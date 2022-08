Auto-Luftmatratzen für die Rückbank und den Kofferraum sind genau das Richtige, um Ruhepausen und Nächte im Auto auf langen Reisen bequemer zu gestalten. Doch die Auswahl an Luftbetten ist groß. Wir zeigen Ihnen die aktuell besten Auto-Luftmatratzen für einen erholsamen Schlaf.

Ruhepausen und ein erholsamer Nachtschlaf sind wichtig für eine sichere Fahrt auf längeren Autofahrten und Roadtrips. Eine bequeme Auto-Luftmatratze kann dabei helfen und Rückenschmerzen durch Schlafen auf einem unebenen, harten Untergrund verhindern, sowohl im Auto als auch beim Camping. Die Auswahl an Matratzen für Autos ist groß – für jeden Urlaub, jeden Reisenden und jedes Auto lässt sich die passende Auto-Luftmatratze finden.

Der Vergleichssieger: Auto-Matratze für den Kofferraum

Wer die bestmögliche Auto-Luftmatratze sucht, kann leicht durch die Auswahl vieler verschiedener Luftbetten überfordert sein. Deshalb stellen wir Ihnen hier den Vergleichssieger unserer Redaktion vor: die bequeme Automatratze von Ciremiv in Doppelbettgröße. Die aufblasbare Matratze ist mit 190 x 130 Zentimeter besonders groß und damit sehr bequem. Vor der Benutzung ist sie mit einer Luftpumpe innerhalb von drei Minuten aufgepumpt. Sie ist langlebig, reißfest und wasserfest. Damit kann sie nicht nur zum Schlafen im Auto, sondern auch im Freien verwendet werden. Die festen Nähte schützen besonders effektiv davor, dass Luft austritt, und das Ventil ist ebenfalls speziell abgesichert. Die Kofferraum-Luftmatratze ist bequem und ergonomisch geformt.

Welche Arten von Auto-Luftmatratzen gibt es?

Maßgeblich teilen sich die Auto-Luftmatratzen in zwei verschiedene Gruppen auf:

1. Auto-Luftmatratzen für die Rückbank des Autos:

Diese Variante verursacht weniger Aufwand im Aufbau, ist aber auch nur für eine Person geeignet.

Ideal für kurze Ruhepausen oder für lange Fahrten mit Kindern im Auto, die zwischendurch schlafen wollen.

Nachteil: Da diese Luftbetten nur so lang sein können, wie das Auto breit ist, findet ein Erwachsener meistens nicht bequem ausgestreckt auf der aufblasbaren Automatratze Platz, sondern kann lediglich mit angewinkelten Beinen darauf schlafen.

2. Bequeme Luftbetten für unterwegs:

Werden durch den Kofferraum über die umgeklappten Rücksitze gelegt.

Luftmatratzen in Doppelbett-Größe sind für zwei Erwachsene geeignet.

Aufwendigerer Umbau, da die Sitze des Autos zuerst umgeklappt werden müssen.

Nachteil: Gepäck muss unter Umständen umgelagert werden.

Beide Varianten sind bequem durch eine Pumpe mit Luft zu befüllen. Einige Luftmatratzen sind außerdem abwischbar und beständig gegen Feuchtigkeit. Dadurch eignen sich die Luftbetten auch, wenn sie beim Camping die Nacht über bequem in einem Zelt schlafen möchten.

Die besten Luftmatratzen fürs Auto im Vergleich

Wir haben die besten Auto-Luftmatratzen bei Amazon für Sie herausgesucht und einige Produkte zusammengestellt, die im Vergleich besonders gut abschneiden. Wir stellen Ihnen verschiedene Luftmatratzen zum Schlafen für eine und für zwei Personen mit unterschiedlichem Zubehör vor. Mit Sicherheit ist auch für Sie und Ihr Auto oder die nächste Camping-Tour die richtige aufblasbare Matratze dabei.

Aufblasbares Bett fürs Auto

Die Auto-Luftmatratze von QDH ist ein praktisches aufblasbares Luftbett fürs Auto. Mit einer Breite von 130 Zentimetern und einer Länge von 184,9 Zentimeter passt die Matratze in voller Größe nicht in jedes Auto oder erfordert zumindest einige Umbauarbeiten. Sie ist in drei Teile unterteilt, die voneinander unabhängig aufgepumpt werden können – so kann die Matratze auch platzsparender mit Luft befüllt werden. Sie kann bis zu einer Dicke von 11,9 Zentimeter aufgeblasen werden. Die Pumpe wird im Auto an den Zigarettenanzünder angeschlossen und pumpt die Matratze in drei Minuten vollständig auf.

Marke: QDH

Abmessungen: 184,9 x 130 cm

Material: Vinyl, PVC

Zubehör: Autoluftpumpe

Maximale Tragfähigkeit: 260 kg

Auto-Luftmatratze für die Rückbank

Die Luftmatratze für die Rückbank von Grassmann ist smal in der Form, robust und mit allerlei Zubehör ausgestattet. Die zwei beiden beigefügten Luftkissen machen den Schlaf im Auto auf dieser Matratze besonders angenehm und bequem. Auch das ergonomische Wellendesign erfüllt diesen Zweck: Das Luftbett bietet Komfort und stützt die Wirbelsäule.

