Preiswerte Dashcams im Vergleich

Dashcams erfreuen sich in den letzten zehn Jahren zunehmender Beliebtheit, und es ist leicht zu erkennen, warum. Der Besitz einer Dashcam bietet wahrscheinlich mehr Vorteile, als Ihnen bewusst ist, und sie geben derzeit mehr als einer Million Autofahrern im Vereinigten Königreich ein Gefühl der Sicherheit. Für alle, die eine Dashcam kaufen möchten, aber nicht genau wissen, was sie suchen, haben wir am Ende dieses Artikels einen praktischen Kaufratgeber zusammengestellt.

Aber welche Kamera soll man kaufen?

Unser Team hat sich über 40 Kameras angesehen, um die günstigsten Dashcams mit der höchsten Qualität herauszufinden. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, ein zuverlässiges Modell für ein kleines Budget zu finden, und wie wir immer wieder feststellen, bedeutet der Mehrpreis nicht immer, dass Sie ein besseres Produkt erhalten. Nachdem wir die günstigsten Dashcam-Modelle auf dem Markt untersucht haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die folgende Liste unsere derzeitigen Favoriten sind.

Warum brauchen Sie also eine Dashcam?

Je nach Versicherungsanbieter können Sie mit einer Dashcam Ihre monatlichen Prämien senken - und im Falle eines Unfalls kann eine Dashboard-Kamera ein unschätzbares Hilfsmittel sein. Sie beweist nicht nur, dass Sie den Unfall nicht verschuldet haben, sondern beschleunigt auch oft die Regulierung und hilft Ihnen, Ihren Schadenfreiheitsrabatt zu behalten. Damit macht sich die Dashcam im Grunde genommen schon selbst bezahlt. Außerdem sind sie ein hervorragender Schutz gegen einen noch beunruhigenderen Trend: die immer beliebter werdenden "Crash-for-Cash"-Delikte.

Wie man die richtige Dashcam kauft und worauf man achten sollte:

Wenn es darum geht, die beste Dashcam für Sie zu finden, gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, dass ein Modell das richtige für Ihre Bedürfnisse ist.

Der erste und offensichtlichste ist die Qualität der Aufnahmen. Wenn Sie sich im Falle eines Vorfalls nicht auf die Aufnahmen verlassen können, um Ihren Fall zu beweisen, ist die Investition umsonst, also müssen Sie sicherstellen, dass die Kamera unter allen Bedingungen zuverlässig ist. Das ist das erste, worauf wir bei der Bewertung der oben genannten Dashcams geachtet haben.

Die wichtigste Spezifikation, auf die Sie hier achten müssen, ist die Videoauflösung, d. h. die Aufnahme muss mindestens 1080p betragen - 720p ist einfach nicht gut genug. Alle hier erwähnten Dashcams haben eine Auflösung von 1080p oder mehr, aber es kommen noch andere Bildqualitätsmerkmale ins Spiel, die das Produkt wirklich zu einem Qualitätsprodukt machen.

Dazu gehören die Bildrate (wie viele Bilder pro Sekunde aufgenommen werden), die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen (d. h., die Kamera kann zu jeder Tageszeit gut sehen), ein hoher Dynamikbereich (gute Kontrastwerte im Bild) und ein möglichst breites Objektiv (mindestens 120 Grad).

Andere Merkmale, die sich darauf auswirken können, welche Dashcam für Sie am besten geeignet ist, hängen von der Verwendung der Kamera, ihrem Aussehen und ihrer Montage sowie dem Zugriff auf das Filmmaterial ab. Bildschirme sind zum Beispiel nützlich, wenn Sie eher einmalige Aufnahmen machen, etwa von einer bestimmten Fahrt oder einer Rennstrecke. Für den täglichen Gebrauch, bei dem Sie ständig Aufnahmen machen, möchten Sie vielleicht etwas weniger Aufdringliches. Wenn Sie jedoch keinen Wert auf die Ästhetik legen, ist dies möglicherweise kein wichtiger Faktor.

