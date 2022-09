Campingleuchten sind die idealen Begleiter beim Camping und bei langen Wanderungen. Auch im eigenen Zuhause kann eine LED-Campinglampe bei einem Stromausfall Licht spenden. Wir zeigen Ihnen die besten Campinglampen für ein sicheres Outdoor-Abenteuer.

Ja, bei einer Wanderung geht es vor allem darum, die Natur zu genießen. Trotzdem müssen Sie abends nicht auf Licht verzichten. Mit einer Campinglampe sehen Sie auch im Dunkeln gut. So können Sie bequem Ihr Abendessen zubereiten, sich mit Freunden und Familie unterhalten oder ein Buch lesen. Viele verschiedene Modelle erhellen Ihren Campingabend – entweder mit LED oder mit Campinggas. Leuchten mit LED sind zudem wieder aufladbar.

Unser Favorit: Solar-Campinglampe mit Handkurbel

Unsere Empfehlung unter den Campinglampen ist diese Solar-Campinglampe von Mesqool. Sie können Sie an der Decke befestigen, als Laterne auf den Tisch stellen oder an den praktischen Griffen tragen. Zudem verfügt diese LED-Laterne über eine kleine Taschenlampe, die sich unten am Sockel befindet. Zum Aufladen gibt es drei Optionen: Entweder über die Solarzelle am Deckel, die Handkurbel oder über den USB-Anschluss. Indem Sie die Tragegriffe einklappen und den Deckel in Richtung Sockel schieben, falten Sie die Campinglampe zusammen. So passt sie optimal in den Wanderrucksack.

Welche Arten von Campingleuchten gibt es?

Die meisten Campinglampen bestehen aus mehreren LED-Elementen. Diese eignen sich gut für Outdoor-Lampen, da sie klein sind und eine hohe Leuchtkraft besitzen. Aber auch die guten alten Gaslampen sind hervorragend fürs Camping geeignet. Sie werden mit Flüssiggas betrieben. LED-Lampen kann man auf unterschiedliche Arten aufladen. Entweder verwendet man Batterien, ein Stromkabel, eine kleine Solarzelle oder eine Handkurbel. Hat die LED-Leuchte einen USB-Anschluss, können Sie notfalls auch Ihr Handy laden.

Die besten Campinglampen im Überblick

Die unzähligen verfügbaren Lampen zu vergleichen, kostet Zeit und Nerven. Wir haben die besten Leuchten fürs Camping für Sie ausfindig gemacht und stellen die besten Außen-Leuchten mit USB, LED, Solar und Taschenlampe vor.

Ultrahelle LED-Campinglampe

Die wiederaufladbare Campinglampe mit LED ist auf einem Sockel befestigt und hat eine Rundum-Strahlkraft von 360 Grad. Dank Haken und Metallgriffen kann man die Zeltlampe problemlos an der Wand oder an der Decke befestigen. Da die Campinglampe wasserdicht ist, können Sie sie auch zum Angeln mitnehmen. Selbst bei Notfällen, wie einem plötzlichen Stromausfall, ist diese praktische Campinglampe hilfreich, da sie dank LED besonders hell leuchtet.

Lumen: 1000 lm

Leuchtdauer: 120 Std.

Lichtmodi: 4

Betrieb: Batterien

Größe: 9,5 x 8,8 x 18,4 cm

Gewicht: 408 g



Brennenstuhl Akku-Campinglampe

Die Campinglampe mit Akku von Brennenstuhl ist mithilfe eines USB-Kabels wieder aufladbar. Der breite Bambussockel sorgt für einen festen Stand der Camping-Laterne. Mithilfe des Hanfseils können Sie die Campingleuchte tragen oder als Zeltlampe aufhängen. Da sie stufenlos dimmbar ist, eignet sich diese Camping-Laterne hervorragend für den Außenbereich am Campingplatz. Zum Kochen können Sie die LED-Campinglampe hell einstellen. Später am Abend ist das Licht einfach dimmbar.

Lumen: 350 lm

Leuchtdauer: 75 Std.

Lichtmodi: 2

Betrieb: Wiederaufladbarer Akku

Größe: 12,6 x 12,6 x 25 cm

Gewicht: 770 g



Wiederaufladbare USB-Campingleuchte mit Powerbank

Diese wiederaufladbare Campinglampe mit USB-Port ist ein echter Allrounder für Outdoor-Aktivitäten und Stromausfälle zu Hause. Einerseits ist das LED-Licht so hell, dass es mit der Leuchtkraft von 60 Glühbirnen vergleichbar ist. Andererseits befindet sich eine Powerbank im Inneren der Camping-Laterne. Diese können Sie im Notfall zum Aufladen Ihres Smartphones nutzen. Über diesen USB-Port ist die LED-Camping-Leuchte mit einem Stromkabel wieder aufladbar.

