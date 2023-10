Mittels Schienensystem in den Wänden bietet der Hymer Grand Canyon S ein großes Maß an Variabilität.

2023 kommt der Campervan Hymer Grand Canyon S mit vielen Verbesserungen und Erneuerungen. Wie es nun innen aussieht und zu welchem Preis er zu haben ist, hier.

Hymer Grand Canyon S (2023) ab 89.900 Euro

Der Hymer Grand Canyon S (2023) kommt laut Hersteller mit einem überarbeiteten Installationskonzept. Ein "Smart-Battery-Lithium-System" und eine 80 Ah fassende LFP-Batterie soll die Stromversorgung verlängern und somit das autarke Campen verbessern. Ein 90-l-Kompressorkühlschrank (inkl. 6,5 l Gefrierfach) und die 6-kW-Dieselheizung sollen zudem autonomes Reisen weitestgehend unabhängig von Gas ermöglichen. Zusätzlich sind gegen Aufpreis l zwei 95 W Solarpanels in Verbindung mit dem optionalen Aufstelldach sowie ein Wasserfilter erhältlich. Dach, Fahrerhaus, Heck- und Schiebetür sind optimal isoliert und im Fahrzeug soll eine ideale Warmluftverteilung herrschen. Der Preis für den mindestens 5,93 m langen, 2,76 m hohen und 2,06 m breiten Campervan startet bei 89.900 Euro (Stand: Oktober 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Multifunktionswände mit Schienensystem

Mittels Schienensystem in den Wänden bietet der Hymer Grand Canyon S (2023), der für zwei bis vier Personen ausgelegt ist, ein großes Maß an Variabilität. So können innen an der Sitzgruppe und im Küchenbereich die Multifunktionswände mit unterschiedlichen Utensilien wie einem Tablethalter oder einem Gewürzregal ausgestattet werden. Hochfeste Aluminiumschienen, sogenannte Airlineschienen, in Bodennähe bieten auch die Möglichkeit, im Innenraum Transportgüter über Haken zu verzurren. Optional ist auch eine Laderaumtrennung verfügbar. Zur Serienausstattung gehört auch das sieben Zoll große Touchpad für die Steuerung und Überprüfung verschiedener Fahrzeug- und Wohnraumfunktionen. Wer lieber außen duscht, statt die Kabine im Fahrzeug zu nutzen, kann die Duscharmatur mittels Saugnapf an der Außenwand des Campers anbringen. Wer die Badkabine nutzt, kann für mehr Bewegungsfreiheit das Waschbecken wegklappen. Die Betten messen im Heck 195 x 135 cm und im Aufstelldach 200 x 122 cm. Die Stehhöhe im Wohnbereich erstreckt sich auf 192 cm.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Als Basis für den Hymer Grand Canyon S (2023) dient der Mercedes Sprinter 315 CDI. Er fährt entweder mit Hinterrad- oder Allradantrieb, bietet 150 PS (110 kW), 340 Nm Drehmoment. Der 2,0-l-Vierzylinder erfüllt die Abgasnorm Euro VI-E. Das MBUX-Infotainmentsystem lässt sich über einen sieben Zoll großen Touchscreen bedienen. Zu den serienmäßigen Assistenzsystemen gehören ein Abstandsassistent, ein Bremsassistent, ein Spurhalteassistent, ein Aufmerksamkeitsassistent, ein Totwinkel-Assistent, ein Seitenwind-Assistent und ein Verkehrszeichen-Assistent.