Die Befestigung kann ein weiteres wichtiges Merkmal sein, da Sie die Kamera möglicherweise zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln möchten. Die meisten Dashcams verwenden Saugnäpfe, die an der Windschutzscheibe befestigt werden. Einige Modelle werden jedoch mit doppelseitig klebenden 3M-Aufklebern geliefert, die eine dauerhafte und sichere Lösung bieten.

Der Zugriff auf das Filmmaterial kann entweder über mobile Apps erfolgen oder indem Sie das Gerät an Ihren Computer anschließen. Ersteres bietet natürlich einen sofortigen Zugriff auf das Filmmaterial, aber dieser Bonus ist in der Regel mit einem höheren Preis verbunden. Wenn Sie die Mühe des Aushängens, Verbindens und manuellen Herunterladens der Dateien gerne auf sich nehmen, können Sie wahrscheinlich ein paar Cent sparen, aber es kommt darauf an, was Ihnen wichtig ist. Sie können erkennen, welche Kameras eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herstellen können, indem Sie nachsehen, welche Kameras über WiFi-Smartphone-Funktionen verfügen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Checkliste mit allen Punkten, die Sie bei der Auswahl Ihrer Dashcam beachten sollten.

Checkliste für die Auswahl einer hochwertigen Dashcam:

HD-Videoqualität (1080x1920)

Hohe Bildrate

Leistungsmerkmale bei schlechten Lichtverhältnissen (gemessen in ISO)

Idealerweise hat die Kamera ein Weitwinkelobjektiv (120-150 Grad)

Hoher/breiter Dynamikbereich (gute Kontrastwerte)

G-Kraft-Sensor (die meisten haben diesen), wenn der Sensor ausgelöst wird, speichert er speziell dieses Segment

Optionale, aber nützliche Funktionen:

Audio

Leichte Installation

Einfacher Zugriff auf das Filmmaterial (z. B. Telefon-Apps)

GPS - kennzeichnet das Video am Standort

Wir haben festgestellt, dass die Sauberkeit der Windschutzscheibe und der Heckscheibe einen großen Einfluss auf die Qualität der Videoaufnahmen hat. Es mag offensichtlich erscheinen, aber es ist ein wichtiger Punkt, den Sie beachten sollten, wenn Sie die Investition tätigen, insbesondere wenn Sie nur selten in die Waschanlage gehen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist eine gute Pflege Ihres Fahrzeugs einer der wichtigsten Faktoren für klare, brauchbare Aufnahmen.

Einbau Ihrer Dashcam:

Günstige Dashcams sind oft nicht ohne Grund preisgünstig. Die Installation ist zwar etwas fummeliger oder die Kabel sind etwas umständlich, aber wenn Sie ein paar Cent sparen wollen, kann sich der Mehraufwand für ein billigeres Modell durchaus lohnen. Das Gleiche gilt für die Installation der Dashcam: Sie können die Kamera entweder in den Zigarettenanzünder einstecken und loslegen, sie mit einem Einbausatz selbst einbauen oder sie professionell einbauen lassen.

Da Zigarettenanzünder normalerweise mit dem Motor abgeschaltet werden, sollten Sie die Kamera fest verdrahten, um die Vorteile der Parksensoren zu nutzen. Die interne Batterie mancher Kameras hält zwar eine Weile, aber sie kann niemals eine festverdrahtete Kamera überleben. Die Kamera kann über den Zigarettenanzünder aufgeladen werden, wenn Sie täglich mit dem Auto unterwegs sind, aber ansonsten ist eine festverdrahtete Kamera die sauberste und beste Option für die Überwachung über Nacht.

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass die Dashcam die Autobatterie entlädt (was möglich ist, wenn Sie nicht so häufig fahren), können Sie auch ein Akkupaket installieren, um die Batterie aufzuladen.