Seit seiner Premiere hat sich der Toyota Yaris (2020) weltweit vier Millionen Mal verkauft. Die neue Generation erhält neben zwei Dreizylinder-Benzinern auch einen überarbeiteten Hybrid-Antrieb mit CVT-Automatik. Das ist der Preis des "Auto des Jahres 2021"!

Der Toyota Yaris (2020) zum Preis ab 15.790 Euro (Stand: März 2021) ist Europas Auto des Jahres 2021. Bei der Wahl verwies er Fiat 500e und Cupra Formentor auf die Plätze. Der Yaris misst fünf Millimeter weniger als der Vorgänger und bleibt mit einer Länge von 3,94 Metern unter der Vier-Meter-Marke – bei Kleinwagen längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Radstand wächst dagegen leicht auf 2,56 Meter an. Deutlich gewonnen hat die Optik des japanischen City-Flitzers: Ein breiter Kühlergrill sorgt in Verbindung mit den optionalen LED-Scheinwerfern für einen selbstbewussten Auftritt. Am Heck ist das auffälligste Designmerkmal eine schwarze Leiste, die sich quer über den Kofferraumdeckel spannt und in die ebenfalls dunkel abgesetzten Rückleuchten übergeht. Das Interieur präsentiert sich aufgeräumter als bisher: Die Bedienung der wichtigsten Fahrzeugfunktionen erfolgt vor allem über den auf den Armaturenträger aufgesetzten und bis zu zehn Zoll großen Touchscreen. In puncto Materialanmutung kann die Verarbeitung bei der ersten Sitzprobe überzeugen. Das Raumangebot des Toyota Yaris (2020) liegt auf gutem Klassenniveau, allerdings schränkt die abfallende Dachlinie die Kopffreiheit der Fondpassagier:innen ein.

Preis des Toyota Yaris (2020) auch mit Hybrid & Automatik

Wie die zuletzt eingeführten Modelle RAV4, Camry und Corolla basiert auch der Toyota Yaris (2020) auf der Plattform namens TNGA (Toyota New Global Architecture). Neben zwei sparsamen Dreizylinder-Benzinern (1,0-Liter mit 71 PS und 1,5-Liter mit 121 PS) steht ein neuer, 116 PS starker 1,5-Liter-Hybridantrieb (ab 19.990 Euro, Stand: März 2021) parat, der effizienter und reaktionsschneller sein soll. Auch eine Automatik-Option steht zur Verfügung. Kund:innen können aus sechs Ausstattungslinien wählen, zum Marktstart gibt es zusätzlich die limitierte "Premier Edition". In der Basisausstattung sind unter anderem elektrisch einstellbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber vorne und Klimaanlage enthalten. Für die Sicherheit sorgen acht Airbags und das sogenannte "Toyota Safety Sense"-Sicherheitspaket mit unter anderem einem Notbremssystem, einem Kreuzungsassistenten, einem aktiven Spurhalte- und Fernlichtassistenten sowie einer Verkehrszeichenerkennung. Der Toyota Yaris steht seit Spätsommer 2020 beim Händler.

