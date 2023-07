Fernsehen im Wohnmobil? Mit einer Camping-Sat-Anlage kein Probelm. Wir verraten, worauf beim Kauf zu achten ist und geben einige Produktempfehlungen im Vergleich.

Im Camping-Urlaub mit dem Wohnmobil gemütlich abends Fernsehgucken? Das macht eine mobile Sat-Anlage möglich. Für viele Camping-Fans ist das ein Komfort, den sie sich gerne gönnen – und das Angebot für Antennen-Sets ist dementsprechend groß. Die beste Camping-Sat-Anlage ist dabei eine ganz individuelle Entscheidung.

Für alle, die auf gute Unterhaltung im Urlaub nicht verzichten möchten, ist der Skyrider Dome ISI von TechniSat ein praktisches Komplettpaket mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank des geringen Gewichts von 4,7 Kilogramm ist die Antenne schnell aufgestellt und abgebaut. Das gewölbte Kunststoffgehäuse schützt die Anlage vor Beschädigungen und widrigen Wettereinflüssen. Strom bekommt die SAT-Antenne direkt vom jeweiligen TV-Gerät oder Receiver, sodass insgesamt nur ein Kabel für den Anschluss benötigt wird. Praktisch bei der Installation: Die vollautomatische Antenne richtet sich dank ihres elektronischen Motors selbstständig zum Satelliten Asta 19,2° aus, der die gängigen deutschsprachigen Programme empfängt.



Was ist eine Camping-Sat-Anlage?

Camping-Sat-Anlagen unterscheiden sich von herkömmlichen Sets vor allem dadurch, dass sie kompakter sind. Besonders wichtig ist die Transportierbarkeit, weshalb manche Camping-Sat-Anlagen auch als Kofferset erhältlich sind. Da beim Camping Strom in der Regel knapp ist, lassen sich die meisten mobilen Sat-Anlagen über die Verknüpfung mit dem Fernseher oder Solarpanele betreiben. Der Empfang des Fernsehprogramms wird bei digitalen Camping-Sat-Anlagen über den Single LNB (Low-Noise Block) Downconverter geregelt. Dieser nimmt das Satelliten-Signal über den F-Stecker auf und wandelt es so um, dass es für den Receiver geeignet ist.

Bei der Anschaffung einer Sat-Anlage für den Campingtrip sollte man sich im Vorfeld über die verschiedenen Produktvarianten erkundigen. Ein Überblick:

Mobile SAT-Antenne: Diese Art von Satelliten-Anlage besteht aus einer kompakten Parabolantenne und einem Stativ oder einer Halterung. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Ausführungen, die je nach geplantem Reiseziel und Empfangsstärke ratsam sind.

Flachantenne: Eine besonders platzsparende tellerförmige Option, die schnell und leicht montiert ist.

Automatische Sat-Anlage: Hoher Komfort, da die Ausrichtung zum Satelliten durch einen integrierten Motor erfolgt. Besonders bei häufigem Standortwechsel zu empfehlen.

Je nach den Anforderungen an die Sat-Anlage kommt eine dieser drei Varianten in Betracht.

Camping-Sat-Anlagen im Produkt-Check

Um zu ermitteln, welche Sat-Anlage für den geplanten Campingtrip passend ist, sind Camping-Sat-Anlage-Tests eine gute Informationsquelle. Hier kann man die beliebtesten Produkte gegenübergestellt betrachten. Störungsfreies Fernsehen unterwegs – das sind die besten Anlagen für den mobilen TV-Empfang:

Vollautomatische Sat-Anlage

Die Selfsat Caravan Mobil ist eine mobile Camping SAT-Antenne, die sich einfach transportieren und positionieren lässt. Sie ist in ihrem kompakten Transportkoffer fest verbaut und kann platzsparend verstaut werden. Durch das mitgelieferte Koaxialkabel kann sie bis zu zwölf Meter vom Fernsehgerät oder Receiver entfernt positioniert werden. Die Antenne kann sich automatisch zum Satelliten ausrichten und ist daher ideal für Wohnmobile, Wohnwagen oder Kastenwägen geeignet. Bedient wird die Anlage per Bluetooth-App via iOs oder Android-Smartphone – bis zu zehn Satelliten können ausgewählt werden.



