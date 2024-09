XL-California auf Crafter-Basis

Die Camper-Fenster am Heck und an den Seiten sind aufstellbar, zusätzlich gibt es große Dachluken über dem Doppelbett im Heck, dem Wohnbereich und der Nasszelle.

Im gesamten Camper gibt es keinen einzigen Lichtschalter, die Beleuchtung geht per Bewegungsmelder an. Auch die Lautsprecher an Bord funktioniert per Bluethooth tasten- und kabellos.

Der VW Grand California (2018) ist in den zwei Varianten (Längen) 600 und 680 erhältlich. Den Grundriss des Innenraums illustrieren wir in der Bildergalerie. Das ist der Preis!

Preis: VW Grand California (2018) ab 80.212 Euro

Der VW Grand California, der ab 80.212 Euro (Stand: Mai 2024) angeboten wird, stell bereits seit 2018 eine Alternative in der Sechs-Meter-Klasse der Wohnmobile dar. Das VW-Wohnmobil auf Crafter-Basis, das in den zwei Versionen 600 und 680 erhältlich ist, greift dabei auf den bereits seit dem T3 bekannten Namen "California" zurück, erweitert durch das Adjektiv "Grand". Das ist nicht nur wörtlich gemeint – der Grand California überragt den California auf T7-Basis in allen Dimensionen – sondern auch im Sinne der Ausstattung. Der vollintegrierte Kastenwagen bietet serienmäßig ein Bad und stets ein Heckbett und ist damit ein vollwertiges Wohnmobil ohne Kompromisse.

VW Nutzfahrzeuge zeigt mit vielen Lösungen im Kastenwagen, dass es das Thema Caravaning in Zeiten von Smartphone und Konnektivität weitergedacht hat. So gibt es im gesamten Innenraum keinen einzigen Lichtschalter, die Beleuchtung geht nämlich automatisch per Bewegungsmelder an. Auch die Lautsprecher an Bord funktionieren per Bluetooth tasten- und kabellos. Eine optionale SAT-Schüssel auf dem Dach ermöglicht TV-Empfang, ein LTE-WLAN-Hotspot Internetzugang. Der VW Grand California (2018) zeigt aber noch viele weitere, praktische Ideen, etwa die Außenbeleuchtung über der Schiebetür, die serienmäßig elektrisch ausfahrbare Trittstufe, das von außen erreichbare Gefrierfach oder die optional erhältlichen und in den Flügeltüren verstaubaren Campingtische und -stühle.

Innenraum: XL-California kommt mit Bad

Der Innenraum des VW Grand California (2018) – die Grundrisse der beiden Varianten 600 und 680 zeigen wir in der Bildergalerie – kommt für einen Kastenwagen der Sechs-Meter-Klasse konventionell daher: Der große Schlafbereich für zwei Personen ist im Heck untergebracht, im sechs Meter langen Grand California 600 als Querbett (L x B: 1,93 x 1,36 m) und im 6,8 m langen 680 als Längsbett (L x B: 2 x 1,67 m). Der 600 mit zwar kürzerem Radstand aber mehr Dachhöhe lässt sich um ein optionales Hochbett (L x B: 1,60/1,90 x 1,22 m) über der Fahrerkabine ausstatten.

Um den Innenraum luftig zu gestalten, sind die Schränke in Weiß gehalten. Die Camper-Fenster am Heck und an den Seiten sind aufstellbar, zusätzlich gibt es große Dachluken über dem Doppelbett im Heck, dem Wohnbereich und der Nasszelle. Moskitonetze und Verdunklungen für diese sind serienmäßig. Die Ausstattung der Küche umfasst einen 70-l-Kühlschrank, einen zweiflammigen Gaskocher und eine Spüle sowie diverse Verstaumöglichkeiten.

Foto: VW Nutzfahrzeuge

Die Dinette des VW Grand California 600 (2018) besteht serienmäßig aus einer Zweiersitzbank mit Isofix-Halterungen und einem Tisch sowie drehbaren Vordersitzen. Beim 680 sind Sitzgurte und Isofix-Punkte in der zweiten Reihe optional, was den Van mit langem Radstand ab Werk zum Zweisitzer macht. Das kleine Bad umfasst eine Nasszelle von 840 x 800 mm Größe, eine Toilette, ein klappbares Waschbecken und einen 110-l-Frischwassertank. Eine Außendusche am Heck ist ebenfalls serienmäßig an Bord. Wie so typisch im Wohnmobil-Metier, lässt sich auch der VW Grand California (2018) mit allerlei Zusatzausstattungen hochrüsten: So gibt es optional ein Panoramadach, eine Dachklimaanlage, eine Markise oder ein Diesel-Strom-basiertes Heizsystem. Ab Werk ist eine Gasheizung mit zusätzlichen Elektroheizstäben eingebaut. Außerdem gibt es für das Dach eine Solaranlage.

Basisfahrzeug: VW Crafter

Das größte Wohnmobil von VW Nutzfahrzeuge fußt auf dem VW Crafter. Die Basismotorisierungen des nüchternen Lieferwagens kommen im VW Grand California (2018) nicht zum Einsatz. Der Camper ist ausschließlich mit dem stärksten 2,0-l-Turbodiesel mit 177 PS (130 kW) und einem Achtgang-Automatikgetriebe bestellbar. Kund:innen müssen sich nur zwischen dem serienmäßigen Frontantrieb und dem optionalen 4Motion-Allradantrieb (Aufpreis Grand California 600: 5938 Euro, Grand California 680: 5950 Euro) entscheiden. Bei den Assistenz- und Infotainmentsystemen stehen alle Funktionen des Standard-Crafter zur Verfügung.

Zum Serienumfang zählen unter anderem das Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, der Seitenwindassistent und eine Einparkhilfe vorne und hinten. Optional lässt sich der Grand California zum Beispiel mit dem Spurhalteassistenten "Lane Assist", dem Parklenkassistenten "Park Assist" mit aktivem Flankenschutz oder dem Tempomaten mit automatischer Distanzregelung ACC ausstatten.