Lumen: 1200 lm

Leuchtdauer: 144 Std.

Lichtmodi: 5

Betrieb: Batterie

Größe: 13,79 x 9,3 x 2,69 cm

Gewicht: 416,74 g



Solar-Campinglampe

Diese LED-Solar-Campinglampe von Mesqool ist ideal, wenn Sie im Dunkeln unterwegs sind. Dank der praktischen Tragegriffe können Sie die LED-Camping-Laterne bequem auf Wanderungen mitführen. Wird die Solar-Lampe gerade nicht benötigt, können Sie sie zusammenklappen und benötigen dafür nur wenig Stauraum. Zusätzlich zur großen LED- und Solar-Laterne ist hier am Boden eine kleinere LED-Lampe eingebaut, die Sie wie eine Taschenlampe verwenden können. Aufladbar ist dieses Solar-Camping-Licht mit Strom, Sonnenlicht und Muskelkraft.

Lumen: 200 lm

Leuchtdauer: 30-35 Std.

Lichtmodi: 3

Betrieb: Solarzelle, Handkurbel, Akku

Größe: 7,9 x 7,9 x 12,6 cm

Gewicht: 340 g



3-in-1 Solar-Campinglampe mit USB

Auch diese wiederaufladbare Solar-Campinglampe ist faltbar und über drei Stromquellen aufladbar. Außerdem vereint sie drei Funktionen in einem Gerät. Sie ist gleichzeitig Solar-Camping-Laterne, LED-Taschenlampe und Powerbank. Damit sind Sie für jedes Outdoor-Abenteuer und jeden Notfall gewappnet. Ebenso wie die anderen LED-Lampen leuchtet diese Solar-Laterne besonders hell.

Lumen: 200 lm

Leuchtdauer: 30 Std.

Lichtmodi: 1

Betrieb: Solarzelle, Handkurbel, Akku

Größe: 17,3 x 10,4 x 8,9 cm

Gewicht: 360 g



Camping-Gaslampe

Die Camping-Lampe mit Gas eignet sich für alle traditionsbewussten Camper. Für den Betrieb benötigen Sie eine Stechkartusche mit Camping-Gas. Der stabile Sockel verhindert das Umkippen der Camping-Lampe. Rund um die Flamme erhöht ein Glasschutzgitter die Sicherheit. Mit dem praktischen Bügel können Sie die Gaslampe fürs Camping tragen und aufhängen. Diese Lampen sind zwar weniger hell als LED-Licht, bieten aber ebenso ausreichendes Licht für Camping und Outdoor-Aufenthalte. Außerdem ist diese Lampe dimmbar. Nachteil: Sie ist nicht aufladbar. Ist die Kartusche leer, benötigen Sie eine neue.

Lumen: 230 lm

Leuchtdauer: 7 Std.

Lichtmodi: 1

Betrieb: Flüssiggas

Größe: 12 x 12 x 26 cm

Gewicht: 450 g



Was sollte man beim Kauf einer Campinglampe beachten?

Sie sollten vor allem überlegen, welche Leuchtkraft Sie benötigen. Für das gemütliche Zusammensitzen am Campingplatz ist eine LED-Lampe mit 200 Lumen ausreichend. Wollen Sie hingegen nachts wandern oder für einen plötzlichen Stromfall gerüstet sein, sollte die LED-Lampe etwa 1.000 Lumen stark und aufladbar sein.

Wie werden Campingleuchten betrieben?

Überlegen Sie, ob Sie Stromquellen zur Verfügung haben. Wenn ja, ist die LED-Lampe über ein USB-Kabel aufladbar. Sollten Sie keine Steckdose in der Nähe haben, können Sie auf Campinglampen mit Handkurbel und Solarzelle zurückgreifen. Auch die Gaslampe kommt ohne Strom aus. Allerdings müssen Sie vor Ihrem Ausflug eine Gaskartusche besorgen.

Wie lange hält der Akku einer Campinglampe?

Nicht alle Campinglampen, die aufladbar sind, haben denselben Akku. Die Betriebsdauer des Akkus einer LED-Lampe hängt von seiner Leistung ab. Kleinere Akkus leuchten ca. 30 Stunden lang. Größere Akkus spenden mehr als einhundert Stunden Licht, bis die Campinglampen aufgeladen werden müssen.

