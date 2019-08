Reifengröße ermitteln: So geht's

Wir gehen dem Code am Reifen auf den Grund und erklären, wie man ermittelt, welche Reifengröße die richtige ist und was die verschiedenen Indizes zu bedeuten haben.

Wenn es darum geht, welche Reifengröße zum Auto passt, verlassen sich die Autofahrer in der Regel auf das Urteil der Werkstatt ihres Vertrauens. Dabei lässt sich die richtige Reifengröße auch ganz einfach selbst ermitteln. Das geht zum einen mit dem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 2) oder mit einem Blick auf die montierten Reifen. Im KFZ-Schein an den Stellen 20-23 und direkt an den Reifen befindet sich eine Zahlen-/Buchstabenkombination, die in manchen Fällen ebenfalls auf der B-Säule an der Fahrerseite des Autos zu finden ist und Auskunft über die Reifengröße gibt. Dieser Code kann zum Beispiel so aussehen:"245 / 45 R 18". Die vier Bausteine geben dabei Auskunft über unterschiedliche Komponenten der Reifengröße. Dabei steht die erste Zahl "245" für die Reifenbreite in Millimetern. Die zweite Zahl "45" gibt den Profilquerschnitt in Prozent an, bei diesem Reifen bedeutet das ein Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite von 45 Prozent. Der Buchstabe – hier "R" – steht für die Bauart des Reifens. Der Beispielreifen ist also ein Radialreifen, wie es heutzutage der Reglfall ist. Die letzte Zahl "18" steht für die Felgengröße in Zoll. Mehr zum Thema: Reifen

Reifen Reifenwechsel: Von O bis O Dann auf Winterreifen wechseln

Reifengröße & Co. ermitteln (Video):

Selbst ermitteln, welche Reifengröße passt

Doch nur weil eine bestimmte Reifengröße im Fahrzeugschein ermittelt werden kann, heißt es nicht, dass ausschließlich diese für das Auto zugelassen ist. Welche weiteren Dimensionen die Bereifung annehmen darf, steht in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Dort lässt sich herausfinden, wie groß die Felgen für das jeweilige Auto maximal sein dürfen. Außerdem kann beim Hersteller ein sogenanntes COC-Dokument angefordert werden, aus dem alle zulässigen Größen für den jeweilige Modell entnommen werden können. Neben der Reifengröße gibt es aber noch einen weiteren Code, der ausschlaggebend ist, um zu ermitteln, welche Reifen für das Auto geeignet sind. Die Zahlen-/Buchstabenkombination, die direkt neben der Reifengröße steht, zeigt den Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex an. Die zweistellige Ziffer, zum Beispiel "96", steht für die maximale Traglast eines Reifens – in diesem Fall 710 Kilogramm. Dieser Index darf auf keinen Fall unterschritten werden, das heißt, es darf kein Auto gefahren werden, das laut Index zu schwer für die Reifen ist. Umgekehrt ist dies jedoch kein Problem.

Ratgeber Reifenwechsel: Bessere Reifen vorne oder hinten? Wohin mit dem besseren Reifenpaar?

Bei falscher Reifengröße droht Entzug der Zulassung

Der Buchstabe, beispielsweise "Y", steht für die Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h, mit der der Reifen gefahren werden kann. Bei Sommerreifen darf hier die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Autos nicht über der zulässigen Geschwindigkeit für die Reifen liegen. Winterreifen stellen allerdings eine Ausnahme dar, da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass das Fahrzeug bei schlechten Witterungsbedingungen nicht ausgefahren werden kann. Die maximale Geschwindigkeit des Winterreifens darf aber nicht überschritten werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Reifen zu heiß werden und schlimmstenfalls platzen. Wer mit den falschen Rädern, oder falscher Reifengröße unterwegs ist, bekommt in der Regel Probleme beim TÜV. Außerdem riskiert der Fahrer seinen Versicherungsschutz zu verlieren und ein Bußgeld zu erhalten. Also lieber kurz einen Blick in den Fahrzeugschein geworfen und die zulässige Bereifung ermittelt.

Video Vorgehen & Kriterien bei Tests: Video So testet die AUTO ZEITUNG

Trick zum Check der Reifenprofiltiefe (Video):