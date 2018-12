Gefahr am Stauende: Das beachten! Am Stauende wird's gefährlich

Nicht nur im Stau selbst, sondern auch am Stauende drohen viele Gefahren. Wir geben Tipps zum richtigen Verhalten und erklären, was verboten ist. >> Mehr zum Thema Ratgeber

Das richtige Verhalten am Stauende kann vor drohenden Gefahren schützen. Wir geben Tipps und erklären, was zu beachten und im Stau verboten ist!

Das Übersehen von Stauenden führt häufig zu schweren Auffahrunfällen. Manchmal bahnen sich Staus langsam an und manchmal erscheinen sie plötzlich wie aus dem Nichts. Doch immer, wenn der Verkehrsfluss durch aufgestaute Fahrzeugketten unterbrochen wird – wegen Pannen, Unfällen, Baustellen oder zu hohem Verkehrsaufkommen –, droht vor allem am Stauende Gefahr. Meist entstehen hier gefährliche Situationen, weil Auto- oder Lkw-Fahrer das Stauende übersehen, oder die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge falsch einschätzen. Wir erklären, was am Stauende zu beachten und im Stau selber verboten ist! Mehr zum Thema: Darum überholen Motorradfahrer im Stau mittig

Verkehrsrecht Rettungsgasse bilden: So geht's (Update!) Polizei-NRW mit Dashcam gegen Fehlverhalten bei Rettungsgasse

Neue Regel bei Rettungsgassen im Video:

Gefahr am Stauende: Das beachten!

Um die Gefahr an Stauenden zu verringern, sollten Autofahrer Warntafeln, die an kritischen Punkten aufgestellt werden, unbedingt berücksichtigen und an diesen Stellen auch mit einem Stau rechnen. Auch den Verkehrsfunk im Radio sollte man aus diesem Grund regelmäßig checken, um sich an eventuellen Stauwarnungen orientieren zu können. Navigationsgeräte und -Apps mit Verkehrsmeldungen in Echtzeit, wie etwa Google Maps oder Apple Maps, zeigen Staus ebenfalls ziemlich präzise an. Erhöhte Aufmerksamkeit ist außerdem vor Kurven und Hügelkuppen gefragt, da Stauenden hier besonders spät einsehbar sind. Wenn der Verkehr dichter wird, sollten Autofahrer den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unbedingt vergrößern und die Geschwindigkeit rechtzeitig sowie gleichmäßig verringern. Bei unübersichtlichen Situationen ist es im Zweifel besser, einmal zu viel als einmal zu wenig abzubremsen. Keinesfalls sollte zu forsch an ein Stauende herangefahren werden. Auch von sofortigem, rabiaten Abbremsen bei ersten Anzeichen eines Staus ist abzuraten: Solch ein Verhalten kann folgende Autofahrer übel überraschen.

News Staumelder: Aktuelle Verkehrslage zum Wochenende Den Innenstädten droht der Kollaps

Am Stauende Warnblinker einschalten

Bösen Überraschungen kann man, sobald ein Stauende in Sicht ist, durch Anschalten des Warnblinkers vorbeugen. Vor allem in den ersten Minuten ist am Stauende schnelle Reaktionszeit und die Beobachtung des nachfolgenden Verkehrs gefragt. Autofahrer sollten den Rückspiegel im Blick behalten, um frühzeitig erkennen zu können, ob nachfolgende Autos auch rechtzeitig zum Stillstand kommen. Im Zweifel können sie in gefährlichen Situationen noch auf den Seitenstreifen ausweichen. Sowohl am Stauende als auch im Stau sollte daher die ganze Zeit genügend Abstand zum Vordermann gehalten werden. So bleibt das Fahrzeug manövrierfähig und es ist genügend Platz, um eine Rettungsgasse zu bilden – was schon geschehen muss, sobald der Verkehr anfängt zu stocken. Mehr zum Thema: Seitensteifen befahren

Das richtige Verhalten im Stau

Weitere Gefahren drohen nicht nur am Stauende, sondern auch durch falsches Verhalten im Staus. So nutzen viele die Zeit zum Telefonieren oder Texten mit dem Smartphone, obwohl das auch bei verminderter Geschwindigkeit sowie im Stop-and-Go-Verkehr verboten ist. Genauso ist es nicht erlaubt, das Auto während eines Staus zu verlassen sowie Seitenstreifen oder Rettungsgasse zu benutzen. Die oberste Regel, um drohenden Gefahren im Stau und am Stauende auszuweichen, ist jedoch: Aufmerksam bleiben! Und mit ein bisschen Geduld ist dann auch ein langer Stau sicher überstanden. Mehr zum Thema: Autobahn-Baustellen

Verbotenes Verhalten im Stau im Video:

Auch an Rasthöfen mit Stauenden rechnen