Preis: VW Polo Facelift (2021) ab 20.000 Euro

Das VW Polo Facelift (2021) ist in der Basis zu einem Preis von 19.835 Euro erhältlich. Neu mit dem Facelift: die Ausstattungslinien. Statt zuvor Trendline, Comfortline und Highline heißen sie nun Polo, Life, Style sowie R Line, zeigen sich teilweise aufgewertet und in der Optionsvielfalt gestrafft. Die beliebte R Line ist außerdem kein Ausstattungspaket mehr, sondern eine eigenständige Ausstattungslinie auf Augenhöhe mit dem Topmodell Style. Separiert von den Ausstattungslinien rollt das sportlichere Modell Polo GTI ab 35.450 Euro an die Startlinie (alle Preise: Stand Juni 2025, hier weitere Infos zum Polo GTI).

Antriebe: Angebot gestrafft

Der seit 2020 nicht mehr erhältliche 1,6-l-Turbodiesel entfällt mit dem VW Polo Facelift (2021) ebenso wie der 150 PS (110 kW) starke 1.5 TSI. Die Antriebe bestehen durchweg aus 1,0-l-Dreizylinder-Benzinern (80, 95, 116 PS bzw. 59, 70, 85 kW), wobei die 95-PS-Variante optional und die 116-PS-Version serienmäßig auf das Siebengang-DSG setzt. Der Gasantrieb war nach Einführung des Facelifts noch erhältlich, wurde aber seitdem gestrichen. Von Hybrid- oder Elektro-Varianten gibt es keine Spur.

Exterieur: LED-Beleuchtung serienmäßig

Das VW Polo Facelift (2021) brachte neue Stoßfänger, modifizierte Scheinwerfer sowie in die Heckklappe ragende Rückleuchten. Serienmäßig erscheint der überarbeitete Polo vorne wie hinten in LED-Technik. Optional stehen die "IQ Light" getauften Matrix-Scheinwerfer in der Preisliste. Sie geben sich an den LED-Streifen im Kühlergrill zu erkennen. Mit den Außenmaßen von 4053 mm in der Länge, 1751 mm in der Breite und 1446 mm in der Höhe nähert sich der Polo seinem großen Bruder Golf an. Unter den acht wählbaren Lackierungen befinden sich die vier neuen Farben Ascot Grey, Rauchgrau, Kings Red und Vibrant Violet. Bei den Farben Rot, Weiß, Silber und Blau kann sich die Kundschaft für ein schwarz abgesetztes Dach entscheiden.

Interieur: Polo Facelift wird digital

Den auch beim Kleinwagen verwendeten Modularen Infotainment-Baukasten MIB3 kennen wir vom Golf. Analoge Anzeigen im Innenraum sind damit passé, serienmäßig blickt man beim VW Polo Facelift (2021) auf das digitale Cockpit. Je nach Ausstattung ist die kabellose Apple CarPlay- sowie Android Auto-Ingetration aufpreispflichtig. Standardmäßig an Bord ist dafür ein Multifunktionslenkrad, das auf die unvorteilhaften Touchslider mancher VW-Baureihen verzichtet – ganz im Gegensatz zur optionalen Climatronic. Nur die einfache Klimaanlage setzt auf Schalter. Der Kofferraum fasst 351 bis 1125 l Ladung.

Assistenzsysteme: Umfangreiche Ausstattung

Technisch groß gibt sich der VW Polo Facelift (2021) bei den Assistenz- und Sicherheitssystemen: Serienmäßig hat der Kleinwagen unter anderem die Umfeldbeobachtung "Front Assist" samt City-Notbremsfunktion an Bord. In der Zubehörliste stehen etwa Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, die den Polo teilautomatisiert bis 210 km/h führen, bremsen und beschleunigen. Ebenfalls verfügbar sind Ein- und Ausparkassistent, Spurwechselassistent und Rückfahrkamera.

VW Polo Facelift (2021) im Crashtest

Euro NCAP hat das VW Polo Facelift (2021) gegen die Wand gefahren – und kommt auf das Ergebnis fünf von fünf Sternen. Positiv hebt die Prüforganisation den Erwachseneninsassenschutz hervor (94 Prozent). Auch beim Schutz von Kindern ist der Polo mit einem Ergebnis von 80 Prozent der möglichen Punkte erfolgreich. Beim Fußgängerschutz (schlechtere Ergebnisse im Bereich der Windschutzscheibe) und bei den Assistenzsystemen kommt der Kleinwagen aus Wolfsburg lediglich auf durchschnittlich gute Werte von jeweils 70 Prozent.

Fahreindruck: Polo strebt eine Klasse höher

Eine gelungene Geräuschdämmung und ein sattes Fahrgefühl bescheren dem VW Polo einen klasse Fahrkomfort – dank bester Feinabstimmung fühlt er sich fast schon wie ein Kompakter an. Auch von schwerer Beladung zeigt sich das Sportfahrwerk völlig unbeeindruckt.

Von Sven Kötter