Marke: Grassmann

Abmessungen: 73 x 170 cm

Material: PVC

Zubehör: Zwei Luftkissen, Luftpumpe, Ersatzventile, Repair-Pads und Tragetasche

Maximale Tragfähigkeit: Keine Angabe

Auto-Matratze für Kombi

Die Ciremiv Auto-Luftmatratze ist ein bequemes, aufblasbares Doppelbett für die Rückbank des Autos. Die Unterseite des Luftbetts ist feuchtigkeitsbeständig und warm, sodass die Luftmatratze nicht nur im Auto, sondern auch im Freien beim Camping verwendet werden kann.

Marke: Ciremiv

Abmessungen: 190 x 130 x 10 cm

Material: PVC

Zubehör: Keines

Maximale Tragfähigkeit: 260 kg

Aufblasbare Luftmatratze für den Rücksitz

Die aufblasbare Matratze fürs Auto von Zonetech fällt ebenfalls etwas kleiner aus, bringt dafür aber zahlreiches Zubehör in Form von zwei bequemen Luftkissen, einer Tragetasche, Reparatur-Pads, einer Luftpumpe und Ersatzventilen mit. Das Luftbett ist abwaschbar, robust und schnell verwendungsbereit.

Marke: ZONETECH

Abmessungen: 134,62 x 90 cm

Material: PVC

Zubehör: Zwei Luftkissen, Luftpumpe, Ventile, Reparatur-Pads

Maximale Tragfähigkeit: Keine Angabe

Welche Vorteile bietet eine aufblasbare Auto-Luftmatratze?

Eine aufblasbare Luftmatratze ist auf Reisen im Auto ein wichtiger Begleiter – sowohl für Ruhepausen auf langen Autofahrten, zum Schlafen bei Road-Trips sowie beim Camping. Ein bequemes Luftbett schont den Rücken, wenn Sie auf Ihrer Rückbank im Auto oder auf dem Boden eines Campingplatzes schlafen. Luftbetten sind weich und ergonomisch. Sie verursachen weniger Rückenschmerzen, als beim Camping direkt oder mit einer Isolationsmatte oder einem Schlafsack auf der Rückbank beziehungsweise dem Boden zu liegen.

Auch für kurze Pausen zum Ausruhen während einer langen Fahrt ist eine aufblasbare Luftmatratze fürs Auto sehr hilfreich. Sie sorgt für gesteigerte Sicherheit, da Sie erholt weiterfahren. Eine aufblasbare Matratze ist zudem im Transport vergleichsweise leicht und sehr platzsparend, wenn sie nicht aufgepumpt ist. Die meisten Luftmatratzen bestehen aus PVC und sind damit robust und abwaschbar. Mit einer mitgelieferten Luftpumpe ist die aufblasbare Auto-Luftmatratze auf Reisen und beim Camping auch einfach und schnell nutzungsbereit.

Worauf sollte man beim Kauf einer Luftmatratze fürs Auto achten?

Größe: Das erste wichtige Kriterium ist die Größe der Luftmatratze. Je nachdem, in welchem Auto Sie mit der aufblasbaren Matratze reisen möchten und wer darauf schlafen soll, benötigen Sie eine Luftmatratze in einer entsprechenden Größe. Es gibt Modelle für die Rückbank des Autos oder welche, die über den Kofferraum und die umgeklappte Rückbank gelegt werden. Material: Sie sollten überdies Wert auf robustes Material legen, das nicht durch jede scharfe Kante direkt Schaden nimmt.

Luftkammern: Es ist außerdem hilfreich, wenn die Luftmatratze mehrere voneinander unabhängige Kammern hat. So kann das Luftbett flexibler auf eine bestimmte Größe aufgepumpt werden. Und wenn eine der Kammern kaputtgeht, bleiben die anderen intakt.

Pflegeleicht: Eine feuchtigkeitsbeständige Luftmatratze aus abwaschbarem Material ist wichtig, wenn Sie die Auto-Luftmatratze auch beim Camping nutzen möchten.

Welches Zubehör benötigt man für eine Auto-Luftmatratze?

Luftpumpe: Das wichtigste Zubehör, wenn Sie mit einer Auto-Luftmatratze reisen. Die Pumpe ermöglicht es, die Luftmatratze schnell und bequem für die Verwendung bereit zu machen. Oft wird eine Luftpumpe bei Auto-Luftmatratzen mitgeliefert. Die Pumpe wird in der Regel über den Zigarettenanzünder des Autos mit Strom versorgt und pumpt die Luftmatratze üblicherweise in wenigen Minuten auf.

Werkzeug: Ebenfalls nützlich ist es, Werkzeug zum Reparieren der Luftmatratze im Auto bei sich zu haben. Einige Luftmatratzen werden bereits mit Reparatur-Pads geliefert, um kleinere Löcher schnell zu reparieren

