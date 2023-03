Mit dem Toyota RAV4 Facelift gibt es 2022 eine Überarbeitung auf Raten: Toyota führte zunächst die Ausstattungslinie "Adventure" mit neuem Design ein. Im Juli 2022 folgt die Überarbeitung des Innenraums. Das wissen wir zu den Preisen und den Hybrid-Versionen.​

Im ersten Halbjahr 2022 startete das Toyota RAV4 Facelift (2022) – zu einem Preis ab 37.490 Euro (Stand: Juli 2022). Das weltweit meistverkaufte SUV erhielt einige optische und technische Neuerungen. Unter anderem bekommen alle RAV4 neu gestaltete LED-Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht und LED-Nebelscheinwerfer. Exklusiv für die neue Adventure-Ausstattungslinie sind dagegen die neuen Stoßfänger in Land Cruiser-Optik mit Unterfahrschutz und einem komplett schwarz gehaltenen Kühlergrill. Auch die optionale Zweifarblackierung in "Urban Khaki" und "Dynamic Grey" ist nur für den Adventure erhältlich – und soll ein Tribut an den Land Cruiser FJ40 sein. Der Innenraum erhält ebenfalls ein paar Hingucker, die so nur im Adventure verfügbar sind. Dazu zählen die gesteppten Kunstledersitze mit Dreiecks-Design und die orangen Kontrastnähte. Standard für den Adventure: das AWD-i genannte, intelligente Allradsystem mit einem zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse sowie einer leicht gesteigerten Systemleistung von 222 PS (163 kW) im Vergleich zum Toyota RAV4 Facelift (2022) mit Vorderradantrieb. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die Neuerungen im Innenraum des Toyota RAV4 Facelift (2022)

Mitte 2022 erhält das Toyota RAV4 Facelift schließlich auch größere Neuerungen für den Innenraum. So gibt es ab Juli 2022 einen größeren, nun 10,5 Zoll großen Touchscreen inklusive Cloud-basierter Navigation und ab der zweiten Ausstattungslinie digitale Instrumente auf einem 12,3-Zoll-Bildschirm. Das obligatorische Smart Services-Paket für vier Jahre kostenlos gehört ebenfalls dazu. Die Smartphone-Anbindung übernehmen die bekannten Schnittstellen Android Auto und Apple CarPlay. Erstmals ist nun ein natürlicher Sprachassistent integriert, der sich um allerlei Fahrzeugeinstellungen kümmern kann. Abseits des RAV4 hält man über die MyT-App Kontrolle über zahlreiche Fahrzeugparameter oder kann das Auto auch fernentriegeln, etwa wenn der Paketdienst ein Paket ins Auto legen soll. Der Beifahrersitz ist im Toyota RAV4 Facelift (2022) elektrisch verstellbar, die Innenbeleuchtung strahlt in energiesparendem LED-Licht, die Fensterheber sind illuminiert und USB-C-Ports ersetzen die alten Anschlüsse.

Die Hybrid-Versionen des Toyota RAV4 Facelift (2022)

An der Motorisierung ändert sich mit dem Toyota RAV4 Facelift (2022) nichts. Das SUV wird in Deutschland auch weiterhin von dem bekannten Vollhybrid-Antrieb befeuert, der aus einem 2,5-Liter-Vierzylinder (178 PS/131 kW), der im Atkinson-Zyklus arbeitet, und einem Elektromotor (88 kW/120 PS), der an der Vorderachse wirkt, besteht. Die Systemleistung beträgt 218 PS (160 kW). Modelle mit dem AWD-i Allradantrieb – so wie der RAV4 Adventure (2022) – haben einen zweiten Elektromotor, der bei Bedarf die Hinterräder antreibt und die Systemleistung auf 222 PS (163 kW) steigert. Der Verbrauch liegt beim Allrad-RAV4 laut WLTP-Messung bei 5,7 Litern auf 100 Kilometern, und damit um 0,1 Liter niedriger als beim Fronttriebler. Der Allrad-Hybrid darf bis zu 1650 Kilogramm Anhängelast ziehen, mehr als doppelt so viel wie ein Standard-RAV4 mit Vorderradantrieb. Weiterhin verfügbar ist beim Toyota RAV4 Facelift (2022) zudem der Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 306 PS (225 kW), der den 2,5-Liter-Benziner mit 185 PS (136 kW) nutzt. 75 Kilometer rein elektrische Reichweite und ein Durchschnittsverbrauch von lediglich einem Liter auf 100 Kilometern nach WLTP sollen so möglich sein.

