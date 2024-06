Überarbeiteter GR Yaris ab 47.490 Euro

Der aktuell wildeste Kompaktsportler erhält jetzt noch mehr Wumms: Das Toyota GR Yaris Facelift (2024) weiß mit mehr PS, neuem Innenraum und einer Automatik für einen noch brachialeren 0-100 km/h-Ritt zu überzeugen. Der Preis steigt deutlich!

Preis: Toyota GR Yaris Facelift (2024) ab 47.490 Euro

Das Toyota GR Yaris Facelift (2024) hätten sie lieber Evo nennen sollen, denn hinter dem aufgefrischten Allradmonster stecken bei Weitem nicht nur neue Scheinwerfer und ein größerer Infotainmentscreen. Vielmehr hat Toyota tief in den Performance-Sack gegriffen und den Über-Yaris an allen Ecken und Enden noch ein bisschen schärfer gewetzt. In Anbetracht der umfangreichen Verbesserungen war eine Preissteigerung zu erwarten. Diese fällt allerdings überraschend deftig aus, steigt sie doch von den 34.000 Euro des Vorgängers auf 47.490 Euro für den Handschalter und 49.990 Euro für die Automatik (Stand: Juni 2024). Der Verkaufsstart erfolgt im Juli 2024.

Der Toyota GR Yaris (2024) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Mehr PS, mehr Nm und Automatik-Option

Als wären 261 PS (192 kW) und 360 Nm in einem 1,6 l großen Dreizylinder nicht schon genug, haben die Japaner:innen im Toyota GR Yaris Facelift (2024) weitere 19 Pferde und 30 Nm gefunden. Ein verstärkter Ventiltrieb, höherer Einspritzdruck, leichtere Kolben und das nun serienmäßige Kühl-Performance-Paket tragen ihren Teil bei zum nun 280 PS (206 kW) und 390 Nm starken Kleinwagen. Für alle, denen es auf der Nordschleife auch auf die letzten Zehntel ankommt, hat Toyota außerdem eine optionale Achtstufen-Automatik eingeführt. Zwar nennt die Marke noch keine 0-100 km/h-Messwerte, aber flotte Gangwechsel und eine engere Getriebeübersetzung des Wandlers dürften inklusive der gestiegenen Power die bisherige Sprintzeit des Handschalters von 5,5 s locker unterbieten.

Exterieur: wettbewerbsorientiertere Karosserie

Beim ersten Blick auf das Toyota GR Yaris Facelift (2024) fällt die martialischere Front mit großen seitlichen Lufteinlässen auf. Durch das Kühlergitter blitzt der Schriftzug des permanenten Allradantriebs GR-Four hindurch. Um Reparaturen nach Frontschäden zu vereinfachen, hat Toyota den unteren Stoßfänger zweigeteilt konstruiert. Am Heck wanderte die dritte Bremsleuchte vom Dachspoiler in den neuen, durchgezogenen Rückleuchtenverbund. Dadurch lassen sich andere Spoiler unkomplizierter montieren – ein Vorteil beim Tuning wie für Rennfahrende gleichermaßen. Auch die Nebel- und Rückfahrscheinwerfer sitzen nun aufprallsicher an der Kofferraumklappe. Die Maße von 3995 mm Länge, 1805 mm Breite und 1455 mm Höhe bleiben unverändert.

Interieur: Neues Armaturenbrett, bessere Sitzposition

Im Innenraum geht das Toyota GR Yaris Facelift (2024) völlig neue Wege, wie der Blick auf das Armaturenbrett beweist: Statt am leicht modifizierten Cockpit der braven Yaris-Brüder festzuhalten, hält ein fahrerorientierter Verbund aus Mittelkonsole und Instrumenten Einzug. Dieser erinnert nicht nur an das Layout von reinrassigen Rennwagen, sondern soll sich auch ähnlich intuitiv und sogar mit nachträglich montierten Renngurten bedienen lassen. Auf der Beifahrerseite wächst das Ablagefach, um mehr Platz für Zeitnahme-Equipment oder einen zusätzlichen Bildschirm zu schaffen. Apropos Bildschirm: Hinter dem Lenkrad informiert nun ein 12,3 Zoll großes Instrumentendisplay in zweckmäßigem Motorsport-Design über alle relevanten Fahrdaten. Erfreulich: Die bislang viel zu hoch montierten Sitze wandern im Facelift 25 mm in Richtung Straße.

Assistenzsysteme: Optionaler Totwinkelwarner

Fahrassistenten spielen bei einem so ausgeprägten Fahrauto wie dem Toyota GR Yaris Facelift (2024) eine untergeordnete Rolle. Serienmäßig an Bord ist die neueste Generation des Toyota Safety Sense, das unter anderem Kollisionswarner, Spurhalteassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Verkehrszeichenerkennung. Optional ist außerdem ein Totwinkelwarner erhältlich.

Fahreindruck: Mit dem Facelift noch ein Level höher

Der erste Toyota GR Yaris war eine Demonstration, wozu ein Kleinwagen fähig ist. Die Neuauflage ist eine echte Sensation: Mehr Rallye-Technik und -Gefühl lassen sich kaum mit einer Straßenzulassung realisieren. Das macht Hoffnung, dass Toyota den Gazoo-Racing-Gedanken (GR) auch noch in andere Produkte transformiert.

Von Michael Godde