Tesla-Chef Elon Musk setzt große Hoffnungen auf das Tesla Model Y, dessen Produktion im November 2019 starten soll. Das ambitionierte Produktionsziel: Eine Millionen Fahrzeuge pro Jahr! Der Markstart soll spätestens 2020 erfolgen.

Mit dem Crossover-SUV Tesla Model Y (2020) soll die nächste große Hürde gemeistert werden: Bis 2020 möchte der US-amerikanische Autobauer Tesla eine Million Autos produziert haben. Passenderweise hat Musk das Mini-SUV für Anfang 2020 oder sogar schon 2019 angekündigt. Nun wurde der geplante Produktionsstart bekannt: November 2019. Ein abermals ehrgeiziger Fahrplan, schließlich wurde die Entwicklung des Model 3 gerade erst abgeschlossen. Allerdings betonte Elon Musk im Rahmen des jährlichen Aktionärs-Treffens, dass die Nachfrage für das Model Y wahrscheinlich höher als beim Model 3 sein werde. Auch deshalb arbeite man mit Hochdruck auf einen zeitigen Marktstart hin. Anfang Februar 2018 teilte Tesla-Chef Musk mit, dass man bis Ende des Jahres einige Kapitalinvestments für das neue Model Y tätigen wird. Die Produktionsschwierigkeiten des Model 3 habe man mittlerweile in den Griff bekommen, um sich nun verstärkt dem neuen Model Y widmen zu können. Gleichzeitig stellte man für das neue Crossover-Modell eine geplante jährliche Produktionskapazität von einer Millionen Fahrzeugen in den Raum. Klar ist, dass für derart ambitionierte Ziele weitere Produktionsstätten von Nöten sind. Es wird spekuliert, dass mindestens eine davon in China, dem wichtigsten Absatzmarkt für E-Autos, liegen könnte. Ähnliche Pläne wurden bereits Ende Oktober 2017 bekannt, als Shanghai als Standort genannt wurde. Man will sämtliche Erfahrungen, die man mit dem Model 3 gemacht hat, in die Produktion des kleinen Crossovers einfließen lassen. Das Tesla Model Y soll in einer nochmals deutlich moderneren und weitestgehend automatisierten Produktion entstehen.

Elektroauto Tesla Model X (2016): Preis (Update!) Neue Preise für das Tesla Model X

Tesla Model 3 im Video:

Produktionsstart Tesla Model Y (2020): November 2019