Digitale 360° Grad-Antenne fürs Wohnmobil

Die TravelAir II ist eine vielseitige Lösung für den TV-Signalempfang weltweit. Die Camping-Sat-Anlage unterstützt verschiedene TV-Systeme und ist omnidirektional. Das bedeutet, dass keine Ausrichtung oder Positionierung erforderlich ist. Die Antenne ist robust und wetterbeständig, wodurch sie Salzwasser und anderen Witterungsbedingungen standhalten kann. Sie verfügt über einen eingebauten Verstärker mit hohem Wirkungsgrad und geringem Rauschen, der vor Störungen schützt. Die Antenne wird mit einem Zwei-Wege-TV-Splitter geliefert und bietet verschiedene Energieoptionen. Unterstützte digitale TV-Systeme sind: DVB-T, DVB-T2, ATSC, ISDB und DTMB. Damit ist die Digital Camping-Sat-Anlage eine gute Lösung für den Empfang digitaler TV-Programme in Wohnmobilen, Wohnwagen, Lastwagen, Booten und vielem mehr.



Tipp: Weitere Angebote für Flachantennen mit DVB-T2 gibt es von Moscatelli.



Praktische Camping-Sat-Anlage

Das HB-DIGITAL Camping-Schüssel-Set im Koffer ist eine zuverlässige Lösung für Camping-Fans, die Satellitenfernsehen auch unterwegs genießen möchten. Es besteht aus einer kompakten Sat-Schüssel mit einem Durchmesser von 35 Zentimeter, einem LNB-Halter, einem Sat-Finder und zusätzlichem Zubehör. Die Satellitenschüssel aus hochwertigem, robusten Kunststoff ist tragbar und leicht zu transportieren. Praktischerweise ist der LNB-Halter bereits am Arm der Schüssel angebracht, dadurch ist die LNB-Montage besonders einfach. Mit dem Sat-Finder hat dieses Set ein nützliches Werkzeug, das bei der Ausrichtung der Antenne auf den gewünschten Satelliten hilft. Eine visuelle Signalanzeige und ein akustischen Signal lässt Benutzer:innen sehr einfach die optimale Position der Antenne bestimmen.



Alternative Angebote für Sat-Anlagen im Koffer gibt es beispielsweise von Telestar.



Sat-Stativ mit Satelliten-TV

Die Stativ-Sat-Anlage von Zehnder besteht aus einem 60 Zentimeter Satellitenspiegel, einem Dreibein-Stativ, einem Opticum Universal Single LNB und einem zehn Meter langen Koaxialkabel. Das Opticum Single LNB mit geringem Rauschmaß sorgt für eine besonders gute Bildqualität des Sats. Außer einem digitalen Receiver sind alle nötigen Anlagen-Teile für den Satellitenempfang im Set enthalten.

Der Zehnder Sat-Spiegel ist eine besonders leistungsstarke Antenne. Er ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für die Montage auf dem Balkon oder für den Einsatz unterwegs an Wohnwagen oder Caravans.



Wie installiert man eine Camping-Sat-Anlage?

Bei der Installation einer Sat-Anlage ist die Anleitung des Herstellers wichtig, denn es kann immer kleine Abweichungen geben. Ein möglicher Installationsverlauf kann so aussehen:

Platzieren Sie die Satellitenschüssel an einem geeigneten Ort mit freier Sicht zum Satellitenhimmel Richten Sie die Schüssel Ihres Camping SATs aus, indem Sie sie vorsichtig drehen und neigen, bis sie auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet ist. Befestigen Sie die Schüssel sicher an einem Stativ, einer Sat-Wandhalterung oder einem anderen geeigneten Montagepunkt. Verbinden Sie das LNB (Low-Noise Block Downconverter) mit der Satelliten-Antenne und dem Koaxialkabel. Führen Sie das Koaxialkabel in Ihr Wohnmobil, Ihren Wohnwagen oder Ihr Zelt und verbinden Sie es mit Ihrem Sat-Receiver. Stellen Sie sicher, dass der Receiver korrekt eingerichtet ist und die entsprechenden Satelliteneinstellungen vorgenommen wurden. Richten Sie Ihre Antenne mithilfe des Sat-Finders oder der Signalstärke-Anzeige des Receivers fein aus, um das bestmögliche Signal zu erhalten. Starten Sie den Sendersuchlauf auf Ihrem Receiver Ihrer Camping-Sat-Anlage, um die verfügbaren Satellitensender zu finden und anzusehen. Das funktioniert auch bei einem Smart-TV.

Tipp: Für die Ausrichtung nach dem geeigneten Satelliten kann eine vollautomatische SAT-Antenne enorme Erleichterung bei der Installation im mobilen Einsatz bringen.