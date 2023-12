Eine Garagenheizung ist eine oft übersehene, aber äußerst wichtige Ergänzung für jede:n Hausbesitzer:in oder Autoliebhaber:in. Denn vor allem im Winter kann es in der Garage richtig frostig werden. Welche Produkte sich für mehr Wärme empfehlen, zeigen wir hier.

In vielen Fällen wird die Garage als Lagerort für Fahrzeuge, Werkzeuge oder als Arbeitsbereich genutzt. Doch gerade in den kalten Monaten des Jahres kann die Temperatur in einer unbeheizten Garage extrem niedrig werden, was nicht nur unangenehm ist, sondern auch negative Auswirkungen auf das Fahrzeug und andere Gegenstände haben kann. Aus diesem Grund sollte man eine zuverlässige Garagenheizung in Betracht ziehen. Eine erste Empfehlung ist daher die Kesser Infrarotheizung. Diese erzeugt Heizwellen, die direkt zu jedem festen Material im Raum übertragen werden, sodass die Wärme konstant abgegeben wird. Infrarot-Heizkörper sollen zudem deutlich effizienter, verbrauchsgünstiger und umweltfreundlicher als ein herkömmliche Heizkörper sein. Die Montage mit beiliegendem Zubehör ist einfach. Ein Umbau des Raumes ist nicht nötig.



Endlich Wärme mit einer Garagenheizung – unsere Empfehlungen

Bringer Infrarotheizung

Ebenfalls eine Empfehlung sprechen wir für die Infrarotheizung von Bringer aus. Ähnlich wie die Kesser Infrarotheizung kann auch diese einfach montiert werden. Außerdem ist die Heizung in verschiedenen Größen verfügbar, damit sie in jeder Garage Platz findet. Ein weiteres Plus von Infrarotheizungen: Einer Schimmelpilzbildung im Wohnbereich wird dank gleichmäßiger Wärmeverteilung vorgebeugt.



KESSER Gasheizofen

Der Gasheizofen von Kesser ist unsere nächste Empfehlung für alle, die in ihrer Garage oder Werkstatt heizen möchten. Dieser Katalytofen nutzt Propan-Gas, womit er im Innen- sowie im Außenbereich verwendet werden kann. Zum Heizen von Räumen oder der Garage gibt es bei dem Heater eine sichere Variante. Dabei wird die Strahlungswärme gleichmäßig verteilt und kann individuell reguliert werden.



HEMAK 20 KW Diesel Heizkanone

Die Hemak HK-K70 Heizkanone stellt eine zuverlässige Heizquelle für die Garage, Werkstatt oder Keller dar. Mit einer Heizleistung von 20 Kilowatt soll der Heizkörper problemlos trockene Heißluft erzeugen können. Der Hemak HK-K70 bietet die Wahl zwischen Diesel und Heizöl als Brennstoff.



KESSER Konvektor

Wer in seiner Garage lieber eine herkömmliche Heizung haben möchte, der sollte sich den Konvektor von Kesser einmal genauer aunsehen. Das Gitter soll eine breite Verteilung der Warmluft von vorne und von oben ermöglichen. An den gut erreichbaren Schaltern für die drei Heizstufen, lässt sich die gewünschte Heizleistung von 750, 1250 oder 2000 Watt schnell und einfach wählen.



FUXTEC FX-DH116 Diesel Heizgebläse

Eine zuverlässige Lösung für das Heizen von großen Räumen und Flächen soll das Fuxtec Diesel Heizgebläse darstellen. Trotz der langanhaltenden Betriebszeit soll sich der leistungsstarke Industrieheizer durch einen geringen Lärmpegel von nur 76 Dezibel auszeichnen. Praktisch: Das vorhandene Thermostat schaltet automatisch ab, wenn die gewünschte und eingestellte Temperatur der Heizung erreicht wurde.



Elpe Paneelheizkörper

Eine geruchslose und leise Bedienung verspricht der Paneelheizkörper von Elpe. Der Heizkörper besitzt zusätzlich auch die Möglichkeit zur Einstellung eines Wochenprogramms. Füße und Wandhalterung sind ebenfalls im Lieferumfang erhalten.



Vintec Frostwächter für Keller und Garagen

Ein kleiner Frostwächter mit knapp über einem Kilogramm Gewicht ist der Heizlüfter des Herstellers Vintec. Besonders kleine Räume kann die Heizung schnell aufwärmen und dient so als Lösung zum Frostschutz und der Temperaturüberwachung. Die Heizung verfügt über eine automatische Temperaturkontrolle, ein stufenloses Thermostat sowie einen Überhitzungsschutz.



Wie wählt man die richtige Heizung für die Garage aus?

Bei der Auswahl der richtigen Heizung für die Garage sollten man zunächst die Raumgröße messen, um die benötigte Heizleistung zu bestimmen. Dabei sollte man die verschiedene Heizungstypen wie elektrische Heizgeräte, Gasheizungen, Öfen oder Infrarotstrahler berücksichtigen und deren Vor- und Nachteile genau prüfen. Man sollte zudem auf Energieeffizienz, Sicherheitsfunktionen und die Installationsanforderungen achten. Die Isolierung der Garage beeinflusst ebenfalls die Wahl der Heizung. Außerdem hilft es, lokale Vorschriften und selbstverständlich das Budget im Auge zu behalten, um künftigen Schwierigkeiten vorzubeugen. Gegebenenfalls ist auch eine Beratung durch einen Profi empfehlenswert.

Wie kann man die Garage effizient isolieren, um Wärmeverlust zu minimieren?

Um den Wärmeverlust in einer Garage zu minimieren, kann man verschiedene Maßnahmen zur effizienten Isolierung ergreifen. Dazu gehört die Verwendung von Dämmmaterialien an den Wänden, speziell isolierten Garagentoren oder nachträglicher Dämmung, um Undichtigkeiten zu verhindern. Auch das Isolieren des Dachs, des Bodens und die Verwendung reflektierender Folien können helfen. Luftdichte Abdichtungen sind ebenfalls wichtig, um unerwünschten Luftaustausch zu minimieren und somit die Effizienz der Isolierung zu verbessern. Durch eine Kombination dieser Methoden lässt sich der Wärmeverlust deutlich reduzieren, was zu einem komfortableren und energiesparenden Raum in der Garage führt.