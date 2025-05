Schon 1869 begannen die Schornsteine der neuen Gasmotorenfabrik Deutz im gleichnamigen Kölner Stadtteil erstmals zu rauchen, denn zu dieser Zeit startete dort die Serienproduktion des von Nikolaus August Otto entwickelten Verbrennungsmotor – Analyse: so steht es um dessen Zukunft. Otto hatte mit seiner Erfindung zwei Jahre zuvor auf der Weltausstellung in Paris den strengen Mitgliedern des Preisgerichts wegen der für die damalige Zeit besonderen Sparsamkeit seiner Maschine vor Begeisterung das Monokel von der Nase rutschen lassen.

Die "Goldene Medaille" für die wirtschaftlichste Antriebsmaschine war die Folge, und der Siegeszug der Verbrennungsmotoren, anfangs noch als Stationärmotor für Handwerk, Gewerbe und Kleinindustrie, begann. Dennoch sollte es noch 155 Jahre dauern, bis Toyota die aktuelle Version unseres Testwagens auf den Markt brachte, einen Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 130 mit einer Systemleistung von 130 PS (96 kW).

Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 130 leistet im Verbund 130 PS (96 kW)

Schauen Sie auf unsere Zeitkapsel, Herr Otto! Ein modernes, wenngleich kleines Automobil. Sein Motor hat drei Zylinder statt nur einen, wie der Ihre. 1490 ccm beträgt das Hubvolumen zusammengerechnet. Das Aggregat leistet 92 Pferdestärken (68 kW) und arbeitet nach dem Atkinson-Prinzip. Dabei schließen die Einlassventile viel später als seinerzeit bei Ihrem Aggregat am unteren Totpunkt. Damit das funktioniert, ist die Einlassnockenwelle phasenverstellbar. So lässt sich der Füllgrad des Zylinders bedarfsabhängig variieren und man reduziert Verbrauch sowie Schadstoffe.

Deswegen gibt es zusätzlich auch noch einen E-Motor, der in die Antriebseinheit integriert ist. Sie müssen wissen: In unserer Zeit erwärmt sich die Erdatmosphäre, und wir müssen CO2 einsparen. Trotzdem gibt es genug Leistung. Der Verbrenner liefert die bereits genannten 92 PS, der E-Motor bietet 62 kW, was 84 PS entspricht. So kommen am Ende 130 PS (96 kW) zusammen. Ihr damaliger Technischer Direktor Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach – seinerzeit Leiter Ihres Konstruktionsbüros – würden staunen.

Test: Fond und Kofferraum Kleinwagen-typisch eng bemessen

Ja, die selbsttragende Karosserie ist klein und nicht zu vergleichen mit jener der ausladenden Benzinkutschen, die erst Jahrzehnte nach Ihrem Tod in Mode kamen. Aber auch das müssen Sie wissen: Heute fahren Millionen Automobile über unsere Straßen. Das macht den Verkehrsraum knapp. Innen sitzt man trotzdem kommod. Sportsitze gibt es vorn, die den Körper prima abstützen. Nicht gerade praktisch: Deren Lehnen lassen sich nicht stufenlos einstellen, wie es bei vielen Fahrzeugen heute üblich ist.

Hinten müssten die würdevollen Damen und Herren Ihrer Zeit beim Einsteigen Contenance wahren, denn Hüte und Zylinder sind abzunehmen, da die Kopffreiheit sehr begrenzt ist. Doch trösten Sie sich, Herr Otto, auch unsere Zeitgenoss:innen müssen je nach Größe die Köpfe einziehen. Kofferraumvolumina messen wir heutzutage in Litern, beim getesteten Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 130 sind es 286. Das passt gerade mal für zwei Getränkekisten. Aber man kann die Rücksitzlehne umlegen, dann sind es immerhin 768 l – schon besser für größere Einkäufe.

Foto: Frank Ratering

Fahreindruck: Komfortabel, bei Leistungsabruf aber laut

Nun möchten Sie sicher auch noch wissen, wie ein solches Automobil fährt. Gern. Und Sie werden staunen, denn wir rollen an Ihren ehemaligen Fabrikhallen entlang, die teilweise verfallen. Den Straßen ringsherum geht es nicht besser. Hier kann der kleine Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 130 beachtlichen Komfort aufweisen. Seine Federn und Stoßdämpfer absorbieren viele, wenn auch nicht alle Stöße von der Fahrbahn. Hin und wieder wippt die Karosserie auf Bodenwellen. Das gilt auch auf Landstraßen und Autobahnen, auf denen wir nun unterwegs sind. Das sind "kreuzungsfreie Fernstraßen", wie es amtlich heißt. Hier kann der Toyota zeigen, was er kann.

Wenn Sie Gas geben, zeigt er insbesondere in den mittleren Drehzahlen viel Zugkraft – es geht zügig voran. Etwas störend ist die Geräuschentwicklung. Das kommt vom Getriebe, das die Übersetzung stufenlos variiert, geregelt durch mehrere Stirnradstufen und einen Planetensatz. Ein mechanisches Wunderwerk. Bei Vollgas verharrt der Motor bei konstant 5500 Umdrehungen, während das Auto zügig Fahrt aufnimmt. Das ist im Test etwas störend für die Ohren. In 10,5 s sind 100 km/h erreicht. Das liegt zwar über der Werksangabe von 9,2 s, aber was solls. Mit maximal 175 km/h Höchstgeschwindigkeit muss sich der Yaris nicht verstecken. Sagen Sie das mal Ihrem Mitarbeiter Herrn Daimler, dessen Motor-Straßenwagen von 1892 gerade mal 18 km/h schaffte …

Und wenn Sie im Überlandverkehr unterwegs sind, folgt der kleine Wagen behände den Lenkbefehlen. So kann man prima durch die Kurven sausen. Und wenn Sie der Hafer sticht, Herr Otto, und Sie es übertreiben, kommt ein elektronisches Stabilitätsprogramm punktgenau zum Einsatz – ein Schleuderschutz, der Motorleistungen wegregelt und einzelne Räder abbremst, sodass Sie in Kurven oder beim plötzlich nötigen Ausweichen in der Spur bleiben. Sie hätte garantiert ihre Freude. Auch an der Tankstelle, wo sich zeigt, dass der Toyota gerade einmal 5,0 l Superbenzin pro 100 km braucht. Fahren Sie sehr zurückhaltend über Land, kommen Sie mit 4,5 l aus. Pressierts dagegen, müssen Sie mit knapp sieben Litern für diese Distanz rechnen. Das ist nach unseren Maßstäben vorbildlich.

Hoher Einstiegspreis, aber bis zu 15 Jahre Garantie

Sie denken, dass ist alles bestimmt teuer? Sie haben recht. Mindestens 31.900 Euro sind nötig, umgerechnet in Ihre Währung sind das über sechs Millionen Taler. Überlegen Sie mal: Für Ihr Fabrikgelände in Deutz zahlten sie lediglich 14.000 Taler … Allerdings glaubt der Hersteller an die Haltbarkeit der Technik seines von uns getesteten Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 130 und gibt, wenn Sie den Wagen regelmäßig in einer Werkstatt nach Vorschrift inspizieren lassen, eine Garantie von bis zu 15 Jahren oder 250.000 km. Tja, Herr Otto, Automobile dieser Art sind heute für uns selbstverständlich. Das wären Sie allerdings nicht, wenn Sie seinerzeit nicht gewesen wären. Dafür unseren aufrichtigen Dank!

Technische Daten und Messwerte des Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 130