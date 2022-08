Wer mit dem Camper mobil unterwegs ist, der benötigt in erster Linie zwei Dinge: sauberes Wasser und einen guten Zugriff auf Lebensmittel. Doch welcher Wasserfilter für Wohnmobile macht Sinn für den Wassertank, wie funktioniert er und welche Arten gibt es? Dieser Beitrag liefert die wichtigsten Antworten.

Sie lieben Camping und trauen der Wasserqualität vieler Campingplätze nicht? Ein qualitativer Wasserfilter fürs Wohnmobil kann hier Abhilfe schaffen. Doch die Auswahl ist groß: Anbieter wie Alb, Aquatec, Nano, TW-DES oder BWT bieten Wasserfilter fürs Wohnmobil, es gibt zahlreiche Befüllfilter am Markt, die mobil eingesetzt werden können und das Wasser auf unterschiedlichste Arten reinigen.

Unser Favorit: Alb Active Trinkwasserfilter fürs Wohnmobil

Wir wollen Sie nicht allzu lange auf die Folter spannen: Der Alb Filter fürs Wohnmobil ist unser Favorit auf Amazon. Generell wird Alb als Marke fürs Wohnmobil und Camping häufig empfohlen. Das Herzstück des Alb Active Trinkwasserfilters fürs Wohnmobil ist ein elegantes Gehäuse aus eloxiertem Vollmetall.

Heimatnah in Süddeutschland produziert, kann der Alb Wasserfilter fürs Wohnmobil Chlor, organische Verunreinigungen, verschiedene Arzneimittelrückstände, leichte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Pestizide, Aromen und feine Partikel (Rost, Kalkflocken, Sand) filtern. Außerdem neutralisiert der Mobil Active verblichene und chlorierte Geschmacks-Beeinträchtigungen im Wasser wirksam.

Wofür braucht man einen Wasserfilter im Wohnmobil?

Das Ziel des Wasserfilters im Wohnmobil bzw. beim Camping ist es, Sedimente (wie Schmutz und Sand) und Schwermetalle zu entfernen. Einige Befüllfilter können zusätzlich mikroskopische Verunreinigungen (wie Bakterien und Viren) aus der Wasserversorgung Ihres Wohnmobils beseitigen.

Gerade im Ausland kann die Wasserqualität beim Camping sehr unterschiedlich sein. Das gilt für viele „fremde“ Quellen wie z. B. Campingplätze oder ein Wasserhahn an einer Raststätte. In manchen Städten ist das Trinkwasser von hervorragender Qualität und wird regelmäßig getestet – andere beziehen bräunliches Brunnenwasser, das durch alte Rohre in der Nähe der Kläranlage fließt.

Wohnmobil-Wasserfilter bzw. Befüllfilter fürs Wohnmobil helfen hier auf mehreren Ebenen:

Sie verbessern den Geschmack des Wassers, indem sie Chlor und Verunreinigungen reduzieren.

Sie schützen die Rohrleitung, Schlauch und Geräte vor Verstopfung und Schäden durch Sedimentablagerungen.

Einige schützen sogar vor schädlichen Mikroorganismen.

Die besten Wohnmobil-Wasserfilter im Vergleich

Wir haben für Sie unterschiedliche Befüllfilter verglichen, die beim Camping und für ihr Wohnmobil als qualitativ gelten. Hier haben wir insbesondere renommierte Hersteller wie Alb Filter, Aquatec oder TW-DES berücksichtigt, auf die sich viele Camper seit Jahren verlassen.

Befüllfilter mit Wasseruhr

TW-DES ist im Bereich Wasserfilter fürs Camping eine sehr gefragte Marke. Dieser Filter von TW-DES gilt als leicht und robust und der Wassertank im Mobil kann hiermit einfach und sauber befüllt werden. Die gewünschte Durchflussmenge können Sie durch das integrierte Absperrventil mit Kontrollfunktion problemlos einstellen. Verunreinigungen wie Rostpartikel, Sand, Sedimente und Algen werden zuverlässig aus dem Wasser entfernt.

Marke: TW-DES

Durchfluss: Max. 25 l/min.

Energiequelle: Batterie

Filter-Typ: Mechanisch

WM aquatec Befüll- und Inlinefilter

Eine weitere Empfehlung für Camper ist der Filter von WM aquatec. Hier wird die Trinkwasserdesinfektion chemiefrei realisiert. Physikalische Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze etc. werden fast vollständig entfernt, wodurch eine einwandfreie Hygiene garantiert ist. Der Befüllfilter kann für Frischwassertanks verwendet oder einem Ventil vorgeschaltet werden.

Marke: WM aquatec

Durchfluss: Bei 3 bar Leitungsdruck ca. 8 l

Energiequelle: Keine

Filter-Typ: k. A.

Alb Wasserfilter mit Aktivkohle fürs Wohnmobil

Unseren Favoriten hatten wir ja zu Beginn bereits hervorgehoben: den Alb Filter® fürs Wohnmobil. Hier sei noch einmal erwähnt, dass es sich um einen Aktivkohle-Filter handelt. Je nach Qualität des Wassers, hält eine Filterkartusche bis zu vier Monate.

