stets auf den Zustand des Caravans oder Wohnmobils geachtet. Das Reinigen ist ein wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Pflege. Sie sorgt für den Werterhalt und auch mehr Wohnlichkeit im Camper. Deshalb weg mit Regenstreifen und Grünspan an den Wänden und auf dem Dach! Aber wie schafft man das schnell und effizient – und möglichst auch so, dass die Reinigung eine Zeit lang anhält? Die Antwort: Mit Spezialreinigern!

Wo kann man ein Campingfahrzeug reinigen?

Fürs Waschen eines Wohnwagens oder Wohnmobils muss man in Deutschland speziell dafür geeignete Orte aufsuchen, Fahrzeuge zu Hause waschen ist in vielen Gemeinden nicht gestattet. Zur Grundausstattung gehört hier ein Ölabscheider oder ein spezieller Abfluss für verunreinigte Abwässer von der Fahrzeugwäsche. Öl, Benzin oder Diesel und die Chemikalien (Tenside) in den Reinigungsmitteln dürfen nicht in die Kanalisation gelangen – und schon gar nicht ins Grundwasser sickern. Eine geeignete Option ist daher eine SB-Waschanlage. Einige bieten auch eine unbedachte Waschbox (seltener auch mit Tribüne) zum Reinigen von hohen Campingfahrzeugen. Wer auch beim Alkoven-Camper oder hohen Kastenwagen aufs Dach möchte, sollte eine stabile Trittleiter mitnehmen.

Alternativ gibt es die etwas teurere Option, in eine spezielle Wohnmobil-Waschanlage oder Lkw-Waschanlage zu fahren. Hier sollte jedoch vorher geklärt werden, ob die Anlage für Campingfahrzeuge geeignet ist. Insbesondere Lkw-Waschstraßen mit automatisch rotierenden Walzen sind für die zum Teil sehr empfindlichen Aufbauten am Camper gefährlich. Eine gründliche Handwäsche ist da die schonendere Alternative.

Welche Reiniger braucht man für die Wäsche von Wohnmobil & Wohnwagen?

Beim Wohnmobil- und Wohnwagen-Waschen kommen spezielle Reinigungsmittel zum Einsatz. Sie sind für die Anwendung an den Außenflächen der Campingmobile entwickelt. Hartnäckige Verschmutzungen wie Grünbelag, Insektenrückstände, schwarze Regenstreifen und Grauschleier beeinträchtigen das Aussehen des Campers und sorgen für schnelleren Verschleiß. Diese gilt es zu entfernen, mit der oft in den Pflegemitteln enthaltenen Versiegelungen soll der Effekt möglichst langanhaltend konserviert werden.

Wohnwagenreiniger sind in der Regel materialschonend und können auf verschiedenen Oberflächen verwendet werden, etwa Kunststoff, Metall und Lack. Alternativ lassen sich auch Allzweckmittel verwenden, jedoch sollte man auf aggressive Reiniger verzichten. Autoshampoos sind ebenfalls als schonende Reiniger geeignet, denn sie wurden für besonders gründliche und sanfte Wäschen entwickelt.

Sonax Caravan Shampoo mit Wachsanteilen

Ein großer Name macht den Anfang: das Caravan Shampoo von Sonax. Dabei handelt es sich um ein Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Bei der Wäsche soll es den Schmutz schonend lösen und auch Fenster aus Acrylglas werden sauber. Mit dem hochwertigen Carnauba-Wachs werden die außenliegenden Oberflächen laut Sonax versiegelt. So bleiben die Oberflächen vor UV-Licht und anderen Verschmutzungen geschützt. Diese Schutzschicht sollte für eine gründliche Pflege in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Achtung bei der Anwendung: Das Produkt kann schwere Hautreaktionen und Augenreizungen verursachen.



Terma Caravan Universalreiniger

Der Universalreiniger von Terma soll im richtigen Mischverhältnis mit Wasser Verschmutzungen wie Grünbelag, Regenstreifen, Baumharze, Fette, Öle, Ruß und Insekten schonend vom Camper waschen. Gleichzeitig ist er für sämtliche Oberflächen geeignet, sowohl für die Außenwand als auch als Bodenreiniger im Wohnmobil. Das Konzentrat kann je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt werden und ist laut Hersteller biologisch abbaubar.



Bio-Chem Caravan und Wohnmobilreiniger

Mit dem Konzentrat von Bio-Chem soll die Reinigung selbst stärkerer Verschmutzungen des Reisemobils gelingen. Dem Konzentrat wird laut Angaben viel Wasser beigeschüttet und dann auf die Oberflächen gesprüht. Nach einer kurzen Einwirkzeit sollen sich im Anschluss Verunreinigungen mit einem weichen Schwamm abwaschen oder mit einem Wasserstrahl direkt abspritzen lassen. So können laut Hersteller Ablagerungen und Rückstände wie Moos, Insekten, Fett, Öl oder Teer entfernt werden.

