Günstige Kleinwagen bieten eine einfache Möglichkeit, mobil zu sein. Wir haben die günstigsten Kleinwagen, die aktuell in Deutschland beim jeweiligen Hersteller erhältlich sind, in einem Top-10-Ranking aufgelistet (Stand: August 2022).

Mit einem Kleinwagen unter 20.000 Euro ist man für vergleichsweise wenig Geld auf den eigenen vier Rädern unterwegs. Zwar haben weniger Hersteller als noch vor zehn Jahren Kleinwagen in ihrem Repertoire, doch besteht auch 2022 noch eine umfangreiche Auswahl an kleinen Neuwagen. In der Galerie haben wir die zehn günstigsten Kleinwagen zusammengetragen und informieren über den Preis, den Motor und den Verbrauch. Noch günstigere, aber auch kleinere Kleinstwagen haben wir im Ranking der günstigsten Kleinwagen nicht berücksichtigt. Modelle eines deutschen Premiumherstellers befinden sich nicht unter den Top-10. Mit Herstellern wie Hyundai, Skoda, Toyota, Seat oder Peugeot kommen die günstigsten Kleinwagen aus vielen unterschiedlichen Ländern und bieten eine bunte Auswahl. Alle genannten Fahrzeuge sind mit einer Fünfgang-Handschaltung ausgestattet. Ausnahme ist der Mazda2, der über sechs Gänge verfügt. Bei der Motorisierung greifen die Modelle bis auf zwei Ausnahmen auf Dreizylinder zurück und verbrauchen kombiniert laut WLTP-Messung durchweg unter sechs Liter auf 100 Kilometern. Zudem kostet keines der Autos in unseren Top-10 der günstigsten Kleinwagen mehr als 18.000 Euro. Bei der Leistung muss man sich mit Werten von 65 bis 84 PS (48 bis 62 kW) zufriedengeben. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gebrauchtwagentest Zuverlässige Kleinwagen mit wenig Mängeln Die besten Kleinwagen im Überblick

Das Bonus-Malus-System beim Autokauf im Video erklärt:

Günstige Kleinwagen im Top-10-Ranking

Auch interessant: