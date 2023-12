Sieht beunruhigend aus, ist es aber nicht: Wenn ein E-Auto im Winter an der Ladestation dampft, gibt es keinen Grund zur Sorge. Hinter dem Phänomen steckt eine simple Erklärung. Die AUTO ZEITUNG verrät zudem, bei welchen Autos es nicht auftreten kann.

Wer bei niedrigen Temperaturen an seinem E-Auto an der Ladestation Dampf neben den Radkästen entdeckt, muss sich keine Sorgen machen. Besonders bei Tesla-Fahrzeugen am Supercharger kann man dies hin und wieder entdecken. Der Dampf ist jedoch vollkommen ungefährlich, handelt es sich dabei doch lediglich um Wasserdampf. Der Grund: Moderne E-Fahrzeuge sind mit Wärmepumpen ausgestattet, die unter anderem die Batterie bei winterlichen Temperaturen beheizen. Wenn draußen niedrige Temperaturen herrschen, sammelt sich Feuchtigkeit an, die von der Wärmepumpe erhitzt wird, bis sie verdampft.

Und jetzt kommt die Physik ins Spiel: Wasser verdampft in kalter Umgebung unter Zufuhr von Wärme, was dann als weißer Rauch sichtbar wird. Laut dem Portal "efahrer.chip.de" kann ebenfalls passieren, dass hohe Luftfeuchtigkeit auf die Oberfläche des Verdampfers der Wärmepumpe trifft. Diese ist mit sehr kaltem Kühlmittel gefüllt, wodurch dann als physikalische Wirkung Eis entsteht. Dieses schmilzt und verdampft. Unabhängig davon, was genau dafür sorgt, dass es neben dem E-Auto dampft: Wenn der Dampf weiß sowie geruchlos ist, gibt es keinen Grund zur Sorge. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Dafür steht das "T" bei Tesla (Video):

Kein Rauch bei älteren Tesla

Bei Tesla ist die Thematik mit dem Wasserdampf beim Laden im Winter bereits bekannt. In vielen Foren wird dies thematisiert. Und dort erfährt man auch, dass lediglich neuere Model Y oder Model 3 davon betroffen sind. Älteren Modellen, was in diesem Fall vor 2021 bedeutet, haben keine Wärmepumpe – es entsteht also kein Wasserdampf. Was jedoch für alle E-Autos gilt: Erkennt man dunklen oder gar schwarzen Dampf und riecht dieser komisch, sollte dies kontrolliert werden.