Günstiger Van für Zwei

Die Reisemobil-Marke Ahorn in Speyer baut voll und ganz auf Renault.

Als Basis für den Ahorn Camp Van 620 (2019) setzt die Reisemobil-Marke als eine der wenigen auf den Renault Master. Alle Informationen zu Motor, Preis und Camper-Ausstattung!

Preis: Ahorn Camp Van 620 (2019) ab 53.800 Euro

Der Ahorn Camp Van 620 (2019), der zu einem Preis ab 53.800 Euro (Alle Preise: Stand Juni 2024) startet, baut als einer der wenigen Kastenwagen voll und ganz auf den Renault Master. Das hat bei Ahorn Camp Tradition, neben dem Master findet sich auch der kompaktere Renault Trafic als Reisemobil im Portfolio. Auch der Vertrieb läuft teils über Renault-Partner. Allerdings montieren die Pfälzer:innen nicht selbst, sondern lassen ihre voll- und teilintegrierten Wohnmobile bei Rimor in Italien und die Kastenwagen im Gemeinschaftswerk mit Trigano in Frankreich ausbauen. Die Campervan-Serie namens "Van" kommt damit komplett aus dem Nachbarland, die Drähte von Vertrieb und Service laufen allerdings in Speyer zusammen.

Ausstattung: Dieselheizung inklusive

Die Innenausstattung des Ahorn Camp Van 620 (2019) bietet trotz kämpferischem Preis in der Campervan-Szene einiges an Komfort. Zum Serienumfang zählen etwa zwei großzügigen Einzelbetten (80 x 193/187 cm) im Heck, aber auch das etwas knapp geschnittene Bad samt Toilette und Dusche. Für einen Aufpreis von 319 Euro bekommen Camper:innen einen dritten Schlafplatz im Fahrerhaus. Noch mehr Schlafraum bietet die "Plus"-Version (Aufpreis: 5800 Euro) mit Aufstelldach und Platz für zwei Personen. Wer alle Optionen anwählt, erhält so einen Camper mit bis zu fünf Betten.

Von der Branchenmehrheit unterscheidet sich der Ahorn Van auch durch die Truma-Dieselheizung, was Stauraum spart. Der Van 620 hat nur zwei Fünf-Kilo-Gasflaschen zum Kochen dabei. Durch die nach oben eingezogenen Seitenwände des Renault-Basisfahrzeugs wirkt es im Campervan etwas eng. Neben der meistverkauften 6,22-m-Version mit hinteren Einzel-Längsbetten bietet Ahorn den Van auch als gleichlangen 622 mit hinterem Doppel-Querbett (ab 53.800 Euro) oder 5,57 m kurzen Van 550 (ab 51.800 Euro) – beide ebenfalls mit Fahrerhausbett und Aufstelldach ausrüstbar.

Basisfahrzeug: Renault Master

Nur wenige Hersteller ordern für ihre Campingfahrzeuge die Basis aus Frankreich. Ahorn setzt dafür exklusiv auf den Renault Master – bisher noch auf die Modelle der dritten Generation. Die Motoren erfüllen allesamt die strenge Euro 6d Final-Norm. Beim Ahorn Camp Van 620 (2019) ist der 2,3-l-Turbodiesel mit 135 PS (99 kW) der Basismotor, gegen Aufpreis wird der Campervan mit den Biturbo-Version (150 PS/110 kW oder 180 PS/132 kW) ausgestattet. Auf Wunsch lässt sich das serienmäßige Schaltgetriebe bei den beiden stärkeren Motorisierungen durch eine Automatik ersetzen. Zur Sicherheitsausstattung, die Renault für den Master anbietet, gehören Toter-Winkel-Warner, Seitenwindassistent und Heckkamera. Businesscamper:innen könnten sich über den optional herausziehbaren Laptop-Arbeitsplatz auf der Beifahrerseite freuen.