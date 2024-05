Vollhybrid

Vollhybride – hier im Test – zielen darauf ab, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und die Effizienz zu maximieren. Im Kern kombinieren sie einen Verbrennungsmotor mit einem oder mehreren Elektromotoren, die von einer Batterie gespeist werden, wodurch ein optimierter Betrieb sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn ermöglicht wird. Im Gegensatz zu Mildhybriden, die den Verbrennungsmotor lediglich unterstützen, können Vollhybride für kurze Strecken rein elektrisch fahren, was CO2-Emissionen reduzieren kann. Die Energie, die beim Bremsen entsteht, wird durch regeneratives Bremsen zurückgewonnen und zum Aufladen der Batterie verwendet, was die Effizienz weiter erhöht. Fahrzeuge dieser Kategorie sind besonders in städtischen Gebieten beliebt, da sie die Vorteile von Elektrofahrzeugen nutzen, ohne dabei auf eine externe Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein.