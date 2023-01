Mit dem Hyundai Kona bereichert seit 2017 ein echter Alleskönner den deutschen Markt – 2023 startet die Neuauflage. Auch der Nachfolger ist als Verbrenner (N Line), Hybrid und Elektrovariante erhältlich. Wir liefern eine erste Preiseinschätzung.

Der runderneuerte Hyundai Kona rollt im Laufe des Jahres 2023 auf die Straßen – wie für den koreanischen Hersteller üblich, rund sechs Jahre nach dem Marktstart der vorangegangenen Generation. Vorne erinnert Kona Nummer zwei mit der horizontalen Leiste oberhalb des Kühlergrills ein Stück weit an den Bayon, während die zerklüftete Seitenlinie Anleihen sowohl beim Ioniq 5 als auch beim Tucson nimmt. Auch das Heck spricht gerade in der Elektroversion mit den Pixel-LEDs die Designsprache der Ioniq-Modelle. Die Verbrenner- und Hybridmodelle wiederum tragen klassische LED-Streifen und fallen mit ihren Stoßfängern etwas knorriger aus. Die Außenabmessungen legen in der Länge (4350 mm) um 150, in der Breite (1825 mm) um 25 und der Radstand um 60 Millimeter zu, was vor allem dem Innen- und Kofferraum (723 Liter laut US-amerikanischer SAE-Norm; rund 20 bis 30 Prozent über europäischen ISO-Angaben) zugutekommen soll. Die Höhe für den Hyundai Kona (2023) gibt der Autobauer mit 1580 Millimetern an. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Hyundai Kona (2023) wieder als Verbrenner, Hybrid, Elektro & N

Bei den Antrieben gibt es für den Hyundai Kona (2023) vorläufige Daten für den südkoreanischen Markt: So ist er als Verbrenner mit 1,6- oder 2,0-Liter-Vierzylinder erhältlich mit entweder 198 (146 kW) oder 149 PS (110 kW) Leistung. Für den Hyundai Kona Hybrid wird der 1.6 T-GDI – allerdings anders kalibriert – mit einem Elektromotor kombiniert. Hier gibt Hyundai die Systemleistung mit 141 PS (104 kW) an. Für die Elektrovariante kündigt der Autobauer für März 2023 erste Informationen an. Allerdings lassen sich vom technisch gleichen Konzernbruder Kia Niro erste Ableitungen treffen. Dieser verfügt als EV über eine 64,8-kWh-Batterie sowie eine Reichweite von bis zu 463 Kilometern (WLTP). Den Vortrieb übernimmt beim Hyundai Kona Elektro (2023) demnach sehr wahrscheinlich eine 150 kW (204 PS) starke E-Maschine an der Vorderachse.

Innenraum & Assistenzsystem des Kona – Preis noch unbekannt

Die ersten Fotos und Zeichnungen geben auch einen ersten Eindruck vom Innenraum des Hyundai Kona (2023). Dieser wird deutlich modernisiert und im Stile des Ioniq 5 mit einem flachen Bildschirmpanel ausgestattet, das sowohl die digitalen Instrumente als auch den Infotainment-Screen (jeweils 12,3 Zoll groß) umfasst. Auch das Lenkrad präsentiert sich samt realer Knöpfe und Regler neugestaltet. Der Getriebewählhebel wandert hinter das Lenkrad, um mehr Platz für Ablagen zwischen den Sitzen zu schaffen. Bei den Assistenzsystemen fährt der Hyundai Kona (2023) groß auf: So ist das kleine SUV mit einem autonomen Notbremsassistenten, einem aktiven Spurhalte- und Totwinkelassistenten, einem Ausstiegswarner, einer intelligenten Verkehrszeichenerkennung, einem Aufmerksamkeitswarner und einem Fernlichtassistenten erhältlich. Darüber hinaus gibt es eine adaptive und navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage, einen Spurfolge- und Autobahnassistenten und einen Totwinkelassistenten. Den Assistenzreigen des Hyundai Kona (2023) komplettieren eine 360-Grad-Anzeige, ein Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, eine Einparkhilfe mit Notbremsfunktion und ein Parkassistent mit Fernbedienung. Die Preise dürften angesichts der nochmals moderneren Ausstattung moderat steigen. Der Vorgänger ist mit 120 PS (88 kW) starkem Benzinmotor in der Pure-Ausstattung ab 20.750 Euro (Stand: Januar 2023) erhältlich.