Marke: Alb Filter

Durchfluss: Max. 8 l/min. bei 8 bar

Energiequelle: Keine

Filter-Typ: Aktivkohle

TW-DES Camping-Wasserfilter

Ein weiterer Wasserfilter bzw. Befüllfilter kommt aus dem Hause TW-DES: Der TW-DES Economy Befüllfilter hält die Wasserqualität im Wohnmobil, Caravan oder der Yacht sauber. Dabei kann der Wasserfilter für Camper im Mobil komfortabel ohne Verschmutzungen befüllt und an jeden GARDENA®-kompatiblen Wasserschlauch angedockt werden. Dieses Modell ist nicht für die dauerhafte, sondern eine temporäre Anwendung gedacht.

Marke: TW-DES

Durchfluss: Ca. 25 l bei 4 bar

Energiequelle: Keine

Filter-Typ: Mechanisch

Befüllfilter für Wohnmobile und Wohnwagen

Bei diesem Filter von Variosan können Sie den Wasserdurchfluss dank der komfortablen und digitalen Wasseruhr genau ablesen. Durch den Absperrhahn ist er zudem leicht zu regulieren. Der Wasserfilter fürs Wohnmobil ist kompatibel mit handelsüblichen Stecksystemen, wie z. B. Gardena, also 1/2-Zoll-Standard-Systemen.

Marke: Variosan

Maximaler Durchfluss: k. A.

Energiequelle: Keine

Filter-Typ: Mechanisch

Welche Arten von Wasserfiltern gibt es?

Abhängig von der jeweiligen Anwendung gibt es unterschiedliche Arten von Wasserfiltern für den Wohnwagen oder Camper. Vier der wichtigsten Wasserfilter-Typen:

Mechanische Filter: Bei diesem Filter werden Sedimente, Schmutz oder andere Partikel im Trinkwasser mithilfe einer Barriere entfernt. Das kann ein einfaches Netz sein, das große Verunreinigungen herausfiltert, oder ein Keramikfilter, der mit einer komplexen Porenstruktur arbeitet.

Absorbierende Filter: Die Absorption in Wasserfiltern erfolgt meist durch Aktivkohle, die sehr effektiv bei der Aufnahme von Verunreinigungen im Trinkwasser ist. Das liegt daran, dass die riesige und verwinkelte innere Oberfläche chemische Verunreinigungen wie Chlor einfangen kann.

Ionenaustausch-Filter: Ionenaustausch ist ein Verfahren zur Enthärtung von hartem Wasser. Der Filter entfernt harte Mineralien physikalisch, wodurch Kalkablagerungen reduziert werden. Somit ist das Wasser für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einer konstant hohen Temperatur gehalten wird, wie z. B. in gewerblichen Kaffeemaschinen.

Umkehrosmose-Filter: Dieser Filter entfernt anorganische Feststoffe (z. B. Magnesium- und Kalziumionen) aus dem Wasser, indem das Wasser durch eine Membran läuft. Die Umkehrosmose ist ein hochwirksames Verfahren zur Wasserreinigung und wird häufig mit anderen Filtern wie einem mechanischen Filter und einem Absorptionsfilter kombiniert.

Worauf sollte man beim Kauf eines Wasserfilters achten?

Für einen passenden Kauf sind diese Kriterien maßgeblich:

Position: Vorab sollten Sie wissen, ob Sie das Wasser vor oder nach dem Wassertank filtern wollen. Die Filterung vor dem Befüllen ist die flexiblere Variante, jedoch dauert der Tankvorgang länger. Die Filterung nach dem Tank ist zügiger und passiert erst unmittelbar vor dem Abzapfen.

Vorab sollten Sie wissen, ob Sie das Wasser vor oder nach dem Wassertank filtern wollen. Die Filterung vor dem Befüllen ist die flexiblere Variante, jedoch dauert der Tankvorgang länger. Die Filterung nach dem Tank ist zügiger und passiert erst unmittelbar vor dem Abzapfen. Reiseziele und Wasserqualität: Je nachdem, wohin Sie mit dem Wohnmobil reisen, kann die Wasserqualität stark variieren. Die Filterkartusche sollte hier dem Ort und der Stoffe entsprechend gewählt werden.

Je nachdem, wohin Sie mit dem Wohnmobil reisen, kann die Wasserqualität stark variieren. Die Filterkartusche sollte hier dem Ort und der Stoffe entsprechend gewählt werden. Durchflussgeschwindigkeit: Je weniger Wasser pro Minute durchfließen kann, desto länger dauert die Befüllung. Dementsprechend sollten Sie einen Blick auf die Herstellerangaben werfen.



Kann man das Wasser im Wohnmobil trinken?

Solange der Tank und das System ordnungsgemäß gereinigt und aufbereitet werden, ist Leitungswasser im Wohnmobil sicher zu trinken. Wenn Sie jedoch ein Wohnmobil mieten und den Tank nicht kennen, ist abgefülltes Wasser immer die bessere Wahl.

So oder so sollten jedoch immer einen Wasserfilter mit dem Tank verwenden. Oft ist das Wasser auf dem Campingplatz gechlort, was den Geschmack und Geruch stark beeinträchtigen kann. Ein Filter kann diese Spuren von Chlor entfernen, sodass das Wasser merklich besser schmeckt und keine Sedimente in die Wasserversorgung Ihres Wohnmobils bzw. in den Tank gelangen.

