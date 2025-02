Carabus erlaubt Camping für fünf

Der Weinsberg Carabus 600 MQH (2024) erlaubt Camping für fünf Personen auf Fiat-Basis. Die Ausstattung umfasst Bad, Küche, bis zu fünf Schlafplätze und praktischen Stauraum – zu diesem Preis!

Preis: Weinsberg Carabus 600 MQH (2024) ab 62.350 Euro

Den Weinsberg Carabus gibt es in unterschiedlichen Längen (540, 600 & 630) und mit verschiedenen Grundrissen (MQ, ME, DQ & MQH). Doch der Weinsberg Carabus 600 MQH (2024) zählt zu den beliebtesten Ausführungen und kommt mit Hochdach auf Fiat-Basis zu einem Preis ab 62.350 Euro daher (Stand: Februar 2024). Dann misst er 5990 mm in der Länge, 2050 mm in der Breite und 3120 mm in der Höhe. Ab Werk können 630 kg zugeladen werden. Energie für den Wohnraum liefert eine 95-Ah-Batterie, die über je eine 12-V-, 230-V- und USB-Dose angezapft werden kann. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Schlafplätze für fünf Personen

Der Innenraum des Weinsberg Carabus 600 MQH (2024) wird von sechs Ausstellfenster sowie zwei Dachhauben erleuchtet und bietet eine Innenstehhöhe von 238 cm. Schubladen und Klappen, sowie ein großer Stauraum im Heck nehmen Gepäck und Vorräte auf. Die Dinetten-Sitzbank ist beheiz- und der Tisch ausklappbar. Eine Truma Combi 6-Heizung erwärmt den Wohnraum und auch eine Warmwasser-Versorgung ist vorhanden.

Gekocht wird im Campingurlaub auf einem Zweiflammen-Kocher mit elektrischer Zündung, der an die Spüle mit 102 l Frischwasser anschließt. Der Kompressor-Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen von 95 l, wovon 12,8 l das Gefrierfach einnimmt. In den Toilettenraum sind Dusche und viele Ablagen und Staufächer integriert. Schlafplätze befinden sich im Heck im quer angelegten Doppelbett (194 x 152/140 cm), im Hochdach (200 x 130 cm), auf der klappbaren Sitzgruppe (180 x 70 cm) und optional im Gästebett (180 x 70 cm). Das Bett im Hochdach ist aus- und einschiebbar, sodass die Wohnraumhöhe tagsüber nicht eingeschränkt wird.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato mit 120 PS

Der Fiat Ducato liefert die Basis für den Weinsberg Carabus 600 MQH (2024). Er ist mit Vorderrad-Antrieb ausgestattet und erhält Vortrieb von einem 120 PS (88 kW) starken 2,2-l-Vierzylinder-Diesel, der ein Drehmoment von 320 Nm entwickelt. Geschaltet wird manuell über sechs Gänge, gegen Aufpreis ist eine Neunstufen-Automatik. Auch ein stärkerer Motor mit 140 PS (103 kW) oder 180 PS (132 kW) ist möglich. Mit an Bord sind serienmäßig ein Tempomat, eine Berganfahrhilfe, eine Anhänger-Stabilitätskontrolle, eine Kollisions-Notbremsfunktion, ein Seitenwindassistent, ESP und ABS. Weitere Annehmlichkeiten gibt es einzeln oder in unterschiedlichen Ausstattungspaketen für Fahrerkabine oder Wohnraum. Es sind vier Personen im Fahrbetrieb zugelassen.