Awiwa Pearl Wohnwagen- und Wohnmobil-Reiniger

Für die Wäsche eignet sich ebenso der Intensiv-Reiniger von Awiwa, der laut Hersteller auf nachwachsenden Rohstoffen basiert und auf Chlor und Lösungsmittel verzichtet. Nach dem Auftragen auf die Oberfläche und einer kurzen Einwirkzeit lässt sich das Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen.

Poliboy Regenstreifen-Entferner

Wenn der Wohnwagen oder das Wohnmobil auf einem Stellplatz im Freien steht, ist das Material vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Nicht nur die pralle Sonne schadet der Oberfläche, auch von Regenrückständen muss das Fahrzeug regelmäßig gereinigt werden. Der passende Reiniger für Regenstreifen von Poliboy eignet sich für die Anwendung an Reisemobilen und Booten. Er entfernt auch effektiv Grauschleier und Politur-Rückstände. Achtung: Das Acrylglas muss bei der Anwendung ausgespart werden. Ansonsten können aber gerade glatte wie unebene und besonders hochwertige Materialien wie Gelcoat oder Hammercoat sorglos mit diesem Mittel von Grünspan befreit werden.



Cleanofant Außenreiniger für Wohnwagen

Dieses moderne Shampoo für Wohnmobile von Cleanofant ist eine Kombination aus Außenreiniger, Insektenentferner, Felgenreiniger und Motorraumreiniger in einem. Auch schwarze Ablagerungen und Regenstreifen lassen sich damit laut Hersteller entfernen. Am besten soll die Wirkung auf lackierten und verzinkten Oberflächen sein. Praktisch: Das Reinigungsmittel soll einen durchsichtigen Schutzfilm hinterlassen. Camping-Fans werden hiermit das Fahrzeug also nicht nur säubern, sondern auch gegen hohe Temperaturen, Schmutz, verdrecktes Wasser resistent machen.



Wie reinige ich Wohnmobil/Wohnwagen von außen?

Um einen Wohnwagen oder Wohnmobil zu reinigen braucht man Platz, die passenden Reinigungsmittel, klares Wasser und eine Leiter für die Reinigung des Dachs.

Und so geht's:

Zunächst den Wohnwagen von losem Dreck und Staub mit klarem Wasser oder einem Hochdruckreiniger befreien. Danach mit einem speziellen Wohnmobil-Reiniger waschen. Zum Auftragen des Reinigungsmittels kann man eine Autowaschbürste verwenden. Ein passendes Set mit verschiedenen Waschbürsten für eine gründliche Reinigung gibt es von Vika. Hinweis: Das Mittel sollte nicht auf heißen Oberflächen angewendet werden, da das Schäden im Lack verursachen kann. Reinigungsmittel nach Herstellerangabe einige Minuten einwirken lassen, dann den Wohnwagen mit klarem Wasser abspülen und vom restlichen Schmutz reinigen. Optional die Oberfläche mit Wachs behandeln, das erzeugt einen zusätzlichen Schutz gegen UV-Strahlen und Witterung.

Tipp: Alle, die sich das Schrubben mit einer Bürste auf der großen Fahrzeugfläche sparen möchten, können auf Schaumsprüher setzen: Der Gloria FoamMaster sorgt für gleichmäßigen Schaum und kann (wenn erlaubt) auch zur SB-Waschanlage mitgenommen werden. Wichtig: Vorher sollte sich beim Betreiber über die geltenden Regeln am Waschplatz informiert werden.



Wie reinige ich das Dach von Wohnmobil & Wohnwagen?

Die Reinigung des Wohnmobil- oder Wohnwagen-Dachs kann eine besondere Herausforderung sein und wird daher seltener gemacht. Hier lagern sich deshalb oft die meisten und hartnäckigsten Verschmutzungen ab. Vor der Reinigung sollten Wohnmobil-Besitzer:innen deshalb allen groben Schmutz entfernen, und überprüfen, ob durch die Witterung Schäden – auch an Wohnmobil-Solaranlage oder SAT-Anlage – verursacht wurden. Diese sind vor der Reinigung auszubessern.

Für die Dachreinigung eignet sich eine Leiter mit stabilem Stand, einige Waschplätze bieten auch spezielle Tribünen, neben denen das Freizeitmobil für die Reinigung geparkt werden kann. Mit einem Hochdruckreiniger erreicht man von der Erhöhung die meisten Stellen recht leicht. Bei der Wäsche selbst muss natürlich auch auf empfindliche Anbauteile (etwa Klimaanlage, Satellitenschüssel oder Antenne) geachtet werden. Eine weiche Teleskopbürste entfernt auch groben Schmutz. Tipp: Auch die Solaranlage sollte mit sanften Reinigern oder klarem Wasser abgewischt werden, damit die Photovoltaik-Zellen effizient Strom gewinnen können.