Nicht jeder Camper lässt sich leicht erklimmen. Fehlt werkseitig eine Einstiegshilfe, dann erleichtert eine Wohnmobil-Trittstufe den Urlaubs-Alltag erheblich. Die besten Produkte zum Nachrüsten im Check.

Die Beine werden kürzer oder das Wohnmobil immer höher. Warum mühsam ins Innere des Campers steigen, wenn es Trittstufen zum Nachrüsten gibt? Bei modernen Wohnmobilen und Wohnwagen klappen die Einstiegsstufen heute meist serienmäßig aus. Entweder mechanisch oder sogar automatisch, angeschlossen mit 12V für einen kleinen Motor. Auf Komfort müssen aber Besitzer:innen selbst von älteren Wohnmobilen oder Kunden von Mietcampern nicht verzichten. Denn es gibt einige Nachrüstmöglichkeiten und Angebote, die mit den meisten Modellen kompatibel sind.

Eine saubere und einfache Lösung bietet das System Thule Step Slide-Out Step. Der kompakte Single Step wird in Höhe der Tür unter das Fahrzeug geschraubt und lässt sich bei Bedarf ausziehen. Preis: rund 170 Euro.



Welche Wohnmobil-Trittstufen gibt es?

Auf dem Zubehör-Markt bieten verschiedene Hersteller mechanische und elektrische Modelle an. Für die meisten Wohnmobile und Wohnwagen eignen sich ausziehbare Single Steps, die sich je nach Modell unter das Fahrzeug montieren lassen, viele sind davon klappbar. Wer mehr Komfort für seinen Camper sucht, wählt eine Doppeltrittstufe oder gleich eine elektrisch ausfahrbare Slide-out-Trittstufe mit 12V. Dafür ist jedoch eine 12V Stromversorgung notwendig, der Montageaufwand höher.

Wohnmobil-Trittstufen: Produkte im Vergleich

Im Caravan-Bereich bieten mehrere Hersteller als Zubehör eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen und Angeboten an. Das Angebot in Online-Shops und im Fachhandel ist auf den ersten Blick groß. Begrenzen Wohnmobilist:innen sich auf ihre Vorlieben beim Einstieg und bei ihrem Fahrzeugmodell, schrumpft das Angebot jedoch. Daher sollten sich Camper vorher genau überlegen, welchen Komfort sie sich wünschen, ob es ein King Step, Slide Out oder Thule Slide-Out Step oder unbedingt eine elektrische Trittstufe über 12V sein soll.

Thule Step Slide Out Alu

Mit der Alu-Trittstufe von Thule fällt der Eintritt ins Wohnmobil oder den Wohnwagen leicht. Die Kassette mit der ausziehbaren Stufe wird über Winkel und Distanzstücken passend unter das Fahrzeug geschraubt. Bei Bedarf lässt sich die Stufe ein- und wieder ausziehen. Preis: Rund 170 Euro.

Ponttor Manuelle Trittstufe Aluminium

Eine Traglast von bis zu 200 Kilogramm bietet der manuelle Step aus Aluminium. Er wird als Nachrüstlösung unter das Wohnmobil oder den Wohnwagen geschraubt. In die Aluminiumstufe sind Kunststoff-Gummiprofile eingelassen, damit die Besitzer bei Nässe nicht rutschen. Preis: rund 140 Euro.



Thule manuelle Einstiegsstufe Omni-Step

Eine Stufe zum Ausklappen bietet Thule mit der manuell zu bedienenden Omnistep-Alu-Trittstufe. Die besteht aus eloxiertem Aluminium und bietet eine Traglast von 200 Kilogramm. Clou des Angebots: In die Stufe ist ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug integriert, damit Besitzer nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren. Preis: rund 200 Euro.



Thule elektrische Trittstufe Omni-Step

Mehr Komfort bietet die elektrische Trittstufe Omnistep von Thule. Über einen Schalter lässt sich die Stufe einfach ausklappen und wieder einfahren. Dafür ist ein 12V Anschluss für die Stufen und den Schalter notwendig. Preis: rund 325 Euro.



Freistufe Fiat Ducato

Speziell für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab Baujahr 2006 als Wohnmobil bietet das Set einen bequemen Eintritt dank Doppel-Trittstufe – die Einstiegshöhe wird beim Fiat Ducato einfach halbiert. Preis: rund 400 Euro.



Milenco Doppeltrittstufe

Einfach, praktisch und günstig bietet die Milenco Doppeltrittstufe für Wohnwagen und Wohnmobile einen leichten Einstieg. Eine Montage entfällt, dafür lässt sich der Tritt nach Gebrauch einfach ins Innere laden. Preis: rund 37 Euro.



Berger Camping-Hocker

Camping-Spezialist Fritz Berger verkauft einen niedrigen klappbaren Camping-Hocker im Zubehör, der zugleich als Eintritt in hoch gelegene Wohnwagen und Wohnmobile dient. Der ist klappbar und kann bei Nichtgebrauch schnell verstaut werden. Preis: rund 20 Euro.



Welchen Vorteil bieten Wohnmobil-Trittstufen?

Mit Trittstufen fällt der Ein- und Ausstieg wesentlich leichter, weil sich die Einstiegshöhe nahezu halbiert. Außerdem lassen sich dort Fußmatten platzieren, um Schmutz von Schuhen aufzufangen. Praktisch, wenn die Stufen auch noch klappbar sind.

Lässt sich jedes Wohnmobil mit Trittstufen ausrüsten?

Zwar lässt sich nicht unter jedes Wohnmobil und unter jeden Wohnwagen eine passgenaue Trittstufe montieren. Aber mit mobilen Doppeltrittstufen wie der Berger Doppel-Trittstufe oder der Thule Double Step gibt es passende Alternativen. Selbst bei gemieteten Wohnmobilen oder Wohnwagen müssen Camper:innen nicht auf ein bequemes Besteigen des Innenraums verzichten. Einfache Hocker und Trittstufen ab rund 20 Euro lassen sich auch noch nach dem Urlaub zu Hause verwenden.

Wie viel kostet es, Trittstufen nachrüsten zu lassen?

Der Preis von separaten Trittstufen variiert im Zubehörhandel stark. Einfache Hocker kosten rund 20 Euro, elektrisch ausfahrbare, Slid outs, und unter dem Fahrzeug festmontierte Trittstufen können rund 400 Euro kosten. Wer nur selten sein Wohnmobil oder Wohnwagen einsetzt, wird mit einer günstigen Lösung zufrieden sein.