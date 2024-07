Rollendes Smart Home mit Naturmaterialien

Moderne Konnektivität trifft auf naturnahe Materialien: Der Hymer Yosemite (2023) kommt mit viel Funktionalität zu einem recht selbstbewussten Preis. Das ist die Ausstattung des Kastenwagens!

Preis: Hymer Yosemite (2023) ab 76.000 Euro

Die Klasse der Sechs-Meter-Camper ist sehr beliebt: Viele Hersteller buhlen hier um Kund:innen, die Vorteile liegen auf der Hand. Kastenwagen mit diesen Maßen sind gerade noch kurz genug, um auch in der Stadt zurechtzukommen, bieten aber deutlich mehr Platz im Interieur als die kurzen Fiat Ducato-Campervans mit 5,40 m Länge. Beim oberschwäbischen Campinghersteller Hymer setzt man daher auf den italienischen Transporter mit mindestens 5,99 m Länge und baut mit dem Hymer Yosemite (2023) eine spannende Reisebegleitung, die mit kleinen Details deutlichen Mehrwert schafft. Mit 76.000 Euro (Stand: Juli 2024) ist der Preis selbstbewusst gewählt. Dafür bietet der Kastenwagen aber auch ein gehobenes Ambiente im Segment.

Innenraum: Naturmaterialien treffen auf Smart Home

Mit dem Hymer Yosemite (2023) sowie den anderen Campervans auf Fiat Ducato-Basis (Ayers Rock, Grand Canyon und Yellowstone) bieten die Bad Waldseer:innen bereits ab Werk einiges an Konnektivität. Das bezieht sich nicht nur auf das Cockpit, wo auf Wunsch Fiats Zehn-Zoll-Touchscreen samt Smartphone-Anbindung eingebaut wird, sondern auch auf den Wohnraum. Der Kastenwagen ist ein rollendes "Smart Home", das sich per Hymer Connect App mit dem Handy oder mit einem sieben Zoll großen Touchscreen im Wohnraum bedienen lässt. Neben der Anzeige von Füllständen und Fahrzeuginformationen, lassen sich über die App auch Licht, Heizung und Klimaanlage sowie die (optionale) SAT-Anlage steuern. Auch Informationen über Serviceintervalle, Standort und die gefahrene Route bietet die App.

Daneben ist die Ausstattung des Yosemite vor allem durch den großflächigen Einsatz von "Echtmaterialien" geprägt. Im Innenraum sind etwa Kork, Leder oder Keramik zu finden. Die Dinette ist edel mit Holz vertäfelt. Bei 5,99 m fällt die Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch zum Bettumbau recht kompakt aus. Die Zweier-Sitzbank (optional mit Isofix-Befestigungspunkten) ist in Fahrtrichtung gestellt, die Fahrerkabinen-Sitze sind drehbar.

Dahinter befindet sich das Kompaktbad mit Klappwaschbecken, Kassettentoilette und integrierter Dusche samt Brause mit Saugfuß. Insgesamt stehen 110 l Frischwasser zur Verfügung. Der Abwassertank fasst 95 l, beide Tanks sind beheizt im Unterflur montiert. Für Warmwasser sorgt die Truma Combi 4 Gasheizung (4 kW) mit Zehn-Liter-Wasserboiler. Optional bietet Hymer eine leistungsstärkere Dieselheizung (6 kW) an.

Gegenüber des Bads, an der Beifahrerseite des Kastenwagens, steht der Küchenblock mit 70-l-Kühlschrank an der Kopfseite. Die Tür des Kompressor-Kühlschranks lässt sich beidseitig öffnen und ist so auch von außen zugänglich. Die übrige Küchenausstattung ist sehr klassentypisch: Der Zweiflammen-Gaskocher und Spüle bilden eine Einheit aus Edelstahl, die Arbeitsfläche lässt sich durch einen Klappmechanismus erweitern.

Im Heck stehen zwei Längs-Einzelbetten mit herausnehmbarem Mittelteil bereit. Sollte das nicht genügen, lässt sich der Yosemite mit einem elektrisch entriegelbaren Aufstelldach um zwei Schlafplätze erweitern.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Um das Basisfahrzeug Fiat Ducato versammelt sich eine ganze Gruppe verschiedener Kastenwagen-Grundrisse bei Hymer, darunter auch der Hymer Yosemite (2023). Der 5,99 m lange Campervan wird ab Werk mit dem 2,2-l-Turbodiesel von Fiat mit 140 PS (103 kW) ausgeliefert. Serienmäßig ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe angeflanscht, gegen Aufpreis übernimmt die komplett neuentwickelte Fiat-Achtgang-Automatik aus dem Ducato-Facelift (2024) die Schaltarbeit. Wer mehr Leistung wünscht, kann auch die 180 PS (132 kW) starke Ausbaustufe des Vierzylinders ordern, welche serienmäßig mit dem Automatikgetriebe ausgeliefert wird. Das Chassis ist standardmäßig auf 3,5 t ausgelegt, eine Auflastung auf maximal vier Tonnen ist optional ebenfalls möglich.

Die Serienausstattung des Ducato umfasst neben einer elektrischen Parkbremse und einem Tempomaten auch eine manuelle Klimaanlage. Während andere Campinghersteller den 90-l-Dieseltank in einem Paket verstecken, ist er beim Hymer Yosemite bereits ab Werk an Bord. Wer auf Details wie eine Klimaautomatik, Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen oder Digitalcockpit wert legt, muss die Ausstattungslinie "Plus" wählen, ab "Premium" sind dann auch LED-Scheinwerfer und das Automatikgetriebe serienmäßig im Wohnmobil. Assistenzsysteme sind dagegen bei jeder Ausstattungslinie ein aufpreispflichtiges Extra, das in einem Paket aus Notbrems-, Spurhalte-, Fernlicht- und Totwinkelassistent samt Einparkhilfe, Licht- und Regensensor sowie intelligenter Geschwindigkeitsregelanlage zusammengefasst wird.

Fahreindruck: Gute Manieren

Dank der guten Manieren des Hymer Yosemite vergehen lange Fahrten im Nu. Der kräftige 2,2-l-Turbodiesel des Fiat Ducato mit 140 PS (103 kW) schnurrt mit sonorem Ton, die Neunstufen-Automatik (Anm.: Vorfacelift) macht Schaltarbeit überflüssig, und das sauber abgestimmte Fahrwerk des 3,5-Tonners verblüfft selbst routinierte Kastenwagen-Reisende mit Sanftmut – sofern man den Fülldruck der Reifen auf "Komfort" eingestellt hat. Dazu lässt sich der Kastenwagen mit 5,99 m Länge mit etwas Umsicht beinahe wie ein normaler Pkw um enge Kurven dirigieren.

Von Martin Urbanke