Stromer für unter 34.000 Euro

Fiat 500 Elektro

Platz 5: Der Fiat 500 wird seit 2020 in neuer Generation ausschließlich elektrisch angetrieben (Verbrenner-Pläne liegen aber in der Schublade). In der günstigsten Ausstattung startet er bei 29.490 Euro. Auf der Habenseite stehen 70 kW (95 PS) und eine Reichweite von 190 km.

Foto: Fiat