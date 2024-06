Wildes Schneetreiben im neuen GR

Am Heck wanderte die dritte Bremsleuchte vom Dachspoiler in den neuen, durchgezogenen Rückleuchtenverbund.

Toyota legt bei seinem Kraftzwerg mächtig Hand an und bringt nach vier Jahren das neue Toyota GR Yaris Facelift (2024) an den Start. Wir hatten bereits die Möglichkeit, den wilden Japaner auf einer ersten Testfahrt zu bewegen – artgerecht, versteht sich.

Während andere Hersteller an ihren übersteigerten Egos scheitern und aufgrund strategischer Fehleinschätzungen von einer Krise in die nächste stolpern, erklimmt Toyota mit Ruhe und Pragmatismus wieder als größter Hersteller auf unserem Globus den Thron der Autowelt. Auf der anderen Seite kann Toyota durchaus emotionale Highlights setzen – wie mit dem 2020 als Überraschungsstar ins Rampenlicht gedrifteten GR Yaris. Und mit der aktuellen Überarbeitung des Kraftzwergs nach nur vier Jahren legt Toyota noch einmal mächtig nach. Das neue Toyota GR Yaris Facelift (2024) ist so etwas wie die Straßenversion der aktuellen Rallyeautos der Marke. Der japanische Hersteller präsentiert den GR daher auch im artgerechten Umfeld auf vereisten Pisten im frostigen Finnland. Hier oben wurde er entwickelt, hier ist er zu Hause. Die erste Wertungsprüfung in Form einer ersten Testfahrt kann also beginnen.

Testfahrt: Neuer Toyota GR Yaris (2024) mit spielerischem Antrieb

Ein leichter Impuls über Lenkung und Gas, und das neue Toyota GR Yaris Facelift (2024) treibt quer in die erste Kehre, krallt sich griffig ins Eis und folgt dem bestellten Winkel mit faszinierender Leichtigkeit – ganz so, als wäre der Tanz über das Eis das Leichteste der Welt. Während bei der Konkurrenz im Kompaktsegment Quersperren oft durch radselektive Bremseingriffe simuliert werden und mechanische Sperren höchstens an einer Achse der Dynamik zuspielen, nutzt der GR Yaris neben dem Verteilergetriebe und dem hinteren Differenzial mit elektronisch gesteuerter Mehrscheibenkupplung auch noch je ein Torsendifferenzial pro Achse. Diese beiden gehören – anders als beim Vorgänger – nun zur Serienausstattung und arrangieren damit bei unserer ersten Testfahrt einen unvorstellbar spielerischen Vortrieb.

Tanzte der erste GR Yaris mit 261 PS (192 kW) und 360 Nm über die Pisten, tobt die Neuauflage dank ihres überarbeiteten 1.6-l-Triebwerks mit bissig anreißenden 280 PS (206 kW) und wunderbar kontrollierbaren, für einen kleinen Dreizylinder-Turbo unverschämt fülligen 390 Nm bemerkenswert unangestrengt über das Eis. Eine eigens für ihn entwickelte Achtstufen-Automatik sorgt dafür, dass die Person am Steuer von der Schaltarbeit entbunden ist und die Hände sich auf die Kurswahl konzentrieren dürfen.

Neue, tiefere Sitzposition und neues Armaturenbrett

Dass das neue Toyota GR Yaris Facelift (2024) nicht einfach nur ein heißer Yaris ist, wird beim Blick auf die Karosserie deutlich, die dreitürig und mit nach hinten flacher auslaufendem Dach dem GR vorbehalten ist. Vom zivilen Bruder übernimmt der GR nur die Front, die hintere Achskonstruktion ist GR-eigen und vom Corolla abgeleitet. Bei der Neuauflage wurde auch die Bodengruppe überarbeitet. Der perfekt anliegende Sportsitz rückt uns nun auf unserer ersten Testfahrt in eine sportlich tiefe Position. Die dazu neu arrangierte Lenkradposition, das neu gestaltete Armaturenbrett und der für eine unversperrte Sicht anders platzierte Innenspiegel schaffen endlich echtes Sportwagenflair.

Zudem hat Toyota das Fahrwerk konsequenter angebunden sowie Federraten und Stoßdämpfer für eine noch intensivere Fahrzeugkontrolle neu austariert. 13 Prozent mehr Schweißpunkte und 24 Prozent mehr Strukturkleber machen die leichte Karosserie noch steifer als bisher. Davon profitieren die Rückmeldung der Lenkung und das Feedback von Antrieb und Fahrwerk, was den Yaris 2.0 deutlich erwachsener wirken lässt, ohne seinen Spieltrieb nur einen Millimeter zu beschneiden. Seit der Markteinführung im Jahr 2020 wurden in Europa mehr als 18.000 Fahrzeuge verkauft. Auch wenn es noch keinen offiziellen Preis gibt, stehen die Kund:innen bereits Schlange, weil sie wissen, dass es in diesem Format nichts Vergleichbares gibt.

Technische Daten des Toyota GR Yaris (2024)

AUTO ZEITUNG 08/2024 Toyota GR Yaris Technische Daten Motor 3-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1618 cm³ Antrieb 6-Gang; manuell; Allrad Leistung 206 kW/280 PS Max. Drehmoment 390 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 3995/1805/1455mm Leergewicht 1280 kg Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) k.A. Höchstgeschwindigkeit k.A. Verbrauch auf 100 km k.A. Kaufinformationen Grundpreis k.A. Marktstart Herbst 2024 Alle Daten Werksangaben