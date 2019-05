Autoreinigung: Autowäsche in der SB-Waschbox

Eine SB-Waschbox bietet Autobesitzern die Möglichkeit, die Autowäsche individuell auf den Verschmutzungsgrad des Fahrzeugs abzustimmen. Unsere Tipps für die optimale Autoreinigung!

Wer sein Auto am liebsten selbst säubert und ungern in fremde Hände gibt, kann sogenannte SB-Waschboxen für die Autowäsche nutzen. Hier kann jeder Fahrzeughalter die Art der Autoreinigung exakt auf die eigenen Vorstellungen abstimmen, in der Regel stehen verschiedenste Programme und Reinigungsmittel zur Verfügung. Das Vorgehen ist ganz einfach: Autobesitzer wählen die von ihnen gewünschte Variante aus, werfen die zuvor erworbenen Wertmünzen in den Automaten und beginnen dann mit der Reinigung. Ein wichtiger Vorteil ist es sicherlich, dass auch sehr empfindliche Fahrzeuge hier so schonend wie notwendig gereinigt werden können. So können beispielsweise auch Oldtimer-Besitzer mit ihrem Wagen in eine SB-Anlage fahren, während die Benutzung einer Waschstraße hier genau überlegt sein will. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Vorteile gegenüber der Wäsche auf dem eigenen Grundstück. Allen voran jenen, dass die Waschsubstanzen nicht ungefiltert in der Erde versickern und die Umwelt schädigen können. Sie werden an öffentlichen Waschstellen gesammelt und fachgerecht entsorgt. Und: In der SB-Waschbox können auch andere Fahrzeuge gereinigt werden, beispielsweise Motorräder oder Wohnmobile. In jedem Fall sollten sich Fahrzeughalter aber vor Ort noch einmal über die maximal zugelassene Fahrzeughöhe und Breite informieren sowie darüber, ob an der Anlage eine Handwäsche überhaupt erlaubt und erwünscht ist. Mehr zum Thema: Auto polieren

Ratgeber Auto zuhause waschen: Das ist erlaubt Darf man sein Auto auf einem Privatgrundstück waschen?

Autopflege im Frühjahr – Tipps im Video:

Das bei der Autowäsche in der SB-Waschbox beachten

Wer sich dazu entscheidet, die Autowäsche in einer SB-Waschbox durchzuführen, sollte einige Grundregeln beachten. In erster Linie gilt es, die Anweisungen und Sicherheitsregeln zu beachten, die der Betreiber aufgestellt hat. Diese beziehen sich vor allem darauf, dass die Reinigungsinstrumente richtig eingesetzt werden, um Verletzungen beim Autobesitzer selbst und Beschädigungen am Fahrzeug zu verhindern. Kommt beispielsweise ein Hochdruckreiniger zum Einsatz, sollte dieser immer einen gewissen Abstand vom Wagen haben und selbstverständlich nicht in Richtung eines Menschen gehalten werden. Zudem ist es ratsam, immer genügend Kleingeld – 50-Cent-, 1-Euro- und 2-Euro-Stücke – dabeizuhaben. Auch Putzhilfsmittel wie Leder-, Microfaser- und Stofftücher sind natürlich selbst mitzubringen. Je nach Jahreszeit sollten Fahrzeughalter für die Autoreinigung in der SB-Waschbox auch Insektenentferner oder Enteiser mit dabei haben. Über weitere wichtige Details, wie die Reihenfolge der einzelnen Programmpunkte informiert in der Regel ein entsprechender Aushang an der Anlage.

Autoaufbereitung Autoinnenreinigung: Selber machen & sparen! So wird der Innenraum wieder wie neu

Tipps zur Autoreinigung in der SB-Waschbox