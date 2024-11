Yaris glänzt durch Sparsamkeit

Die 2020 eingeführte vierte Generation des Toyota Yaris schont an der Zapfsäule und in der Werkstatt den Geldbeutel.

Wer auf der Suche nach einem gebrauchten Kleinwagen mit praktischen Qualitäten ist, muss nicht immer nur bei den europäischen Herstellern schauen. Auch ein Toyota Yaris hat einiges zu bieten. Was für und gegen einen Gebrauchtkauf spricht!

Positiv Zuverlässig und mit ordentlicher Verarbeitung, als Hybrid sparsam, gut ausgestattet, Garantie Negativ Hohe Preise, kleiner Laderaum, wenig Schulterfreiheit, schwache Basisvariante

Toyota Yaris: Ein Raumwunder ist dieser Gebrauchte nicht

Mit nur 3,94 m Länge ist der 2020 neu aufgelegte Toyota Yaris natürlich kein Raumwunder – der Laderaum fasst 268 bis 768 l. Immerhin verfügt der kleine Japaner aber über vier Türen, was im Alltag einiges erleichtert. Seine wahren Stärken liegen allerdings auch als Gebrauchtwagen beim Sparen: die sprichwörtliche Zuverlässigkeit von Toyota und der geringe Kraft­stoffkonsum der Hybrid-Variante. Auf der Rückbank hält sich der kleinwagenübliche Schrecken übrigens in Grenzen: Die Bein- und Kopffreiheit liegt auf dem Niveau des ein oder anderen ausladenderen Konkurrenten. Die Schulterfreiheit ist wegen der geringen Innenraumbreite im oberen Bereich allerdings nicht so großzügig. Auch in der ersten Rei­he geht es ähnlich zu.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Toyota GR Yaris (2024) im Fahrbericht (Video):

Modernisiertes Infotainment mit haptischen Tasten

Mit dem Wechsel zur vierten Generation des Toyota Yaris hat man versucht, den Innenraum weniger billig wirken zu lassen – mit Erfolg. Hart­plastik ist stellenweise zwar nach wie vor zu finden, je nach Ausstattung kaschiert Toyota dies jedoch mit dem Einsatz von Farbe. Und das sieht sogar ganz peppig aus. Auch in Sa­chen Multimedia hat man – wie bei einigen anderen Modellen – einen großen Sprung nach vorn gemacht und setzt dabei gleichzeitig auf haptische Schalter. Bei einem Gebrauchtkauf sollte man nach etwas Einarbeitungszeit mit dem Infotainment klarkommen.

Auch interessant:

Sparsame Antriebe

Insgesamt ist der Toyota ordent­lich ausgestattet und punktet bereits in der Basisversion (72-PS-/53-kW-Hybrid) mit Klimaanlage und einer geteilt umlegbaren Rücksitzlehne. Sportlichen Ambitionen wird natürlich nur der fulmi­nante GR Yaris mit dem 280 PS (206 kW) starken 1,6-l-Dreizylinder gerecht, ab etwa 100 PS (74 kW) ist man in einem Auto dieser Größe aber ordentlich motorisiert. Mehr Fahrspaß bietet der Yaris allerdings mit 125 PS (92 kW). Seine Sparstärken spielt der Toyo­ta mit dem 116 PS (85 kW) starken Vollhybrid maximal aus, der im Stadtver­kehr meist elektrisch unterwegs ist. Im Test mit Volllastanteil kam der Asiate auf überschaubare 5,9 l Super pro 100 km.

Zwar ist ein Kleinwagen keine Zugmaschine, doch wer mit dem Toyota Yaris einen Anhänger ziehen möchte, kann es bis zu einer Anhängelast von 750 kg tun – der Hybrid darf allerdings nur 450 kg ziehen. Bei der erlaubten Stützlast – wichtig für den beliebten Fahrradträger – bietet er 50 kg.

Neben dem geringen Verbrauch ist auch die Toyo­ta Relax Garantie kostensenkend: Nach jeder Ins­pektion in einer Vertragswerkstatt erneuert sich die Garantie wieder für ein Jahr – bis 15 Jahre ab Erst­zulassung oder 250.000 km, selbst wenn der Wagen zwischen­durch in einer freien Werkstatt gewartet wurde. Und auch sonst ist der Toyota Yaris ein zuverlässiger Be­gleiter. Die einzige Prüfkategorie, in welcher der Toyota bei der GTÜ-Hauptuntersuchung nicht überdurchschnittlich gut abschneidet, ist "Licht/Elektrik" (siehe Bild 10).